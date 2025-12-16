El IV Premio Almuzara de Pintura ya tiene ganador

La editorial cordobesa entrega a Carlos Tárdez el galardón de la cuarta edición de su certamen por su proyecto Todo y nada más y reconoce a Simon Edmonson con un accésit por su obra En un lugar de Navarra. Las piezas seleccionadas pueden contemplarse en la sede madrileña de Almuzara hasta el 20 de diciembre

El madrileño Carlos Tárdez juega al despiste. Parece un chaval recién salido de la Facultad de Bellas Artes, pero solo lo parece. Su hija Gala es la protagonista de Todo y nada más (óleo sobre lino de 150 cm x 150 cms.), obra ganadora del IV Premio Almuzara de Pintura, dotado con 9.000 euros que ayer recogió en la sede madrileña de la editorial. La niña, ensimismada, no aparta los ojos de las páginas del libro, capaz de transportarla a otros mundos. De hacerla volar. Por eso su padre le pintó unas alas con spray, para que volara alto. Desde pequeño, a Carlos Tárdez le gustaba dibujar y se recuerda con lápices y pinceles en la mano, animado siempre por su padre.

El otro protagonista de la tarde, una muy concurrida convocatoria a la que no faltaron escritores, galeristas y artistas, fue Simon Edmonson, pintor nacido en Londres y afincado desde hace décadas en Madrid, con una sólida y reconocida trayectoria. Su obra En un lugar de Navarra (óleo sobre lienzo de 178 x 146 cms.) fue reconocida con el accésit.

Los dos cuadros premiados se podrán ver junto a las otras obras finalistas en la exposición que hasta el próximo 20 de diciembre se puede visitar en la sede madrileña de la editorial (C./ Cervantes, 23) en horario de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. Todas ellas con el libro y la literatura como fondo.

Carlos Tárdez firmando en la sede madrileña de la editorial Almuzara Todo y nada más, la obra con la que ha ganado su IV Premio de Pintura (fotos de Amalia Calvo).

Para Manuel Pimentel, director de Almuzara, esta cuarta convocatoria artística vuelve a unir de nuevo la pintura, la literatura y los libros “una hermosa simbiosis de siglos cargada de futuro” y “es un decidido homenaje a los oficios. El libro, desde los códices iluminados, siempre ha buscado la belleza. Y el libro bien editado lleva aparejado arte porque los libros son cultura y son arte. Una editorial necesita tener un aroma propio más allá de la tinta sobre la celulosa”.

Sobre el jurado

El jurado, presidido por el también pintor cordobés Desiderio Delgado, consideró la obra ganadora Todo y nada más, “una pieza que condensa la esencia de su investigación visual. Tárdez nos sitúa ante una escena aparentemente sencilla, una niña absorta en la lectura. Tras ella, un grafiti en forma de alas irrumpe como símbolo de tensión y dualidad. Es un diálogo entre inocencia y disrupción que marca una frontera en la que la realidad se contamina de símbolos y el gesto espontáneo altera el significado de la imagen”.

Sobre la obra de Edmonson señaló que “trabaja con una atmósfera que revela la huella del tiempo no solo en lo representado, sino también en cómo lo percibimos”. Su obra, tocada con un delicado velo a modo de sello, sugiere y deja al espectador que la complete. En este lienzo ha unido a dos grandes de la literatura española y universal, Cervantes y Pío Baroja, y así el galgo corredor quijotesco otea desde el zaguán de Itzea, la casa del autor vasco mientras la atmósfera se detiene. Y el tiempo. Un accésit que, para el jurado, “reconoce la solidez de una trayectoria que ha hecho de la evocación y el misterio un territorio fértil. La obra premiada destaca por su capacidad de actuar como puente entre lo real y lo recordado”.

Simon Edmonson ha sido reconocido con un accesit por su obra En un lugar de Navarra (foto de Amalia Calvo).

El jurado estuvo compuesto, además de Desiderio Delgado como presidente, por Cristina Mato, Lorena Pizarro, Magdalena Haurie, Amalia Parra, Pilar López y Manuel Pimentel como vocales; Antonio Cuesta López como jurado sin voto, y Juan Ramos Pemán y Amparo Gimena Cerezo de los Ríos como secretaria sin voto.

Sobre el premio

El Premio Almuzara de Pintura se ha abierto paso en el panorama artístico gracias a una apuesta clara por la calidad y por una mirada contemporánea a la creación pictórica. Con cada edición, el premio gana peso y visibilidad. El certamen nace en un territorio donde la literatura y el arte conviven de forma natural, y esa relación se traduce en una especial atención a la fuerza narrativa de la imagen.

La editorial Almuzara reafirma con esta iniciativa su compromiso con el arte contemporáneo, apoyando a aquellos artistas que siguen desafiando los límites de la creatividad y proponen nuevas formas de ver el mundo.

Sobre la exposición

Un total de catorce cuadros conforman la exposición del certamen y que se pueden visitar en la sede de la editorial Almuzara, ubicada en el madrileño Barrio de las Letras. Son los siguientes: “Sueños de lectura”, de Pablo Santibáñez Servat, “Dos dragones”, de Raúl Collado Herreros, “Desiré”, de Susana Cruz Calvache, “Librería V”, de Juan Manuel Bernardo Bueno, “Mensajes Literarios”, de Cristina Sampere Fernández, “La obra maestra desconocida”, de Marta Cuezva, “Al comenzar mi viaje en Ávila”, de Ricardo Sánchez Grande, “Anatomía de un sueño eléctrico”, de José Baena Roca, “Alas de papel”, de Guillermo Oyágüez Montero, “La Biblioteca de Alejandría”, de María Sánchez López, “En un lugar de Navarra”, de Simon Edmondson, “La imposición”, de Mario Caamaño Vergara, “Tras el escaparate”, de Miguel Repollés Martínez y “Todo, y nada más”, de Carlos Tárdez.