La gran cita del grabado y el arte sobre papel llega a Bilbao

Referente del arte gráfico en el sur de Europa y punto de encuentro internacional del arte contemporáneo, el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel (FIG Bilbao) celebra su 14ª edición con 60 expositores, la presencia de 500 artistas y Taiwán como país invitado. Hasta el 30 de noviembre en el Palacio Euskalduna Bilbao

En su trayectoria de casi tres lustros, FIG Bilbao ha logrado situar el papel y el grabado como vehículos de expresión artística. Ya no son simples soportes para la creación, son lenguajes plásticos con entidad propia. Consolidada como la gran cita internacional en torno a estas disciplinas, la feria ha ido creciendo e incorporando un completo programa paralelo que, cada otoño, convierte a Bilbao en la cita imprescindible del arte contemporáneo.

De Miró a Chillida, pasando por Tàpies o el arquitecto Álvaro Siza, la feria presenta la obra gráfica de algunos de los artistas más importantes de los últimos años. En esta edición el protagonista es Taiwán, que participará como país invitado y contará con los trabajos de Liao Shiou-ping, considerado el padre del grabado taiwanés contemporáneo. Además, FIG Bilbao 2025 permitirá conocer la riqueza de su arte gráfico, que cuenta con una gran tradición en la elaboración de papel y es un modelo de innovación en las técnicas contemporáneas. El programa dedicado al país asiático está comisariado por una referencia del sector, la gestora cultural experta en arte asiático Diana Chow.

La edición del FIG Bilbao de este año se celebra en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína hasta el 30 de noviembre.

Un año más, FIG Bilbao 2025 seguirá apoyando el talento emergente, a los jóvenes y la contribución femenina en el mundo del arte. El programa de esta edición incluye conferencias, demostraciones en directo, masterclasses, visitas guiadas… Habrá una sección dedicada a libros de artista y también premios de mecenazgo. Además, será la ocasión para echar la mirada atrás –la feria rendirá homenaje al trabajo de uno de los mayores exponentes del grabado contemporáneo, Koldobika Jauregui (1959-2023)– y para celebrar –este año se cumple el 40 aniversario del Centro Portugués de Serigrafía.

Datos útiles

Festival de Grabado y Arte sobre Papel (FIG Bilbao)

Lugar: Palacio Euskalduna de Bilbao

Horarios por días:

Viernes 28 Noviembre

11:00 – 21:00

Sábado 29 Noviembre

11:00 – 21:30

Domingo 30 Noviembre

11:00 – 20:00

Entrada general: 5€ / día

Otros precios especiales en este enlace