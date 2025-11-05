Los mejores organistas del mundo se citan en Toledo

La XII edición del Festival de Música El Greco en Toledo se desarrolla este mes de noviembre y se centra de nuevo en exclusiva en las Batallas de Órganos, emblema del certamen y uno de los eventos culturales más relevantes de la ciudad

Los conciertos tendrán lugar en la Catedral de Toledo los sábados 8, 15 y 22 de noviembre a las 20 horas. Un año más, contarán con los mejores organistas del panorama internacional y la novedad principal será la diferente temática de cada uno de los conciertos: La primera Batalla recordará Las Navas de Tolosa ante la mirada desde el Altar Mayor del llamado Pastor de las Navas, la segunda recreará el Diluvio Universal y las peripecias de Noé para construir el Arca tal y como se describe en el Génesis y, finalmente, el último concierto se dedicará a la Batalla de las Campanas.

Las entradas pueden adquirirse ya tanto en la web del festival como en las oficinas de la Real Fundación de Toledo de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas. Los precios oscilan entre los 20 y los 40 euros y los espectadores que quieran asistir a las tres Batallas de órganos podrán adquirir sus entradas mediante abono con descuento del 25 %.

Imagen de una de las Batallas de Órganos de ediciones anteriores.

Estos abonos del Festival permiten combinar entradas de diferente precio, seleccionando una a una las butacas que se prefiera para cada concierto. Con el objetivo de mantener precios accesibles a todos los públicos, la duodécima edición mantiene los importes que fueron fijados para asistir a los conciertos en las anteriores ediciones.

El Festival, surgido en las celebraciones del Año Greco y que se ha consolidado como una cita cultural de referencia en la ciudad, ha sido reconocido por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea como uno de los mejores acontecimientos culturales de Castilla-La Mancha desde la edición de 2017 a la undécima realizada el año pasado.

La celebración de esta nueva convocatoria será la antesala del programa musical del VIII Centenario de la Catedral. Además forma parte de la programación cultural que marcará el punto de partida para que Toledo pueda optar a la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2031. Su consolidación como actividad de referencia, que identifica a Toledo en el panorama musical nacional e internacional, se presenta como ejemplo de la manera de conseguir una programación exitosa, que es fruto del acuerdo entre instituciones y la sociedad civil.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo con la participación del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral Primada. Puedes consultar el programa de esta edición en este enlace.