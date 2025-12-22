El dramaturgo Juan Mayorga inspira una exposición en Bilbao

Bajo el título “De la colección no se vuelve. Colección BA”, la Sala URIBITARTE40 acoge una muestra inspirada por la obra teatral La Colección que recorre la diversidad y la memoria de la Colección BilbaoArte a través de 55 obras. Hasta el 1 de febrero de 2026

La propuesta curatorial de esta muestra, comisariada por Nerea Ayerbe y Jaime Cuenca, está inspirada en el texto de la obra teatral La colección (2024), de Mayorga, quien ha sabido llevar a escena algunas intuiciones de gran lucidez sobre las implicaciones vitales y teóricas del gesto de reunir y atesorar piezas, dando lugar al título de la exposición y los de las cuatro estancias o secciones en las que están ubicadas las 55 obras que la compone.

La unión de la literatura del escritor madrileño con la muestra de arte en la Sala URIBITARTE40 se refleja en varias citas literales de La colección como el título de la exposición (“De la colección no se vuelve”) y los nombres de las cuatro estancias en las que se muestran las obras (“El tiempo que hay entre sus cosas”; “Salvar lo necesario”; “Algo nuevo en las otras”; “Un secreto del que la colección es máscara”).

Además, el público de la exposición encontrará numerosos guiños textuales tanto en los textos explicativos de pared como en la hoja de sala. A modo de ejemplo, el texto de pared que recibe al visitante finaliza con estas palabras de Héctor, protagonista junto con Berna de La colección: “Si tienen alguna convicción, abandónenla a este lado”.

La relación con el texto de Juan Mayorga y la exposición también se refleja en varias de las actividades del programa público que acompaña a la muestra. En primer lugar, según la fecha de realización, la Performance del artista residente en BilbaoArte, escritor e investigador Pablo Marte en torno al gesto de coleccionar, inspirada en el texto de La colección (Sala URIBITARTE40, el jueves, 15 de enero, a las 19:00 horas). Y en segundo lugar, como clausura de la muestra tendrá lugar un encuentro con el propio Juan Mayorga (Sala URIBITARTE40, el domingo, 1 de febrero a las 12:00 horas). Ambos eventos están abiertos a todo el público que se acerque a la sala de exposiciones bilbaina.

Sobre Juan Mayorga

Juan Mayorga (Madrid, 1965) es uno de los dramaturgos contemporáneos más representativos e importantes de la escena teatral española. Sus obras se han estrenado en más de 30 países y han sido traducidas a más de veinte idiomas.

En la actualidad es Director de la Cátedra de Artes Escénicas de la Universidad Carlos III de Madrid y Director artístico del Teatro La Abadía. Ha sido reconocido, entre otros, con los premios Nacional de Teatro, Valle-Inclán, Ceres, Nacional de Literatura Dramática. Es miembro de número de la Real Academia Española y en 2022 recibió el Premio Princesa de Asturias de Las Letras. Es autor de la obra teatral La colección (2024), obra que inspira la exposición “De la colección no se vuelve. Colección BA”.

Sobre la exposición

De la colección no se vuelve. Colección BA es la segunda exposición sobre la colección BilbaoArte producida en el marco de la II Convocatoria de comisariado con la voluntad de dar visibilidad a los y las artistas presentes en la misma, y ofrecer nuevas lecturas e interpretaciones sobre el imaginario que obras y artistas ofrecen en su conjunto. Asimismo, la iniciativa persigue la creación de una línea de apoyo a los y las profesionales del sector artístico y cultural para el desarrollo de proyectos curatoriales.

Nerea Ayerbe y Jaime Cuenca, comisarios seleccionados de esta segunda edición, presentan un proyecto expositivo que reflexiona sobre las particularidades que caracterizan y hacen única a la Colección BilbaoArte. Entre otras, su naturaleza heterogénea: no estar centrada en un medio artístico o lenguaje estético determinado ni en una escuela ni en un estilo; el no reunir a artistas de una generación concreta o que compartan convicciones, formación o trayectoria; o la no existencia de un único concepto que pueda dar razón de la Colección en su conjunto.

Otra de las características es el constituir una colección radicalmente incompleta, ya que se colecciona la obra resultante del trabajo de las y los artistas residentes durante su estancia en BilbaoArte, lo que constituye una serie sin límites, abierta por definición.

