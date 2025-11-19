El Prado expone de nuevo el Ecce Homo de Caravaggio

La pieza, que ha representado uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte, permanecerá en la pinacoteca nacional hasta abril de 2027

Tras la clausura de la última exposición temporal en la que participó -‘Capodimonte Doppio Caravaggio’ en el Museo di Capodimonte-, el Ecce Homo regresa como préstamo al Museo del Prado.

«Ecce Homo», el Caravaggio perdido. Museo Nacional del Prado.

Su incorporación a la exposición permanente permite apreciar la evolución estilística del pintor, desde los postulados más clásicos de David vencedor de Goliat, en la sala 7 A, a los parámetros más expresivos que muestra Ecce Homo.

Ecce Homo de Caravaggio regresa a las salas de la colección permanente del Museo Nacional del Prado, tras haber formado parte de dos exposiciones internacionales que han despertado gran interés entre especialistas y público.

Sala 7 del Museo del Prado con el Ecce Homo de Caravaggio.

La obra, atribuida de manera unánime al maestro italiano tras rigurosos estudios técnicos y documentales, se exhibe ya en la sala 7 del edificio Villanueva, donde permanecerá hasta el mes de abril de 2027, gracias a la generosidad de su propietario.