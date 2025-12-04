DART 2025 pone en valor el poder de transformación social y política del arte

Este Festival Internacional de Cine y Arte de Barcelona, ​​el único centrado exclusivamente en las artes visuales en España, vuelve un año más con 33 documentales y diversas actividades paralelas, educativas y de divulgación. En Mooby Bosque Cine del 10 al 14 de diciembre

Con la mirada puesta en el poder transformador del arte, así como en la importancia del patrimonio para preservar y transmitir la memoria cultural, Dart 2025 lleva a grandes protagonistas de la creación contemporánea a la gran pantalla del cine. Encabezan el cartel de este año las películas internacionales sobre Art Spiegelmann, Simone de Beauvoir, Marcel Duchamp y Peter Hujar y el colectivo chicano ASCO; acompañadas por producciones nacionales sobre Caravaggio, Enric Miralles, Oscar Tusquets y la llegada a España de Andy Warhol por iniciativa del galerista Fernando Vijande, entre otros.

Thrillers de arte, el misterio en el mercado del arte

Dart presenta documentales cercanos al thriller de arte, como “Minted”, el relato trepidante del asombroso, volátil y controvertido mundo de los NFT, que se convirtió en un fenómeno global cuando el artista Beeple batió el récord al vender una obra de arte digital por 69 millones de dólares, una mirada crítica a este fenómeno que sacudió el mundo del arte y que convirtió a pequeños artistas en millonarios, del ascenso explosivo de 2021 al dramático descenso de 2022.

“LOOT: A Story of Crime and Redemption”, el relato casi absurdo sobre la red criminal que utilizaba a niños soldados para saquear los templos camboyanos para vender las antigüedades a multimillonarios y museos de élite de Nueva York, un documental sobre el lado oscuro del mercado del arte.

“The Sleeper: El Caravaggio Perdido”, Alvaro Longoria (España, 2025).

«The Sleeper. El Caravaggio Perdido», el trepidante documental para encontrar un cuadro perdido de Caravaggio que una familia madrileña subastó por 1.500 euros y un marchante de arte de Mónaco llegó a ofrecer 20 millones de euros; o “Alreadymade”, que indaga en el misterio del urinario de Marcel Duchamp, una de las obras más influyentes del siglo XX, y en el que se cuestiona su autoría, originalidad e identidad, reabriendo el debate histórico sobre las mujeres invisibilizadas del canon artístico.

El arte como herramienta de transformación social y política

En esta edición, el festival programa varios documentales en los que el arte se usa como herramienta de denuncia, de reflexión, de creación de conciencia, y de transformación social y política. Éste es el caso de “Balomanía”, un documental sobre la sociedad secreta de fabricantes de globos aerostáticos de las favelas de Brasil, que se juegan la vida para hacer volar sus obras de arte ilegales, prohibidas y perseguidas por las autoridades, en un país que también se enfrenta al declive socioeconómico y al colapso político; “Climate Art”, un viaje a través del cual artistas como Olafur Eliasson, Sebastião Salgado y Agnes Denes se preguntan cómo el arte contemporáneo afronta la crisis climática, y reflexionan sobre las tensiones entre creatividad, activismo y sostenibilidad.

“CLIMATE ART”, Mathias Frick (Alemania, 2025).

También destaca el estreno en Europa de “ASCO: Without Permission” –documental inaugural de Dart 2025–, que retrata al grupo artístico chicano de los años 70 y 80 de Los Ángeles ASCO, un colectivo iconoclasta y avanzado a su tiempo, que fusionó activismo y arte desafiando los modelos preestablecidos, desconocido en la época y considera hoy en día como uno de los grupos artísticos más importantes del siglo XX.

Dart presenta “Maintenance Artist”, sobre la trayectoria de Mierle Laderman Ukeles, pionera del arte público, que después de convertirse en madre publicó un manifiesto revolucionario: transformar las tareas de cuidado y mantenimiento doméstico en arte performativo; “Looking for Simone”, que invita a redescubrir a Simone de Beauvoir y el poder transformador de su obra revolucionaria “El segundo sexo”, que cambió para siempre la mirada sobre las mujeres y la libertad a través de un viaje por Estados Unidos que fue fundamental para el artista, y que las directoras del filme reviven en el presente, conectando el pasado patriarcado y el presento no binario; y “Radical Women”, sobre el arte feminista y político de once artistas latinoamericanas que entre 1960 y 1985 rompieron barreras pese al autoritarismo, la censura y el exilio, con material de archivo inédito y la presencia de Anna Bella Geiger, Cecilia Vicuña y Liliana Porter, la película celebra el poder del arte como acto de resistencia.

