El arte de restaurar en la Academia de San Fernando

La institución exhibe veinte obras maestras de artistas relevantes de la pintura italiana, flamenca y española, de los siglos XVI y XVII, restauradas en el marco del programa de colaboración con la Fundación Callia. Hasta el 18 de enero de 2026

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando custodia un valioso patrimonio artístico, asumiendo el objetivo fundamental de conservar, estudiar y difundir ese acervo en las mejores condiciones posibles. En épocas pasadas las restauraciones eran ejecutadas por artistas que intervenían las obras según criterios subjetivos y técnicas artesanales, a partir de la década de los sesenta del pasado siglo comenzó a desarrollarse como una disciplina científica y técnica, estableciendo métodos rigurosos y respetuosos con la integridad física e histórica de la obra, además de definir el papel de los restauradores, afianzando su profesionalización.

En los últimos años, la Academia ha puesto en marcha un amplio programa de restauración que ha contado con el generoso mecenazgo de la Fundación Callia. Gracias a esta colaboración ha sido posible la intervención en destacadas obras de arte de su patrimonio. Una selección de veinte de estas obras maestras conforma la exposición actual.

En el proceso de restauración ha primado el respeto por la obra original y la reversibilidad de los materiales empleados, devolviendo el equilibrio cromático y entonación lumínica, propiciando así su correcta comprensión y lectura. En consecuencia, los especialistas Rafael Alonso y Alfonso Castrillo, procedieron a la consolidación pictórica y la eliminación de repintes, barnices oxidados, estucos y anomalías ocasionadas por limpiezas selectivas y otras intervenciones anteriores que distorsionaban la obra original. El exquisito tratamiento de los lienzos, por parte del primero, ha recuperado la profundidad de los espacios, los volúmenes de las figuras, las transiciones de luz y sombra y el cromatismo primigenio, mostrando la técnica de cada artista.

Agnus Dei, Francisco de Zurbarán, 1639, y radiografía para su restauración (Laura Alba). Arriba, proceso de restauración de la obra Florero, Brueghel el Viejo. Fotos de Rafael Alonso, Alfonso Castrillo y Pablo Linés.

La pintura sobre tabla conservada en la Academia constituye un testimonio representativo de esta modalidad artística previa al siglo XVII, con ejemplos significativos de arte flamenco, español e italiano. El estudio y tratamiento llevado a cabo por Alfonso Castrillo ha ampliado el conocimiento de la evolución técnica de los soportes y de los cambios en los procedimientos pictóricos.

Las obras restauradas hacen partícipe al espectador de la fabulosa instrumentalización de la luz del maestro Giovanni Bellini en El Salvador, o de la exquisita factura realista de los bodegones de Willem Claesz Heda o Jan Brueguel el Viejo. De igual modo trasciende el misticismo y espiritualidad de las obras religiosas de los siglos XVI y XVII representadas con técnicas plásticas diversas, ya sea valiéndose del contraste de la expresividad cromática –Juan de Juanes y Francisco Herrera el Viejo-, de tendencias tenebristas –Andrea Vaccaro-, o del delicado equilibrio entre las formas más clasicistas y el claroscuro caravaggesco del Cristo abrazado a la cruz de Guido Reni.

Proceso de restauración de la obra de Giovanni Bellini El Salvador. Fotos de Rafael Alonso, Alfonso Castrillo y Pablo Linés.

La exposición se completa con videos y paneles explicativos del proceso llevado a cabo, información de la procedencia y características intrínsecas de cada obra, favoreciendo la comprensión y valoración del esmerado trabajo realizado.

Sobre la Fundación Callia

Fundada y presidida por Carmen Reviriego, tiene como misión promover el mecenazgo, enalteciendo la figura del mecenas como ciudadano ejemplar y reivindicando el arte como causa filantrópica. A través de sus principales proyectos, como los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo, La Suerte de Dar, Arte por la Igualdad, la serie cinematográfica Patrons y The Curator and the Artists, persigue como fin de interés general promover el compromiso de la sociedad con el arte, divulgando su conocimiento y el apoyo a los artistas.

El mecenazgo de la Fundación Callia constituye un extraordinario apoyo a la Real Academia de Bellas Artes en el impulso a la conservación preventiva y la restauración de pinturas, esculturas y piezas de artes decorativas que forman parte de sus fondos. El compromiso y agradecimiento de la Real Academia con la Fundación Callia se reforzó con la concesión de su Medalla de Honor en 2024, en reconocimiento a las labores que desarrollan a favor del estudio, difusión y protección del patrimonio artístico. Sus iniciativas se materializan en actuaciones concretas, revirtiendo positivamente en la sociedad.

El arte de restaurar. Mecenazgo de la Fundación Callia en la Academia

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Hasta el 18 de enero de 2026