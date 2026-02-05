Una pintura monumental de Rubens será restaurada gracias a TEFAF

La subvención anual de la Fundación Europea de las Bellas Artes (TEFAF) permitirá a la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde conservar y restaurar La caza del jabalí, una obra pintada por el gran maestro flamenco en el primer cuarto del siglo XVII

The European Fine Art Foundation (TEFAF) ha anunciado en Maastricht que la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde es la beneficiaria del Fondo de Restauración de Museos TEFAF (TMRF) de este año. Creada en 2012, esta subvención anual apoya a museos de todo el mundo en la conservación y el estudio de obras de arte significativas, reforzando el compromiso compartido de la comunidad artística con la preservación del patrimonio cultural.

Con la financiación de TEFAF, la pinacoteca alemana restaurará La caza del jabalí (1616-1618), una pintura monumental de Pedro Pablo Rubens (1577-1640) que, probablemente, adquirió directamente al artista en 1627 por mediación de George Villiers, I duque de Buckingham, antes de pasar a formar parte de la colección imperial de Praga. En 1749 entró a formar parte de los fondos de Federico Augusto II de Sajonia y desde entonces ha permanecido en Dresde, sobreviviendo a su traslado durante la II Guerra Mundial a la URSS en 1945, a una década de almacenamiento en Moscú y a su eventual regreso a Dresde a mediados de los años cincuenta.

La caza del jabalí, por Pedro Pablo Rubens, h. 1616-1618 (Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde). Foto: cortesía de TEFAF.

La caza del jabalí está oscurecida por múltiples y gruesas capas de barniz amarillento (probablemente del siglo XIX) que atenúan la paleta original de Rubens. El análisis técnico por imagen también ha confirmado la presencia de una ampliación bajo la que no continúa el dibujo original, lo que plantea preguntas clave sobre cuándo se realizó esa extensión y quién fue su autor. Las primeras pruebas sugieren que la adición pudo haberse realizado bajo la dirección de Rubens. La investigación en curso explorará las posibles contribuciones de artistas de su círculo, como Jan Wildens, Lucas van Uden o Anthony van Dyck.

La restauración forma parte de un programa de investigación y exposición de cuatro años dedicado al corpus de obras producidas por Rubens en Dresde, compuesto por casi 40 obras, el llamado «Grupo Rubens», llevado a cabo en colaboración con la Academia de Bellas Artes de Dresde, el Museo Real de Bellas Artes de Amberes (KMSKA) y la Universidad de Amberes (grupo de investigación AXIS).

Vista general de TEFAF Maastricht. Cortesía de TEFAF.

El Dr. Bernd Ebert, director general de las Colecciones Estatales de Arte de Dresde, señala: «La especial importancia de La caza del jabalí de Dresde se desprende de los anteriores propietarios del cuadro: Pedro Pablo Rubens lo pintó para sí mismo, sin encargo alguno. Años más tarde, la vendió al duque de Buckingham y, posteriormente, pasó a formar parte de la colección imperial de Praga, antes de que el rey Augusto III la adquiriera para Dresde en 1749. Esta importante obra de la Galería de Pinturas de los Antiguos Maestros necesita ser restaurada para que su gran calidad pueda volver a apreciarse. Estamos muy agradecidos al Fondo de Restauración de Museos de la TEFAF por su generoso apoyo».

Por su parte, el Prof. Dr. Holger Jacob-Friesen, director de la Gemäldegalerie Alte Meister (Galería de Pintura de los Antiguos Maestros), comenta lo siguiente: «El cuadro representa una escena dramática de vida y muerte. El dinamismo típicamente barroco de los animales y las personas se transmite a través del magnífico paisaje forestal. Tras su restauración, esta obra maestra será uno de los platos fuertes de la exposición permanente de la Galería de Pinturas de los Antiguos Maestros y se estrenará en la exposición «Rubens en Dresde» (del 25 de junio de 2027 al 10 de enero de 2028), que conmemorará el 450 aniversario del nacimiento del pintor».

Sala expositiva en una edición anterior de la Feria TEFAF en Maastricht. Cortesía de TEFAF.