“Art Spiegelman: Disaster Is My Muse”, Molly Bernstein, Philip Dolin (Estados Unidos, 2024).

Además, destaca el retrato íntimo del artista y escritor Art Spiegelman, que revolucionó el mundo del cómic con su novela gráfica “Maus” –el primer cómic premio Pulitzer–, con el documental “Art Spiegelman: Disaster Is My Muse”, que se sumerge en el universo creativo y caótico del artista, y en su búsqueda por transformar el dolor– de los recuerdos del el Holocausto a las obsesiones artísticas o a la sombra de la historia familiar–, en arte.

Narrativas en torno al decolonialismo

El festival programa la sesión de cortometrajes y piezas de videoarte “Autochtonies des Amèriques”, un proyecto diseñado para destacar las creaciones cinematográficas de las comunidades indígenas de todo el continente americano, comisariado por The International Festival of Films on Art (FIFA) de Montreal, en colaboración con el Festival Fotogenia (México), Dart (Chile) y el Festival Internacional de Cine sobre Arte ARCA (Uruguay).

“Memories of Love Returned”, Ntare Guma Mbaho Mwine (Uganda, Estados Unidos, 2024).

“Memories of Love Returned”, 22 años documentando la vida del fotógrafo ugandés Kibaate Aloysius Ssalongo, su obra y el impacto que tuvo en su comunidad, revelando el poder curativo de la reconexión familiar y la memoria a través de la fotografía, o el documental “Future History: An Untold Legacy of Ethiopian Resistance”, en el que el artista Wendimagegn Belete recupera los testimonios de los supervivientes de la resistencia etíope ante la invasión fascista italiana de 1935-1941, un episodio de alcance global que ha sido silenciado por las narrativas eurocéntricas.

Dart y el diálogo entre disciplinas

Como novedad, Dart 2025 colabora con dos festivales de cine documental de la ciudad para ampliar las miradas sobre el arte y la cultura contemporánea, y acercar historias que han impactado tanto en el mundo artístico como en la música o la moda.

El festival cerrará el sábado 13 de diciembre con “Barking in the Dark”, presentado en colaboración con Festival In-Edit, un documental sobre el misterioso e inclasificable mundo de The Residents, emblema de la vanguardia musical norteamericana desde principios de los 70, y durante más de 50 años. Grabado durante su gira europea del 50 aniversario, este ensayo realiza un retrato lúdico e íntimo que explora el espacio entre el mito y la realidad, y entre el anonimato y la vida cotidiana, y celebra la revolución del underground en la experimentación.

“Barking in the dark”, Marie Losier (Francia, 2025).

Además, Moritz Feed Dog presenta «Peter Hujar’s Day«, una conversación entre el fotógrafo y retratista americano Peter Hujar y la escritora norteamericana Linda Rosenkrantz, en 1974 en un apartamento de Manhattan. La conversación descubre el vibrante mundo artístico de la Nueva York de la época, de Allen Ginsberg a Susan Sontag, y del viaje introspectivo de la vida de un artista. Una reflexión sobre el arte, la libertad y el paso del tiempo.

Documentales de arquitectura: Enric Miralles y Bêka i Lemoine

Dart 2025 programa varios documentales vinculados a la arquitectura. “Miralles”, sobre la visión del mundo de Enric Miralles, figura imprescindible de la arquitectura contemporánea, que murió en el año 2000 a los 45 años. Está enterrado en el Cementerio de Igualada, una de sus obras maestras, que vincula para siempre su vida y sus creaciones. Contado como una novela y fluctuante entre las diferentes arquitecturas, el narrador habla con Enric Miralles, lo evoca en sus espacios y le hace preguntas, atravesando el umbral entre la vida y la muerte; “The Infinite Happines”, de las cineastas especializadas en arquitectura Ila Bêka y Louise Lemoine, que han cambiado la representación de la arquitectura en el cine poniendo delante a las personas ya sus usos, sobre un grupo de residentes de la “8 House” de Copenhague, un documental a modo de diario personal en vídeo que construye una colección de historias de vida conectadas a través de sus relaciones personales con los edificios.