Y junto a las anteriores, es que se trata de una colección que viene determinada por una multiplicidad de criterios: a lo largo de la existencia de BilbaoArte artistas y gestores diferentes, bajo criterios y valores diversos, han ido decidiendo qué obras depositar en la Colección, lo que resulta en un crecimiento aleatorio. Al mismo tiempo, las piezas están marcadas por una condición insoslayable, la de haber sido producidas en BilbaoArte; es decir, producidas en las mismas instalaciones, a menudo unas junto a otras, y siempre respondiendo a un mismo contexto espacial.

Para ello, el proyecto se nutre de una variada selección de 55 obras y 52 artistas y colectivos que han sido parte de BilbaoArte en los veintisiete años de existencia del centro de producción artística.

En su propuesta expositiva, Ayerbe y Cuenca se proponen enfatizar la condición, compartida por todas las obras seleccionadas, de piezas de una misma colección. Antes que imponerles un relato o una sucesión discursiva, las obras se presentan en cuatro estancias o secciones (El tiempo que hay entre sus cosas; Salvar lo necesario; Algo nuevo en las otras y Un secreto del que la colección es máscara), conjuntos que buscan ensanchar cada obra en contacto con otras, ampliarla, enriquecerla, y favorecer la emergencia de interpretaciones plurales y diversas por parte del público. Para ello, buscan retar las asunciones de partida con que el público se aproximará a la muestra, generar cierta extrañeza al optar por una forma de montaje que no es usual en el arte contemporáneo. Así, las obras se presentan de manera abigarrada en el espacio expositivo, al modo de lo que sucedía en las pinacotecas barrocas, antes de que se expandiera la ordenación cronológica por escuelas y autores.

El título de la exposición, De la colección no se vuelve. Colección BA, incide precisamente en estos rasgos y manera determinada de coleccionar. Algo que la han hecho y siguen haciendo única, la determinan y la siguen condicionando sin posibilidad de dar “marcha atrás”, y que ofrece, a quien la conoce, su propia perspectiva única sobre el mundo, que no puede desecharse sin pérdida. La propuesta curatorial y su estructura se inspiran en el texto de la obra teatral La colección (2024), de Juan Mayorga, que ha sabido llevar a escena algunas intuiciones de tremenda lucidez sobre las implicaciones vitales y teóricas del gesto de reunir y atesorar piezas, dando lugar al título de la exposición y los de las cuatro estancias o secciones.

Datos útiles

Muestra: De la colección no se vuelve. Colección BA

Artistas: Alberto Albor, Greta Alfaro, Izaskun Álvarez Gainza, Elssie Ansareo, Alejandro Arteche, Atakontu (Ibai León y Sara Campillo), Erika Barahona, Nuria Batalla, Naia del Castillo, June Crespo, Lourdes de la Villa Liso, Cristina Ferrández Box, Pau Figueres Ortiz, Cristina Fonsaré, Andrew Gangoiti, Helí García, Kepa Garraza, Leticia Gaspar, Miguel Ángel Gaüeca, Ignacio Goitia, Edurne González Ibáñez, Helena Goñi, Amaia Gracia Azqueta, Patrik Grijalvo, Jabier Herrero, Carlos Irijalba, Jorge Isla, Irune Jiménez Orbea, Gala Knörr, Aitor Lajarín, Erramun Landa, David Martín Angulo, Nacho Martínez Górriz, Ara Méndez, Kiko Miyares, Idoia Montón, Fermín Moreno, Francisco Navarrete, Carmen Olmos, Lezuri Ormazabal, Txuspo Poyo, Mara Reguilón, Mabi Revuelta, Ana Riaño, Jorge Rubio, Ixone Sádaba, Ignacio Sáez, Dora Salazar, Iker Serrano, Eduardo Sourrouille, Jelena Sredanovic, Begoña Zubero.

Comisariada por: Nerea Ayerbe, Jaime Cuenca

Lugar: BilbaoArte. Sala URIBITARTE40 (Paseo de Uribitarte, 40. 48009 Bilbao).

Fechas: hasta el 1 de febrero de 2026. Este día tendrá lugar el encuentro con Juan Mayorga a las 12:00 h.