La música que acompañó a Mengs suena en el Prado este mes de enero

La formación Nereydas, compuesta por la soprano María Espada y el violonchelista Roberto Alonso bajo la dirección de Javier Ulises Illán, dará vida en el Museo del Prado a una obra inédita del compositor italiano Luigi Boccherini. Los conciertos serán el 23 y el 24 de enero en el Auditorio de la pinacoteca nacional

El Museo Nacional del Prado propone una nueva forma de acercarse a la exposición “Antonio Raphael Mengs (1728-1779)”: escuchar la música que acompañó la vida y la carrera del pintor a lo largo de las tres ciudades en las que se forjó su trayectoria artística.

El concierto, concebido específicamente para este contexto por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), recorre musicalmente Dresde, Roma y Madrid, los tres grandes escenarios vitales de Mengs, y sitúa al público en el mismo horizonte cultural en el que convivieron pintura, música y reforma del gusto artístico en el siglo XVIII. La interpretación corre a cargo de la formación Nereydas, bajo la dirección de Ulises Illán, junto a la soprano María Espada y el violonchelista Roberto Alonso.

Los conciertos tendrán lugar los días 23 y 24 de enero en el Auditorio del Museo del Prado, el primero para el público general y el segundo para un público familiar.

La inspiración musical de Mengs

En la juventud de Mengs, Dresde fue una de las grandes capitales musicales de Europa y atrajo a compositores de primer nivel. La ciudad estará representada en el concierto por Jan Dismas Zelenka, compositor de la corte de Dresde. La etapa romana del pintor, decisiva en la formación de su pensamiento artístico, se evoca a través de la figura tutelar de Arcangelo Corelli, cuya música le acompañaba mientras pintaba.

El enlace entre Roma y Madrid se hará a través de obras dramáticas de Maria Rosa Coccia y Niccolò Jommelli, compuestas en la ciudad papal pero destinadas a la corte española. Finalmente, la estancia de Mengs en Madrid, adonde fue llamado por Carlos III, se vincula a la música asociada a ese entorno, como Luigi Boccherini y Luis Misón. Las obras más significativas del pintor se proyectarán durante el concierto.

Imagen de una de las salas de la exposición “Antonio Raphael Mengs”. Foto © Museo Nacional del Prado.

Al tiempo que añade un fondo sonoro al retrato del pintor, el programa de este concierto propone un recorrido por la historia musical de las cuatro décadas centrales del siglo XVIII, un periodo de profundas revoluciones del gusto en todas las artes. Con esta selección se pone de relieve la dimensión europea de la cultura cortesana de la época en la que los viajes de ida y vuelta de las partituras entre Roma y Dresde y entre Roma y Madrid se superponen al itinerario del propio Mengs. A través de estas partituras, el concierto ayuda a comprender mejor el clima estético que impulsó el Neoclasicismo y los debates entre razón, emoción y espiritualidad que marcaron la cultura del siglo XVIII.

La formación Nereydas, uno de los referentes actuales en la interpretación históricamente informada del repertorio barroco y clásico, ofrece una lectura que combina rigor musicológico y una marcada dimensión expresiva, en sintonía con el planteamiento histórico del programa.