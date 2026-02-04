Una muestra de Ramón Lapayese repasa su carrera artística en Alcalá de Henares

Casi cuarenta obras de este pintor y escultor universal invitan al espectador a descubrir su evolución artística en un recinto único de la ciudad madrileña. Hasta el 15 de marzo

Nacido en Madrid y fallecido en Miami (1928-1994), Ramón Lapayese fue uno de los artistas españoles más singulares e innovadores de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, casi un siglo después de su nacimiento, se presenta en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares (Madrid) una exposición antológica que recorre su dilatada y variada trayectoria.

En realidad, se trata de una muestra panorámica del artista madrileño. A partir de 24 pinturas al óleo y 12 esculturas en hierro y bronce, un pequeño resumen de su amplia obra, los visitantes pueden contemplar la vida de un hombre dedicado de pleno a cultivar las artes plásticas, formándose profesionalmente en el taller de su padre, José Lapayese Bruna, así como en distintas academias y el Círculo de Bellas Artes en Madrid, para finalmente pasar por la Escuela de Artes y Oficios y otras Academias de Bellas Artes en Barcelona, Roma y París.

Sobre estas líneas: Coche amarillo. Arriba, de izquierda a derecha: Orangután y Esta noche baile. Todas las obras de Ramón Lapayese.

Asimismo, el público asistente comprobará la evolución artística del autor, que inició su andadura en la plástica desde muy joven y transitó desde el academicismo inicial al expresionismo, y posteriormente el arte abstracto, el cubismo y, en la última época de su vida, el impresionismo.

Hasta 36 piezas singulares que resumen cuatro décadas de producción, entre las que se incluyen retratos realistas, personajes en su inconfundible estilo figurativo expresionista, algunas obras de su periodo abstracto parisino y tres lienzos producidos durante su estancia de casi una década en Miami (EE UU). Pinturas desconocidas para el público, incluidas algunas de sus obras al óleo de mayor tamaño, y una colección de esculturas donde admirar su dominio del retrato, el abstracto más original y onírico, y otras piezas nunca expuestas en conjunto.

Autorretrato violinista, por Ramón Lapayese, 1950.

Pero en la muestra no solo se podrá apreciar la variedad estilística y evolución en el gusto pictórico y escultórico de Lapayese, sino que también se advierte la variación en su paleta de colores: de una gama de colores contenidos y apagados, con tonalidades terrosas, blancos rotos o beige, rojos oscuros y azules muy matizados, se pasa a la última época, más luminosa, bajo la influencia del sol caribeño, con osada viveza tonal y en ocasiones acercándose al fauvismo, la tendencia más colorista y llamativa del impresionismo.

Carrusel, escultura de bronce realizada por Ramón Lapayese, 1963.

Esta exposición, en definitiva, ofrece la posibilidad única de conocer o redescubrir la obra original e intensa de Ramón Lapayese. Y lo hace, además, en un fantástico edificio restaurado del siglo XIV, a lo largo de tres de sus salas, y en una cuarta sala virtual online en la que se han publicado bocetos de las obras expuestas, obras relacionadas, y los textos del comisario de la muestra, Joan Lluis Montané, crítico de arte y experto en las artes plásticas del siglo XX español y la joyería.

Datos útiles

Ramón Lapayese: Colección Privada / Antológica

Antiguo Hospital de Santa María la Rica / Sala Antonio López / c./ Santa María la Rica, 3

Alcalá de Henares (Madrid).

Hasta el 15 de marzo.

De martes a sábados de 11 a 14 y de 17 a 20 h. Domingos de 11 a 14 h. Lunes cerrado.

Entrada libre.