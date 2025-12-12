Ya hay fecha para ver el documental «El Prado en femenino: Isabel de Farnesio»

El Museo del Prado y Fundación ”la Caixa” estrenan el documental este próximo 15 de diciembre a las 18.00 h. Lo harán de manera simultánea en el auditorio del edificio Jerónimos, con entrada libre hasta completar el aforo, y en CaixaForum+, plataforma audiovisual gratuita de divulgación de cultura y ciencia de la fundación bancaria

Serie documental «El Prado en femenino». Museo Nacional del Prado.

Una de las principales contribuciones a la tercera edición de “El Prado en femenino” es esta nueva pieza audiovisual, de unos 35 minutos de duración, que se incorpora a la serie documental Obras maestras del Prado y sus promotoras artísticas iniciada en la primera edición y de la que ya se han editado ocho documentales.

En esta ocasión, la pieza está centrada en la figura de la reina Isabel de Farnesio y en ella han participado conservadores del Museo Nacional del Prado e investigadores del ámbito académico nacional e internacional.

Isabel de Farnesio, Jean Ranc. Museo Nacional del Prado.

Tras su estreno podrá verse en la plataforma CaixaForum+, el Canal de YouTube del Museo del Prado y en pases presenciales en la sala de conferencias del Museo mientras dure el itinerario expositivo a las 11.30 y 18.30h.