Generación 2026 aterriza en La Casa Encendida de Madrid

Los proyectos seleccionados en la XXVI edición de Generaciones, la convocatoria de la Fundación Montemadrid dedicada a promover y proporcionar a jóvenes artistas herramientas de producción y difusión de sus trabajos, podrán verse en La Casa Encendida a partir del 30 de enero

El principal objetivo de esta muestra en La Casa Encendida es ofrecer una plataforma, dedicada al arte actual, que muestre el trabajo de estos jóvenes creadores y difunda sus propuestas artísticas entre la crítica especializada y el público general.

El jurado, compuesto por David Barro, director de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma; Rosa Ferré, co-directora de TBA21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary; y Maria Wills, comisaria independiente, ha seleccionado los seis proyectos mencionados dotados con 12.000 euros cada uno.

En un esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo de los artistas jóvenes, en su profesionalización y el desarrollo de sus propuestas, en esta edición se pasa de ocho a seis premiados, pero aumentando la dotación a 12.000€ por proyecto, manteniendo 10.000€ para la producción y añadiendo 2.000€ en concepto de honorarios.

Veinticuatro años y un día. La Casa Encendida, 2025. Foto: Maru Serrano.

En esta edición participan los siguientes artistas: Élan d’Orphium (Badajoz, 1992), Hodei Herreros Rodríguez (Vitoria-Gasteiz/Granada, 1997), Claudia Pagès Rabal (Barcelona, 1990), Maya Pita-Romero (Madrid, 1999), Víctor Ruiz Colomer (Barcelona, 1993) y Víctor Santamarina (Madrid, 1990).

Datos útiles

Generación 2026

La Casa Encendida (Ronda de Valencia 2, 28012. – Madrid)

Comisariado técnico: Andrea Muniáin

Visitas guiadas y atención en sala: sábados de 12 a 14 h. y de 17 a 20 h. / domingos de 12 a 14 h.

Del 30 de enero al 19 de abril de 2026