El Africa Hall de las Naciones Unidas en Etiopía recibe un premio por su reciente restauración

La conservación efectuada por el estudio de arquitectura Architectus sobre este histórico edificio ha sido distinguida con el Premio World Monuments Fund/Knoll de Arquitectura Moderna 2026. El premio será entregado en febrero

World Monuments Fund (WMF) y Knoll han galardonado al estudio de arquitectura Architectus, con sede en Australia, con el Premio World Monuments Fund/Knoll de Arquitectura Moderna 2026 por su labor de conservación del histórico Africa Hall de las Naciones Unidas en Addis Abeba, Etiopía. La restauración restablece una de las obras más significativas del movimiento moderno africano como un espacio clave para la diplomacia y la cultura.

“La arquitectura moderna recoge algunas de las ideas más ambiciosas del siglo XX, pero sus innovaciones también hacen que estos edificios sean vulnerables al paso del tiempo”, afirmó Bénédicte de Montlaur, presidenta y directora ejecutiva de World Monuments Fund. “Nuestro Programa de Arquitectura Moderna y el Premio World Monuments Fund/Knoll de Arquitectura Moderna fueron creados para llamar la atención sobre estos desafíos y destacar esfuerzos ejemplares de preservación en todo el mundo. La renovación del Africa Hall por Architectus encarna esta misión, al honrar la visión del arquitecto original y, al mismo tiempo, garantizar que el edificio continúe sirviendo como un espacio vital para el intercambio cultural y la unidad africana”.

Diseñado por el arquitecto italiano Arturo Mezzedimi y finalizado en 1961, el Africa Hall fue concebido como un espacio diplomático para las naciones del continente y como sede de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas. Entre sus muros se fundó en 1963 la Organización de la Unidad Africana, precursora de la Unión Africana. El edificio fue rápidamente reconocido como uno de los hitos definitorios del movimiento moderno africano, reflejando el compromiso de Mezzedimi con la claridad funcional, la apertura simbólica y las amplias vistas panorámicas del paisaje de Addis Abeba. Su interior cuenta con mármol de Carrara, piedra procedente de Etiopía y tres monumentales vitrales del célebre artista etíope Afewerk Tekle.

Los monumentales vitrales del célebre artista etíope Afewerk Tekle decoran el interior del edificio.

“El Africa Hall se erige como una de las expresiones más importantes de la arquitectura moderna en el continente, un edificio que reunió ideas internacionales e identidad local en un momento crucial de la historia regional de descolonización y autonomía nacional”, señaló Barry Bergdoll, profesor Meyer Schapiro de Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de Columbia y presidente del jurado. “Desde su emplazamiento en uno de los sitios más destacados de la capital de Etiopía, la arquitectura combinó una racionalidad funcionalista de estructura y propósito con el aura del optimismo modernista hacia el futuro. La reciente restauración ha permitido que la claridad del diseño de Mezzedimi vuelva a manifestarse, revelando la ambición, la maestría artesanal y el poder simbólico que han convertido al edificio en un hito del modernismo y en un escenario permanente para la diplomacia africana”.

Entre 2014 y 2024, el estudio Architectus llevó a cabo una renovación integral de Africa Hall, equilibrando una cuidadosa investigación del diseño original de Mezzedimi con las necesidades de una institución diplomática contemporánea.

Sala interior del Africa Hall de las Naciones Unidas en Addis Abeba, Etiopía.

El proyecto restituyó elementos arquitectónicos y artísticos clave, entre ellos la estructura de hormigón armado del edificio, los acabados en mosaico y los monumentales vitrales, que fueron conservados por el nieto de Tekle. También se restauraron y devolvieron a sus configuraciones históricas más de 500 piezas de mobiliario diseñadas a medida por Mezzedimi.

Premio también para la Umbrella House de Florida

Además del galardón principal de 2026, el jurado ha reconocido a la Umbrella House en Sarasota, Florida (Estados Unidos) con el Stewardship Award for Modernist Homes. Esta nueva distinción, lanzada este año por WMF, reconoce una gestión ejemplar de la arquitectura residencial moderna, en la que propietarios comprometidos y equipos de diseño han llevado a cabo proyectos de conservación rigurosos que preservan el valor arquitectónico al tiempo que garantizan que estas viviendas sigan siendo espacios habitables.

Diseñada por Paul Rudolph en 1953, la Umbrella House es uno de los ejemplos más importantes del movimiento moderno de la Escuela de Sarasota, y se caracteriza por su innovadora respuesta al clima y a las tradiciones constructivas regionales. La rehabilitación se realizó para restaurar la integridad de la vivienda y reconstruir su icónica estructura porticada, perdida durante décadas, y estuvo a cargo de Hall Architects.

Exterior de la Umbrella House, en Florida (EE UU).

Desde hace casi veinte años, el Programa de Modernismo de WMF ha llamado la atención sobre los desafíos singulares que enfrenta la arquitectura moderna, que a menudo es demasiado reciente para beneficiarse de las protecciones tradicionales como monumento histórico. Con frecuencia es vulnerable al deterioro de los materiales, a cambios en las prioridades del urbanismo y a la incomprensión del público. A través de la defensa, la asistencia técnica y la visibilidad global, el programa ha ayudado a proteger estructuras amenazadas de mediados del siglo XX, al tiempo que promueve modelos ejemplares de conservación.

El Premio World Monuments Fund/Knoll de Arquitectura Moderna es un componente central de esta labor y celebra enfoques innovadores que salvaguardan el legado arquitectónico del movimiento modernista para las futuras generaciones. El premio recibió este año la cifra récord de 73 candidaturas procedentes de 28 países. Con el reconocimiento del Africa Hall se selecciona por primera vez un sitio del continente africano para el premio desde su creación en 2008.

Fachada principal del histórico Africa Hall de las Naciones Unidas en Addis Abeba, Etiopía

El Premio World Monuments Fund/Knoll de Arquitectura Moderna 2026 será entregado formalmente durante un programa especial en Modernism Week en Palm Springs el 18 de febrero de 2026. Esta será la primera vez que el premio se otorga fuera de Nueva York.

Un representante de Architectus participará en un panel junto al Dr. Jonathan S. Bell, vicepresidente sénior de Estrategia Global de Preservación de World Monuments Fund y director fundador del Suzanne Seal Booth Institute; Javier Ors Ausín, gerente sénior de Programas Especiales de World Monuments Fund; y Susan Macdonald, directora de Edificios y Sitios del Getty Conservation Institute, quienes analizarán los desafíos de restaurar un hito de la arquitectura moderna preservando la intención de su diseño y su significado simbólico.

Acerca de World Monuments Fund

World Monuments Fund (WMF) es la principal organización independiente dedicada a salvaguardar los lugares más valiosos del mundo para enriquecer la vida de las personas y fomentar el entendimiento mutuo entre culturas y comunidades. La organización tiene su sede en la ciudad de Nueva York y cuenta con oficinas y afiliados en Camboya, China, Francia, India, Perú, Portugal, España y el Reino Unido. Desde 1965, su equipo global de expertos ha preservado el diverso patrimonio cultural del mundo siguiendo los más altos estándares internacionales en más de 700 sitios en 112 países.

En colaboración con comunidades locales, financiadores y gobiernos, WMF utiliza el patrimonio para afrontar algunos de los desafíos más urgentes de la actualidad: adaptación al cambio climático, patrimonio inclusivo, turismo equilibrado y recuperación tras crisis.

Con un compromiso centrado en las personas que dan vida a los lugares, WMF abraza el potencial del pasado para crear una sociedad más resiliente e inclusiva.