Telúricos y primitivos se citan en el Museo Thyssen de Málaga

Más de medio centenar de obras de artistas como Picasso, Miró, Chillida, Saura, Tàpies o Barceló, entre otros, invitan al visitante del museo malagueño a interpretar de un modo diferente el desarrollo del arte de vanguardia español y el triunfo de la abstracción matérica. Hasta el 1 de marzo

La singularidad del telurismo y el primitivismo, manifestaciones artísticas que sintetizan las esencias de la naturaleza y la remembranza atávica desde la década de 1930, aterriza al Museo Carmen Thyssen Málaga con una exposición que radiografía la mayor renovación plástica acaecida en España desde esos años treinta hasta los últimos compases del siglo XX.

La tierra y un lenguaje primordial de signos y formas esenciales o, como se presenta en esta muestra, lo TELÚRICO (terrestre o geológico) y lo PRIMITIVO (primigenio) ofrecieron desde el primer episodio de la modernidad artística española dos vías de renovación que, por su persistencia y recurrencia, conforman un sustrato plástico idiosincrásico de nuestra vanguardia, reconocible aún en la actualidad.

La exposición Telúricos y primitivos se puede visitar en la sala de exposiciones temporales del Museo Carmen Thyssen Málaga.

La ruptura con la tradición académica antes de la Guerra Civil y el reinicio desde finales de los cuarenta de los avances interrumpidos por la contienda fueron un esfuerzo compartido por artistas de tendencias muy diversas que, de forma individual o colectiva y desde el surrealismo al informalismo y sus derivadas, refundaron la expresión artística desde nuevos presupuestos vanguardistas. Para ello, se sirvieron de la tierra, proponiendo sus propias «creaciones naturales», de aspectos inusitados, originales y sorprendentes, que trascienden con mucho lo real. Y se remontaron a lo rupestre, lo indígena o lo primario en un trasfondo histórico que impelía a partir de cero reencontrar una nueva identidad plástica. Como si el arte español comenzara otra vez, en la vanguardia, desde el origen más absoluto: el de la materia de que está hecha la naturaleza y los signos más ancestrales de la primera expresión humana.

Las más de sesenta obras que reúne ahora el Museo Carmen Thyssen en Málaga, y en diversos soportes –pinturas, esculturas, dibujos, fotografías y grabados–, se presentan en dos secciones, según la preeminencia de uno de esos leitmotivs, aunque ambos se entrecruzan continuamente, imbricados inseparablemente en este relato que reivindica una nueva mirada a la mayor renovación plástica acaecida en España hasta los últimos años del siglo XX.

En este imaginario ecléctico y muy sugerente, de colores terrosos, saturado unas veces de materia, de intensa expresividad en otras y siempre de poderosa personalidad, TELÚRICOS y PRIMITIVOS recurren a lo atávico, lo gestual, lo gráfico, lo orgánico o lo onírico para sus propuestas de vanguardia, irresistiblemente atraídos por esas dos fuerzas motrices de un arte moderno específicamente español.

Telúricos

Varias propuestas de los años veinte y treinta, como la Escuela de Vallecas (Palencia, Alberto, Lekuona) y su mirada a lo rural o las que orbitan en torno al surrealismo (Miró, Domínguez, Esteban Francés, Moreno Villa, Mallo), se entregaron a la invención de un paisaje personal, radicalmente novedoso, surgido de las esencias primigenias de lo natural, del subconsciente o de los sueños. Esta nueva relación entre arte y naturaleza convierte a esta en tema central de la vanguardia española y alumbra una poética de lo telúrico (del latín tellus, -uris «la Tierra», «tierra, suelo») que impregna también la figuración renovadora de posguerra (Ortega Muñoz) y especialmente la abstracción informalista desde los cincuenta (Juana Francés, Palazuelo, Manrique, Torner, Chillida, Millares, Tàpies, Guinovart), y que llega hasta artistas más recientes cautivados por las fuerzas primordiales de la tierra (Goenaga, Barceló, Sevilla, Muñoz, Lanceta).

