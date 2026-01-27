Fernando Sánchez: un viaje artístico entre el compromiso histórico y el alma de Venecia

El inicio de 2026 marca un hito en la trayectoria del artista malagueño. En las próximas semanas, una profunda conexión con la historia, la literatura y la proyección internacional llevará su sello personal desde la Costa del Sol hasta los centros culturales más prestigiosos de Italia

La actividad expositiva de Fernando Sánchez ha comenzado ya en enero en la galería Atelier Natale de Fuengirola, donde el artista malagueño participa en la muestra colectiva “Invierno”. La exposición estará abierta hasta el 21 de febrero.

Cartel de la muestra colectiva «Invierno» en Fuengirola. Hasta el 21 de febrero.

Sin embargo, el reconocimiento institucional más solemne llega este 27 de enero en Palermo. En el marco del Día Mundial de la Memoria, la Fondazione Costanza nombrará a Fernando Sánchez y a la poetisa Laura Viele (@Laura.Viele.31) como Socios de Honor.

Fernando Sánchez participa el 27 de enero en Palermo en el marco del Día Mundial de la Memoria.

El evento se celebra en la Ex Real Fonderia a las 16:00 h y contará con la presencia de figuras como el Senador de la República Italiana, Fabrizio Ferrandelli, y Carmine Mancuso. Esta distinción, apoyada por el artista internacional Edgar Mabboux, subraya la sensibilidad humana y cultural que impregna el trabajo de Sánchez.

Venecia: Poesía y Carnaval en el Rialto

Del 31 de enero al 7 de febrero, Sánchez desembarca en Venecia para la muestra internacional Itaca, en la Scola Grande di San Teodoro. En pleno Carnaval, se presentará el libro Buongiorno miei threadini (Edizione Setteponti) de Laura Viele, que cuenta con ilustraciones de las obras de Fernando Sánchez García.

El artista malagueño estará en Venecia del 31 de enero al 7 de febrero.

Además, durante el acto, Viele recitará poemas inspirados en los lienzos expuestos por el pintor: El perro y la paloma, No andarás solo y la vibrante pieza Entre oro y rojo, de su serie dedicada a las mujeres en el flamenco.

Marbella: presentación de «The Legacy Artist»

De regreso a la provincia malagueña, el 14 de febrero será una fecha clave en Woala Art Space, el espacio de The Fusion Art Gallery en Marbella. Sánchez participará como artista invitado en la noche de inauguración, exponiendo su obra Apasionada y en la presentación del exclusivo libro The Legacy Artist: Global Artist-Series Vol. 1., en el que aparece una referencia a su obra Lazos de pasión y a su colaboración con la poetisa italiana Laura Viele.

Lazos de pasión y Apasionada, por Fernando Sánchez.



La exposición colectiva permanecerá activa hasta el 20 de febrero, reafirmando su presencia en los focos artísticos locales más innovadores.

Innovación y futuro: la Escuela Gráfica y el «Gris» de Picasso

La presencia de Sánchez en Italia culminará del 22 de febrero al 1 de marzo junto a People Gallery (La jungla del arte). En la mítica Escuela Gráfica de Venecia, un espacio donde el arte «no se enseña, se respira», el artista malagueño formará parte de una vídeo-exposición internacional.

Sánchez culminará su estancia en Italia en la Escuela Gráfica de Venecia del 22 de febrero al 1 de marzo.

Esta alianza anual con People Gallery servirá también de lanzadera para su proyecto más ambicioso: “Guernica: vida después del gris”. El artista replica el tamaño del Guernica de Picasso, 350x780cm, pero dando una interpretación colorida actual.

Esta serie propone una reinterpretación cromática del legado de Picasso, explorando la resiliencia y la luz tras la tragedia; un trabajo que promete ser un punto de inflexión en la crítica artística actual. Cuando se termine la obra, Sánchez la presentará en Madrid, en la galería de People Gallery Art, en el barrio de Chamberí, en la calle Cristóbal Bordiú nº 8.

Eduard Chench