Además, y en exclusiva en la sede online del festival en CaixaForum+, se podrán ver otros tres documentales de Bêka y Lemoine: “Koolhaas Houselife”, sobre la casa diseñada especialmente para que su propietario, en silla de ruedas, pueda moverse libremente; “Tokyo Ride”, una road movie que invita a subir al Alfa Romeo vintage del gran arquitecto Ryūe Nishizawa; y «Barbicania«, una inmersión en el Barbican Centre, y sobre las personas que viven y trabajan.

De la visita de Warhol a Madrid al universo creativo de Tusquets

En el ámbito nacional destaca «DIOS LO VE», un viaje al universo creativo de Oscar Tusquets, una figura tan provocadora como rebelde, dónde arquitectura, diseño, pintura y escritura conviven sin jerarquías, de sus colaboraciones con Dalí hasta las conversaciones con Barceló, Isabel Coixet o Vargas Llosa; “Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces”, el documental sobre la histórica visita de Andy Warhol a Madrid en 1983, organizada por el galerista Fernando Vijande (Barcelona, ​​1930 – Madrid, 1986), figura clave de la modernidad cultural y artística de España, que unió a la escena artística de Madrid y Nueva York durante la Movida para exponer y llevar por primera vez a Andy Warhol.

“Warhol-Vijande: Más que pistolas, cuchillos y cruces”, Sebastián Galán (España, 2025).

“Ciento volando”, por su parte, plantea un viaje al pensamiento y a la obra de Eduardo Chillida, que dio forma al vacío, al tiempo y al espíritu a través del hierro, la piedra y la tierra, a través de su manera de entender el arte, transformar la materia en pensamiento y convertir la escultura en un espacio de diálogo con el mundo, o “Go Classic”, un documental sobre la trayectoria y el universo de EL XUPET NEGRE, emblemático artista de arte urbano barcelonés, que plantea un reto: sustituir al gato de Botero del Raval por una escultura monumental del Xupet Negre. Una reflexión sobre el valor del arte público, la memoria colectiva y la transformación simbólica de una ciudad que lucha por redefinirse entre la tradición y la irreverencia.

Actividades paralelas en el marco de Dart Lab

El Festival sigue tejiendo complicidades con algunas de las instituciones y festivales más relevantes de la ciudad. En esta edición, suma esfuerzos con la Fundación Miró, el MACBA y la Casa Vicens para ampliar las miradas sobre el arte y la cultura contemporánea. Estas colaboraciones son el reflejo de una red creativa que crece, conecta y fortalece el diálogo entre disciplinas, públicos y espacios de la ciudad.

Entre las actividades paralelas, y en el marco de Dart Lab, el festival y la Fundació Miró proyectarán la première de “Espai 10/Espai 13. El risc radical”, un documental que reconstruye la trayectoria de este espacio –con más de 45 años de historia– dedicado al arte emergente (14 de noviembre). En colaboración con el MACBA, y en el marco de la exposición «Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica», que celebra el 30 aniversario del museo, se celebrará una conversación entre el artista Wendimagegn Belete y el politólogo Saiba Bayo, en torno a la proyección del documental “Future History: An Untold Legacy of Ethiopian Resistance” (3 de diciembre). En colaboración con la Bienal Climática, que tendrá su primera edición en Ávila en 2026, se celebrará un encuentro entre Carla Jaria y Amanda Masha, del equipo curatorial, con los artistas Mario Santamaría y Natalia Domínguez, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), vinculada al documental “Climate Art” (11 de diciembre).

Además, se celebrará un encuentro con Gavin Humphries, director de la plataforma NOWNESS, medio de referencia internacional por el audiovisual creativo y experimental sobre arte, diseño, moda y música, entre otras actividades (12 de diciembre), y Casa Vicens acogerá el Simposio sobre arte, cine y patrimonio, un foro destinado a especialistas en arte y cine, que analizará el cine actual que aborda el patrimonio cultural, material e inmaterial, desde el entorno académico, los museos y la industria cinematográfica (12 de diciembre. Actividad cerrada a profesionales).