A la izquierda: Manolo Millares, Pictografía, 1954. Gouache sobre papel, 507 x 580 mm. Colección Museo Helga de Alvear, Cáceres © Manolo Millares, VEGAP, Málaga, 2025; a la derecha: Martín Chirino, Laberintia III, 1978. Hierro forjado, 48 x 46 x 14 cm. Colección Suñol Soler © Martín Chirino, VEGAP, Málaga, 2025.

Con los TELÚRICOS se impone una plástica instintiva, visceral, irracional y experimental que va borrando la frontera entre la figuración y la abstracción y anticipa el gran triunfo de esta ya en plena dictadura. En ella conviven campos yermos y universos fantásticos que parecen estar también en un estado primitivo o antediluviano, seres biomórficos –compuestos de formas orgánicas– y figuras metamorfoseadas en rocas ambulantes o esculturas vivientes, superficies pictóricas dominadas por lo matérico y obras compuestas con medios plásticos no convencionales (materiales encontrados, tejidos). O lo que es lo mismo, obras que ilustran una vanguardia extraída, desde hace cien años, de las entrañas de la tierra.

Primitivos

Con algunos precursores en los años veinte y treinta entre quienes también exploraron lo telúrico, un primitivismo muy distinto a la fascinación por el arte africano y oceánico en el París de las primeras vanguardias tuvo especial incidencia en los cincuenta, en los que bajo su influjo nace la abstracción española.

Desde la pintura prehistórica de Altamira (Ferrant, Goeritz, Picasso, Lagunas, Aguayo), la cultura indígena de los guanches canarios (Millares, Chirino), el inconsciente y el sueño como un estado primitivo de la mente (Tàpies, Cuixart), la influencia de la abstracción primitivista de Paul Klee (Palazuelo, Sempere) o la reescritura desde cero por parte del informalismo de un arte que claramente era ya otro (Saura, Chirino, Chillida, Millares, Tàpies, Manrique, Feito, Canogar), una pléyade de PRIMITIVOS coincidieron en su voluntad de reconstruir la vanguardia desde el franquismo.

A la izquierda: Nicolás de Lekuona, Sin título / (Untitled), 1935. Tierra y óleo sobre cartón, 75 x 104,7 cm. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; a la derecha: Miquel Barceló, Calabazas, 1998. Técnica mixta sobre lienzo, 200 x 300 cm. Museo de Bellas Artes de Bilbao. Adquirido en 2002 © Miquel Barceló, VEGAP, Málaga, 2025.

En sus obras, recurrieron a un vocabulario, aplicado en diversas sintaxis, de signos, geometrías o formas reducidas a sus esencias, en superficies que parecen paredes o suelos y que tienen el aspecto primario del trazo de la mano en plena libertad, la de un creador enfrentado por primera vez en la historia del arte a un lienzo en blanco. Siguiendo su estela, las trayectorias de quienes permanecieron fieles a la abstracción más allá de los sesenta o las miradas primitivistas más recientes (Barceló) dieron continuidad a una vanguardia que también había encontrado su origen en el interior de la tierra, en las paredes de una cueva milenaria.

Éxito de la abstracción

Asimismo, el conjunto expositivo permite observar cómo el ser humano, asunto principal del arte durante siglos, es desplazado progresivamente del centro de los relatos, en favor de una determinada visión de la naturaleza o del mundo interior de los creadores. Una subjetivación radical que produce un clima propicio para el triunfo de la abstracción y la definitiva ruptura con los conceptos de belleza y mímesis del academicismo.

Alberto Sánchez, Signo de mujer rural en un camino, lloviendo, c. 1925-1930. Yeso policromado, 69,3 x 20 x 10 cm. Colección MACBA. Fundación MACBA © Alberto Sánchez, VEGAP, Málaga, 2025.

Por último, con esta muestra el museo malagueño busca revelar las singularidades que mejor definen la identidad del arte español –la originalidad, la experimentación, la sobriedad cromática, las formas orgánicas e imaginarias, la expresividad, la materia–, a través de unos ejes que corroboran el persistente interés de los creadores más modernos por la tierra y el acervo.

Datos útiles

Telúricos y primitivos. De la escuela de Vallecas a Miquel Barceló

Museo Carmen Thyssen Málaga

Del 7 de octubre de 2025 al 1 de marzo de 2026

Comisariada por Bárbara García Menéndez y Alberto Gil (Área de Conservación del MCTM)