La renovada Galería Central del Prado se abre por primera vez al visitante nocturno

El Museo del Prado invita este sábado 1 de noviembre de 20.00 a 23.30 h, con aforo limitado y entrada gratuita, a visitar la primera planta del edificio Villanueva, que incluye la Galería Central con un nuevo fondo azul concebido para destacar su arquitectura histórica y el brillante colorido de estas pinturas

Tras su reciente renovación cromática, la Galería Central luce un tono azul que responde tanto a criterios históricos como artísticos. Se trata de un color con una fuerte tradición en la pintura europea, utilizado por maestros como Velázquez, Murillo o Tiziano, y que ya había mostrado su efectividad en la reciente exposición “El Greco. Santo Domingo el Antiguo”. El contraste vibrante con las colecciones de pintura italiana y flamenca realza la fuerza de las composiciones y aporta monumentalidad al espacio en el que se encuentran grandes obras como, Carlos V en Mühlberg de Tiziano, Las tres gracias de Rubens o Hipómenes y Atalanta de Guido Reni.

Las salas adyacentes de Goya, el Greco y Velázquez, también serán las protagonistas, en la sala 12 ya se puede contemplar, junto a Las meninas, el retrato de Felipe IV, a caballo, obra de Velázquez, un ejemplo extraordinario del retrato ecuestre barroco cuya reciente restauración ha permitido recuperar la riqueza cromática y la estructura original de una obra que había sufrido los efectos del tiempo y las intervenciones pasadas.

La Galería Central del Museo del Prado se podrá contemplar de noche.

Situada junto a la Galería Central, la galería jónica norte acoge 56 piezas de escultura y artes decorativas seleccionadas desde el Antiguo Egipto, pasando por el mundo romano y el Renacimiento para concluir a finales del Barroco en un sugestivo espacio bañado de luz natural que se transforma por la noche.

De este modo, el Museo Nacional del Prado propone este sábado 1 de noviembre una nueva edición de “El Prado de noche”, de 20.00 a 23.30 h con aforo limitado y entrada gratuita. En esta ocasión, se podrá visitar la primera planta del edificio Villanueva.

Esta visita nocturna ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución como La Guía del Prado. Así como de la oportunidad de conocer la tienda del Museo y el Café Prado.

Datos útiles

“El Prado de noche”

Horario: 20.00 – 23.30 h

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Último acceso 23:00 h

Puerta de entrada: Jerónimos

Samsung y el Museo del Prado

Samsung colabora con el Museo desde 2013 con diferentes proyectos e iniciativas dentro de su estrategia Tecnología con Propósito, donde se han puesto en marcha numerosos proyectos para impulsar la educación y la cultura, buscando formas diferentes de disfrutar del Museo.