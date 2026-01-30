Lo mejor de la última edición del Certamen de Dibujo Gregorio Prieto se expone en Madrid

El Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro acoge una muestra que reúne las obras premiadas de los artistas Sebastián Bona y José Miguel Chico López, junto a una selección de las mejores piezas presentadas en el certamen. Hasta el 22 de febrero con entrada libre

En la exposición, que reúne un total de 43 obras, se presenta una amplia diversidad de lenguajes del dibujo contemporáneo, desde planteamientos figurativos hasta propuestas abstractas y conceptuales, reflejo de la riqueza técnica y expresiva de esta disciplina en la actualidad. Este certamen se ha consolidado como uno de los más relevantes del dibujo contemporáneo nacional.

Raúl Luis, director del Museo Gregorio Prieto explica que “tras su paso por el Museo Gregorio Prieto en Valdepeñas (Ciudad Real), el XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto llega ahora a Madrid reafirmando una trayectoria iniciada en 1991 y consolidada hoy como una referencia imprescindible para el panorama actual del dibujo en España”.

El primer premio de esta edición ha sido otorgado al artista Sebastián Bona (Rufino, Argentina, 1987), residente en Valencia, por la obra ¿Qué parte salvaje de mí actúa antes que mi voluntad?

El Certamen de Dibujo Gregorio Prieto fue creado por deseo expreso del propio Gregorio Prieto, principal representante pictórico de la Generación del 27, a través de su fundación, con el objetivo de promover y fomentar el dibujo entre artistas españoles y extranjeros residentes en España. De carácter bienal y con veintisiete ediciones celebradas, es hoy el certamen más prestigioso del país en esta disciplina, así como uno de los mejor dotados económicamente, con dos premios de 8.000 y 4.000 euros. Las obras galardonadas pasan a formar parte de los fondos del Museo Gregorio Prieto, reforzando una colección comprometida con el dibujo entendido como un lenguaje vivo, experimental y plenamente vigente.

“En esta vigesimoséptima edición han concurrido un total de 819 obras presentadas por 559 artistas, de las cuales el jurado ha seleccionado 43 para conformar una exposición que ofrece una visión amplia y diversa de la práctica actual del dibujo, desde planteamientos figurativos hasta lenguajes conceptuales y experimentales”, asegura el director del Museo.

Algunas de las 43 obras que pueden contemplarse en la exposición: El lugar perdido, de Silvia Lermo (sobre estas líneas), Percepciones, de Jesús Dougnac Pascual (arriba a la izquierda), y Dónde está el pajarito, de Manuel Antonio Domínguez Gómez (arriba a la derecha).



El segundo premio ha recaído en José Miguel Chico López (Linares, Jaén, 1967), profesor en la Facultad de Bellas Artes de Granada, por Paisaje mediterráneo, una obra realizada con carboncillo, tinta y barniz que articula una abstracción cargada de tensión conceptual, en diálogo con cuestiones como la tecnología, la frustración y la condición posthumana.

José Miguel Chico y Sebastián Bona, segundo y primer premio respectivamente del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Juan Manuel Martín Robles y compuesto por Patricia Molins de la Fuente, María José Salazar Herrería, Javier García-Luengo Manchado y María Dolores Chamero Moyano, con Arturo Sarramián Bernal, artista ganador de la edición anterior del certamen, como secretario.

En su valoración, el jurado ha subrayado la alta calidad técnica y conceptual de las obras seleccionadas, así como la convivencia entre el rigor del oficio tradicional del dibujo y la incorporación de nuevos medios y lenguajes contemporáneos.

Como en cada edición, la Fundación Gregorio Prieto ha editado un catálogo digital que reúne las obras premiadas y seleccionadas, disponible para su descarga en su página web.

Datos útiles

Exposición “XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto”

Centro Cultural Casa de Vacas (Paseo de Colombia. Parque de El Retiro, Madrid)

Del 29 de enero al 22 de febrero

De lunes a domingo de 10h a 21.00 horas

Entrada gratuita