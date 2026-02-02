Nueva iluminación para la Capilla del Palacio Real de Madrid

Ejecutado gracias a un convenio entre Patrimonio Nacional y la Fundación Iberdrola España, el nuevo sistema lumínico con tecnología LED reduce el consumo energético en un 94% y mejora su integración en el espacio patrimonial

La Capilla del Palacio Real de Madrid estrena una nueva iluminación con tecnología LED de última generación, fruto de un acuerdo entre Patrimonio Nacional e Iberdrola como parte del plan de iluminaciones de edificios emblemáticos y monumentos de la compañía, que celebra su 125 aniversario. Este acto ha sido precisamente el primer hito de esta efeméride.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han inaugurado el nuevo sistema lumínico en un acto celebrado en la propia Capilla, y en el que se ha podido comprobar por primera vez el renovado aspecto del templo.

La nueva iluminación de la Capilla del Palacio Real resalta su belleza con una solución eficiente, sostenible e integrada en el monumento.

La intervención abarca la nave principal y los espacios anexos, entre ellos el relicario y la sacristía, en los que se han instalado nuevos proyectores de tecnología LED de última generación que reducen el consumo energético en un 94 % y se adaptan a los requerimientos patrimoniales, arquitectónicos y estéticos del entorno. Con ello, se logra resaltar la belleza de toda la Capilla Real mediante una solución eficiente, sostenible e integrada en el monumento.

Esta actuación en la Real Capilla se enmarca en un proyecto global de mejora del sistema de iluminación y su eficiencia de todo el Palacio Real y de otros edificios y monumentos históricos, como el que se está llevando a cabo en el Palacio Real de La Almudaina, o las ya ejecutadas renovaciones de la iluminación monumental del Palacio Real del Pardo y del Real Monasterio de Santa María de las Huelgas.