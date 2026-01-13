La tradición y la contemporaneidad escultórica dialogan en Ansorena

Obras de ocho escultores fundamentales del panorama español se dan cita en la galería madrileña, combinando maestros históricos como Canogar o Chirino con artistas actuales como Carlos Albert o Alberto Bañuelos. Hasta el 4 de febrero

Ansorena Galería comienza el año con “ESCULTURA 2026”, una muestra colectiva que reúne la obra de ocho escultores fundamentales del panorama artístico español y propone un diálogo entre la tradición escultórica del siglo XX y las prácticas contemporáneas actuales.

La exposición, que estará disponible hasta el 4 de febrero, traza un recorrido por distintas generaciones, lenguajes y materiales, poniendo en relación a cuatro artistas consagrados, referentes clave de la escultura española, con cuatro escultores contemporáneos vinculados a la galería, entre ellos una nueva incorporación.

Entre los maestros históricos presentes en la muestra se encuentran Rafael Canogar, figura esencial del arte español contemporáneo; Amadeo Gabino, destacado por su investigación formal y constructiva; Martín Chirino, uno de los grandes renovadores de la escultura en hierro; y José Luis Sánchez, cuya obra actúa como puente entre la escultura y la arquitectura.

Sobre estas líneas: Árbol. La mirada del horizonte, Martín Chirino, 2005. Arriba, de izquierda a derecha: Máscara, Rafael Canogar; Armadura, Amadeo Gabín, y Tríptico, José Luis Sánchez, 2012.

Junto a ellos, se presenta el trabajo de Carlos Albert, Jesús Curiá y Alberto Bañuelos, artistas contemporáneos representados por la galería, cuyas obras reflejan una escultura actual marcada por la experimentación formal y la diversidad de materiales.

Carlos Albert trabaja principalmente con hierro y desarrolla piezas de gran formato que dialogan con el espacio; Jesús Curiá crea esculturas figurativas donde la figura humana es lo principal. Por su parte, Alberto Bañuelos centra su trabajo en la abstracción, utilizando, sobre todo, la piedra para generar formas sólidas y reflexivas. Completa la muestra David R. Caballero, cuya obra se basa en la abstracción geométrica con aluminio.

Sobre estas líneas: M50, Alberto Bañuelos. Arriba, de izquierda a derecha: Lanza, Jesús Curiá; Última luz, Carlos Albert, 2007-2025, y Untitled 5, David R. Caballero.

«ESCULTURA 2026» se concibe así como un espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad, ofreciendo al espectador una visión amplia y coherente de la evolución de la escultura española, desde los grandes maestros hasta las voces actuales que continúan redefiniendo el medio.

Datos útiles

ESCULTURA 2026

Artistas: Carlos Albert, Alberto Bañuelos, Rafael Canogar, Martín Chirino, Jesús Curiá, Amadeo Gabino, David Rodríguez Caballero y José Luis Sánchez.

Ansorena Galería de Arte (C/ Alcalá, 52, 28014 Madrid)

Hasta el 8 de febrero