Premios y jurado Dart 2025

El jurado de Dart 2025 cuenta con destacadas personalidades del ámbito de la cultura y el arte. El jurado del Premio Laie al mejor documental Nacional está formado por Bea Espejo, comisaria y crítica de arte; Ianko López, especializado en arte y audiovisual, y José Aliaga, académico experto en las relaciones entre cine y el resto de artes. El jurado del Premio Laie al mejor documental Internacional está formado por Andreina Aveledo, programadora del Festival FIFA Montreal, Gavin Humphries, director de la plataforma NOWNESS, Mercedes Sader, directora del Festival ARCA (Uruguay), y Sarah Pialeprat, directora del Festival BAFF y del Centre du Film sur l’Art (Bruselas).

Cartel del Festival DART 2025.

Un año más, Laie colaborará con el festival patrocinando sus ganadores: el Premio Laie al mejor documental Nacional y Premio Laie al mejor documental Internacional, valorados en 2.000 €. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará en el acto de Clausura del Festival el sábado 13 de diciembre.

Programación completa DART

Programación en el cine

“Alreadymade”, Barbara Visser (Países Bajos, 2023)

“Art Spiegelman: Disaster Is My Muse”, Molly Bernstein, Philip Dolin (Estados Unidos, 2024)

“ASCO: Without Permission”, Travis Gutiérrez Senger (Estados Unidos, 2025)

“Balomania”, Sissel Morell Dargis (Dinamarca, España, 2024)

“Barking in the dark”, Marie Losier (Francia, 2025)

“Ciento volando”, Arantxa Aguirre (España, 2025)

“CLIMATE ART”, Mathias Frick (Alemania, 2025)

“Dios lo ve”, Alex Guimerà, Guillem Ventura (España, 2025)

“Go Classic”, Esteban Tempe, Tomas Ergasto (España, 2024)

“Looking for Simone”, Nathalie Masduraud, Valérie Urrea (Francia, 2024)

“LOOT: A Story of Crime and Redemption”, Don Millar (Canadá, 2025)

“Maintenance Artist”, Toby Perl Freilich (Estados Unidos, 2025)

“Memories of Love Returned”, Ntare Guma Mbaho Mwine (Uganda, Estados Unidos, 2024)

“Minted”, Nicholas Bruckman (Estados Unidos, 2025)

“Miralles”, Maria Mauti (España, México, 2025)

“Peter Hujar’s Day”, Ira Sachs (Estados Unidos, 2025)

“Radical Women”, Isabel De Luca, Isabel Nascimento Silva (Brasil, 2023)

“The Infinite Happiness”, Ila Bêka, Louise Lemoine (Francia, Alemania, 2015)

“The Sleeper: El Caravaggio Perdido”, Alvaro Longoria (España, 2025)

“Warhol-Vijande: Más que pistolas, cuchillos y cruces”, Sebastián Galán (España, 2025)

“Autochtonies des Amériques” (Sesión Cortometrajes), Caroline Monnet (Canadá, 2015), Dennis Lòpez (México, 2023), Irais Fernàndez (México, 2018), Bianca Dacosta (Brasil, 2022), Justin Deegan (Estados Unidos), Francisco Huichaqueo (Chile, 2023), Seba Calfuqueo (Chile, 2022), Arra Hué (Uruguay, 2024)

Programación Online CaixaForum+

“Koolhaas Houselife”, Ila Bêka, Louise Lemoine (Francia, Dinamarca, 2015)

“Tokyo Ride, Ila Bêka”, Louise Lemoine (Francia, Japón, 2020)

“Barbicania, Ila Bêka”, Louise Lemoine (Francia, Reino Unido, 2024)

Actividades Paralelas

Proyección del documental “Espai 10/ Espai 13. El risc radical”

Viernes 14 de noviembre, 17:30 h. Fundació Miró.

Mesa Redonda: Historia futura. Un legado desconocido de la resistencia etíope

Miércoles 3 de diciembre, 19:00 h. Museo de Arte Contemporáneo Barcelona MACBA.

Mesa Redonda: Bienal Climática “Climate Art”

Jueves 11 de diciembre, 19:00 h. Sala 3 Mooby Bosque Cines

About NOWNESS: conversación con Gavin Humphries

Viernes 12 de diciembre, 17:45 h. Sala 3 Mooby Bosque Cines

