El Prado incorpora a su colección una obra de Luisa Roldán

La escultura Descanso en la huida a Egipto, realizada en terracota policromada y firmada en 1691 por «La Roldana», se convierte en la primera pieza de esta artista que entra en los fondos de la pinacoteca nacional

Aunque el nombre de Luisa Roldán (Sevilla, 1652 – Madrid, 1706), más conocida como “La Roldana”, ya figuraba en la fachada del Museo Nacional del Prado, hasta la fecha no había ninguna pieza en su colección. Su escultura Descanso en la huida a Egipto, fechada y firmada en 1691, constituye un testimonio excepcional del talento y la innovación de la primera mujer que alcanzó el rango de escultora de cámara en la corte de Carlos II y Felipe V.

El grupo escultórico, elaborado en terracota y madera policromada, destaca por la delicadeza en el modelado y la riqueza cromática, que se conserva en óptimas condiciones. La escena, que muestra a la Sagrada Familia en un momento de reposo durante la huida a Egipto, se completa con detalles naturalistas como el árbol que enmarca la composición, revelando la maestría técnica y la sensibilidad narrativa de la autora.

Detalle de Descanso en la huida a Egipto de Luisa Roldán. Museo Nacional del Prado.

La pieza procede de la histórica colección Güell, referente en la escultura española, y fue adquirida en la reciente subasta de Abalarte por un importe de 275.000 euros. Esta adquisición, realizada por el Ministerio de Cultura y adscrita al Museo del Prado, permite profundizar en el diálogo entre escultura y pintura en la España barroca, estableciendo vínculos con artistas contemporáneos como Luca Giordano, también presente en su colección. Además, enriquece el conjunto de escultura devocional del Museo, junto a obras de Gregorio Fernández, Pedro de Mena, Luis Salvador Carmona y Juan de Mesa, ofreciendo una visión más completa del arte cortesano y de la identidad cultural hispánica.

Con esta incorporación, el Museo del Prado reafirma su compromiso con la recuperación y difusión del legado artístico femenino, situando a Luisa Roldán en el lugar que le corresponde dentro de la historia del arte universal.