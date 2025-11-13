Fernando Sánchez: cinco exposiciones, una voz en expansión

Con apenas unos años de trayectoria, el nombre de este artista malagueño resuena en el panorama del arte emergente español gracias a una actividad expositiva tan intensa como coherente. Este mes de noviembre, cinco muestras, repartidas entre España e Italia, configuran un recorrido que revela su compromiso con la pintura como medio de autoconocimiento, reflexión social y exploración estética

La primera cita con Fernando Sánchez es hasta el 26 de noviembre en Mayen Gallery, en San Pedro de Alcántara (Marbella, Málaga), con el proyecto La construcción del artista. La muestra es fruto de una investigación en torno a la estatua de bronce de Picasso situada en la Plaza de la Merced de Málaga. A partir de un minucioso estudio de cada plano del monumento —manos, rostro, pies, gesto—, Sánchez realizó 24 pinturas acrílicas que reinterpretan la figura de Picasso desde su propia mirada.

La construcción del artista, por Fernando Sánchez.

En el centro del conjunto late un “corazón de colores emocionales”, símbolo de las etapas de crecimiento y madurez del creador. Este proyecto, desarrollado durante su formación en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, es también un ejercicio de introspección: el espejo en el que el artista analiza su propio proceso de construcción personal y profesional.

Por otro lado, su obra Lazos de pasión —galardonada como la más votada en la pasada edición de Flamenko Art (Jerez de la Frontera)— estará desde hoy y hasta el próximo domingo en el Teatro Ariston de San Remo (Italia) dentro del Premio Arte Mercato, organizado por Efetto Arte a través de Pittura Domani. Se trata de una videoexposición que anticipa un próximo proyecto conjunto con la poetisa italiana Laura Viele, con quien Sánchez prepara un evento en Roma que fusionará pintura y poesía, palabra e imagen.

Lazos de pasión, por Fernando Sánchez.

La tercera exposición, del 18 al 25 de noviembre en Atelier Natale (Fuengirola, Málaga), da continuidad a su participación el pasado octubre en la galería Arca de Noesis de Roma. Con el título Senza Confini, esta muestra reafirma su compromiso con la visibilidad internacional de los artistas. En ella presenta Extinción, una obra de fuerte carga crítica que reflexiona sobre la deriva de la sociedad contemporánea y sus contradicciones.

Extinción, por Fernando Sánchez.

Del 27 al 30 de noviembre, Sánchez participa en el Palacio de Exposiciones “Cabo de Gata” en El Toyo (Almería) durante el evento ALMA Muestra Internacional Mediterranean Art, con tres piezas pertenecientes a su proyecto «Las mujeres en el flamenco»: Lazos de Pasión, Apasionada y Pasión Flamenca. Obras que destacan por su dinamismo, la expresividad del color y la reivindicación de la mujer como símbolo de fuerza y libertad.

Pasión flamenca (izquierda) y Apasionada (derecha) forman parte, junto a Lazos de pasión, del proyecto de Fernando Sánchez «Las mujeres en el flamenco».

El mes culmina en Madrid, del 28 al 30 de noviembre, en el Palacio de Santa Bárbara, con su participación en la Akelarre Art Fair, un encuentro de más de cien artistas. Allí presenta Genitaleando, una obra que marcó un antes y un después en su trayectoria. Creada en 2023 durante su formación académica, esta pieza supuso el punto de inflexión que lo llevó a dedicarse plenamente a la pintura y le abrió las puertas a la galería Michels de Champourcin (Madrid), que actualmente representa su trabajo y apoya la proyección de su carrera.

Genitaleando, por Fernando Sánchez.

Además de esta intensa actividad, Fernando Sánchez impulsa un proyecto de largo aliento: su biografía pictórica de Picasso. Con él se define como el primer biógrafo pictórico del artista malagueño, narrando a través de la pintura los episodios, vivencias y anécdotas más íntimas de la vida del genio. Una obra en proceso que combina investigación, emoción y lenguaje visual, y que confirma a Sánchez como una de las voces más prometedoras del arte contemporáneo andaluz.

Eduard Chench