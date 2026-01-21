Un nuevo ciclo de performances arranca en el Museo Thyssen

Comisariado por Semíramis González, el ciclo Visión y presencia ofrece a lo largo del año una serie de acciones performativas que han sido creadas por mujeres artistas ex profeso para ser realizadas en el museo. Hasta el 16 de diciembre

Por quinto año consecutivo, las salas, el hall y otros espacios del Museo Thyssen-Bornemisza como el jardín servirán de escenario para que diez creadoras nacionales e internacionales planteen cuestiones de interés social a través de unas performances que dialogan con obras de la colección e invitan a los asistentes a reflexionar sobre temas como la invisibilidad de las mujeres en la historia, el feminicidio, el trauma colonial, la memoria histórica o las guerras, cuestionando de manera activa cómo se construye el pensamiento occidental y sus parámetros.

Procedentes de España, Italia, Chile, Perú, Guinea Ecuatorial y Guatemala, las artistas invitadas este año son María Vallina, M. Nieves Cáceres, Cheril Linett, Mónica Mura, Kay Zevallos Villegas, Maya Saravia, Analía Beltrán i Janés, Encarnación Eyang Ndong Andeme, Mónica Cofiño y Esther Aldaz.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mantiene su apoyo al proyecto invitando a artistas de Guinea Ecuatorial y Guatemala a través de su red de centros culturales, al igual que The Social Hub, alojamiento oficial de las artistas. Con los acuerdos firmados con otros centros, como el Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM de Gran Canaria, o LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, el ciclo incluye la presencia de artistas canarias y asturianas.

Programación de las performances

21 de enero – María Vallina (España): Silencio roto para un encuentro en los límites habitables

En colaboración con LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón

La artista asturiana María Vallina propone una acción en la que, partiendo de la obra de Morris Louis Columnas de Hércules, juega con las limitaciones de los espacios del museo para fijar la mirada en muros y ventanas y en el silencio de las salas, invitando a vivir, escuchar y experimentar otros modos de relacionarse con el entorno. Mediante el uso de elementos cotidianos como el papel, la lana y las agujas de tejer, abre una brecha entre estos silencios y limitaciones del espacio, habitando sus fronteras de manera subversiva.

18 de febrero – M. Nieves Cáceres (España): Dejar caer

En colaboración con CAAM – Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria

Utilizando elementos como zurrones de piel de cabra, la artista propone un ritual en el que deja caer alimento que el público puede recoger y establece un diálogo con la colección, acercando el arte europeo de época colonial a los zurrones usados por las comunidades indígenas. La performance crea un espacio de restauración y sanación frente a la colonización de las islas, transformando el hambre en vehículo vital.

18 de marzo – Cheril Linett (Chile): Frontera

Linett busca generar conciencia y empatía mediante una performance que reflexiona sobre el dolor ajeno y la circulación de imágenes de violencia, cuestionando la posición de la sociedad y la creciente pérdida de sensibilidad. En ella muestra cuerpos cubiertos por sábanas, haciendo alusión a la pandemia de la Covid-19 y a guerra en Gaza. Cada cuerpo cubierto lleva una línea de barro pintada en el centro que, unidas, forman una franja continua en alusión a la franja de Gaza.

29 de abril – Mónica Mura (Italia): Cuntzertu pro sonallas

Antiguamente, se creía que los sonidos que emitían los cencerros de Cerdeña, forjados por maestros herreros, ahuyentaban los malos espíritus. Con esta acción sonora, la artista invita a reflexionar sobre los ritos tradicionalmente reservados a los hombres y que, aún hoy, en algunas culturas, continúan excluyendo a las mujeres. Su propuesta fue seleccionada en el programa de El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural del Ayuntamiento de Gijón y contó con el apoyo de Acción Cultural Española y la Fundación Silos.

13 de mayo – Kay Zevallos Villegas (Perú): Primi-tiva: como planta a la tierra

El título de la performance, que está inspirada en Mata mua, de Paul Gauguin, recupera el sentido originario de la palabra “primitivo”, relacionado con lo primero, lo ancestral y vivo. A través de un recorrido por el museo, con recursos sonoros, táctiles y olfativos, la artista transita del artificio a un cuerpo cubierto de escamas, invirtiendo la mirada occidental mediante la drag amazónica.

10 de junio – Maya Saravia (Guatemala): Night Shift / Turno de Noche

Con el apoyo de AECID–Centro Cultural de España en Guatemala

La acción recoge conversaciones con el personal de limpieza del museo en las que revelan su relación íntima y secreta con las obras. De ese diálogo en la tranquilidad de la noche nace una música tenue, que evoca la vida que las pinturas recobran en la soledad. La pieza se completa con la creación de una canción para el turno de noche, donde resuenan el trabajo invisible, la memoria y la contemplación solitaria del arte.

16 de septiembre – Analía Beltrán i Janés (España): Papel de seda

Esta pieza surge de la investigación de la artista a partir de entrevistas a mujeres que trabajaron en el sector agrícola entre las décadas de 1950 y 1970. Las experiencias se presentan de manera poética y performativa mediante imágenes de archivos locales y familiares, junto con objetos usados en la labor, permitiendo reflexionar sobre el tiempo como concepto histórico y sobre cómo hay situaciones que persisten hoy en día.

21 de octubre – Encarnación Eyang Ndong Andeme (Guinea Ecuatorial): Mi abuela es sabia

Con el apoyo de AECID–Centro Cultural de España en Bata

Esta performance narra la historia íntima y poderosa de cómo las abuelas ayudaron a traer generaciones al mundo sin médicos, enfermeros ni hospitales, utilizando únicamente los recursos de la naturaleza y su saber ancestral. La obra busca valorar a las abuelas e invita a preservar la memoria de los antepasados.

18 de noviembre – Mónica Cofiño (España): Radiofonías de una guerra

En colaboración con LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón

Un ritual donde el público, a través de tecnologías radiofónicas, decide lo que se escucha y lo que suena, lo que se cuenta y lo que no. Los asistentes deciden qué es verdad y quién miente, presenciando una manipulación de lo público.

16 de diciembre – Esther Aldaz (España): Sesión de entrenamiento

En colaboración con el CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria

La performance toma como punto de partida el momento en el que una mujer se levanta y utiliza las palabras como una especie de mantra con el que reaccionar contra el abuso de poder, la vigilancia y el control ejercido sobre el cuerpo de las mujeres.

Datos útiles

Título: Visión y presencia 2026.

Sede: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Fechas performances: 21 de enero, 18 de febrero, 18 de marzo, 29 de abril, 13 de mayo, 10 de junio, 16 de septiembre, 21 de octubre, 18 de noviembre, 16 de diciembre de 2025, 18:00 horas, salas de la colección permanente, hall central o salón de actos.

Comisaria: Semíramis González.

Coordinación: Laura Andrada.

Con el apoyo de: AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).

Con la colaboración de: Cabildo de Gran Canaria – Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Festival Ellas Crean, The Social Hub y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Entrada libre hasta completar aforo.