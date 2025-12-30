Abierto el plazo para ser comisario de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo

La convocatoria para comisariar la XIV edición de este certamen se dirige a equipos con presencia profesional en España y en cualquier país iberoamericano. El proceso de selección se dividirá en dos fases. Hasta el 12 de febrero

La XIV Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) se propone reconocer, visibilizar y difundir aquellas prácticas arquitectónicas y urbanas que, desde una mirada propositiva y rigurosa, están contribuyendo a renovar los marcos de desarrollo urbano, territorial y ambiental en el ámbito iberoamericano. No se trata únicamente de responder a los desafíos contemporáneos, sino de anticiparlos, a través de una arquitectura capaz de imaginar escenarios posibles, activar procesos transformadores y generar valor colectivo.

Bajo el lema “La arquitectura como política de cambio”, esta edición, que se celebrará en otoño de 2026, pone el foco en obras, investigaciones y estrategias que, desde la calidad arquitectónica, la innovación y la sostenibilidad, impulsan una transformación real y duradera del entorno construido. Desde esta perspectiva, la Bienal invita a construir un relato que sitúe a la arquitectura iberoamericana como una fuerza activa en la configuración de un futuro más equilibrado, más bello y más inteligente: una arquitectura que no solo acompaña el cambio, sino que lo lidera.

Cartel de la convocatoria para ser comisario de la XIV Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo.

En este marco, la XIV BIAU se plantea como un espacio de cooperación y diálogo real, donde la arquitectura opera como un lenguaje común capaz de conectar territorios y experiencias diversas, unidas por retos compartidos: la necesidad de construir ciudades más justas, gestionar paisajes vulnerables, repensar los modelos habitacionales y definir estrategias urbanas sensibles al contexto climático, social y económico contemporáneo. La Bienal aspira así a convertirse en una plataforma de intercambio y transferencia de conocimiento entre instituciones, profesionales y comunidades, no como una mera suma de prácticas destacadas, sino como un ecosistema cultural y profesional con capacidad para influir de manera decisiva en el futuro de la región.

Esta convocatoria tiene por objeto la selección de una propuesta de comisariado que deberá incluir, entre otros aspectos, la propuesta de sede, así como las instituciones públicas o privadas, eventos, ferias o certámenes existentes con los que se establezcan vínculos para la celebración de la Bienal. Las inscripciones deben realizarse en este enlace.

Un proceso de selección en dos fases

La elección del comisariado se realizará mediante un proceso a doble vuelta. La primera fase, abierta hasta el 12 de febrero de 2026, estará dirigida a personas físicas o jurídicas interesadas, siempre que el equipo esté formado, al menos, por un/a arquitecto/a residente y con ejercicio profesional en España y un/a arquitecto/a residente y con ejercicio profesional en cualquier país iberoamericano. La composición de los equipos comisariales deberá incluir, en todo caso, al menos un miembro residente en España.

Un comité de expertos seleccionará un máximo de cinco propuestas finalistas, en función de los criterios establecidos en las bases, que serán invitadas a participar en la segunda fase. La apertura de los sobres con los datos de los equipos seleccionados se realizará en acto público retransmitido en streaming.

En la segunda fase, abierta hasta el 16 de marzo de 2026, los equipos finalistas deberán presentar, en el plazo establecido, el proyecto completo de comisariado y la documentación requerida. Asimismo, serán convocados a una exposición presencial de su propuesta ante el comité de expertos, en un calendario que se comunicará oportunamente. El comité seleccionará la propuesta ganadora de acuerdo con los criterios establecidos en las bases.

El comisariado de la XIV BIAU asume la dirección y definición conceptual de la Bienal, garantizando la coherencia de la convocatoria, la exposición, las actividades, la imagen gráfica y el catálogo, así como otras funciones de coordinación de la Bienal. Las bases de la convocatoria se pueden consultar aquí.

Sobre la BIAU

La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) es una iniciativa promovida por el Gobierno de España a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el apoyo de la Fundación ARQUIA, que tiene por finalidad reconocer, premiar y difundir un conjunto de obras de alta calidad, que puedan representar el más diverso panorama de la arquitectura y el urbanismo de la comunidad iberoamericana.

Desde su primera edición en 1998, han participado en su organización numerosas instituciones iberoamericanas, consolidándose tras la realización de trece ediciones como una de las referencias fundamentales para conocer la situación actual y prospectiva de la arquitectura y el urbanismo en la comunidad iberoamericana.