Rachel Kaminsky, miembro del comité del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF, añade: «La restauración de La caza del jabalí revelará los vibrantes colores de la pintura, así como el estilo dinámico de Rubens, que yuxtapone detalles precisos con pasajes ejecutados con mayor libertad. El comité se complace en apoyar a la Gemäldegalerie Alte Meister en la restauración y estabilización de esta obra maestra, haciéndola así más accesible al público nacional e internacional».

TEFAF volverá a acoger una charla del TMRF presentada por el ICOM-CC, con el apoyo de Aon, este año el sábado 14 de marzo a las 13h durante TEFAF Maastricht 2026.

Cuatro socios, cuatro exposiciones

TEFAF se ha asociado con otras cuatro instituciones, cada una de las cuales presenta una exposición temática en préstamo en TEFAF Maastricht: Kunsthaus Zürich; el Centraal Museum Utrecht; la Fundación Príncipe Claus; y la Fundación Rey Balduino.

Kunsthaus Zürich: Alberto Giacometti y el diálogo

Kunsthaus Zürich presentará una exposición dedicada a Alberto Giacometti, uno de los escultores más influyentes del siglo XX. La obra de Giacometti se mostrará en diálogo con esculturas de Meret Oppenheim, Cy Twombly y Rebecca Warren, explorando la figura humana y la presencia material a lo largo de las generaciones.

Centraal Museum Utrecht: El éxtasis de María Magdalena

Antes de su próxima exposición, Gerard van Honthorst: Different from Rembrandt (25 de abril – 13 de septiembre de 2026), el museo presentará la obra recientemente adquirida El éxtasis de María Magdalena,quese expondrá públicamente por primera vez antes de su debut en el museo.

Fondo Príncipe Claus: 30 años de apoyo a los artistas

El fondo presentará obras de artistas a los que ha apoyado durante las últimas tres décadas, destacando prácticas moldeadas por la resiliencia cultural, el compromiso social y las perspectivas globales.

Fundación Rey Balduino: salvaguardando las obras maestras belgas

La Fundación presentará obras significativas de su colección, entre ellas el Retrato de un miembro de la familia De Rojas, arrodillado (1460-1470), de Hans Memling, lo que refleja su compromiso con la preservación y la difusión del patrimonio cultural belga.

En palabras de Paul van den Biesen, director de Coleccionistas y Museos de TEFAF: «TEFAF Maastricht reúne al mercado, al mundo académico y a las organizaciones culturales que protegen y defienden el arte. Estas presentaciones de los socios conectan a los visitantes con obras excepcionales y con las historias y la gestión que hay detrás de ellas. Gracias a la comunidad de marchantes de TEFAF, nos enorgullece apoyar a los socios institucionales de este año y subrayar la importancia de la inversión pública y privada sostenida en el patrimonio cultural».

Cumbre de TEFAF

La tercera Cumbre TEFAF tendrá lugar el 16 de marzo de 2026 durante TEFAF Maastricht, en colaboración con la Comisión Neerlandesa para la UNESCO. El tema de este año, Más allá del impacto económico, examina el valor social, cultural y sanitario de las artes y su creciente relevancia para las políticas públicas en los Países Bajos y a nivel internacional. La Cumbre cuenta con el apoyo del socio principal global de TEFAF, AXA XL.

Acerca del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF

El Fondo de Restauración de Museos TEFAF se creó en 2012 para apoyar y promover la restauración profesional y la investigación académica relacionada con importantes obras de arte de museos. Defensor del arte en todas sus formas, el fondo acepta solicitudes de subvenciones de museos de todo el mundo, así como obras de arte de cualquier época.

Acerca de TEFAF

TEFAF es una fundación sin ánimo de lucro que defiende la experiencia, la excelencia y la diversidad en la comunidad artística mundial. Prueba de ello son los expositores seleccionados para sus dos ferias, que se celebran anualmente en Maastricht y Nueva York. TEFAF es una guía experta para coleccionistas privados e institucionales, que inspira a los amantes del arte y a los compradores de todo el mundo.

Acerca de TEFAF Maastricht

TEFAF Maastricht está considerada como la feria más importante del mundo de bellas artes, antigüedades y diseño, y abarca 7000 años de historia del arte, desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Con más de 270 prestigiosos marchantes de unos 24 países, TEFAF Maastricht es un escaparate de las mejores obras de arte que hay actualmente en el mercado. Además de las áreas tradicionales de pintura antigua, antigüedades y antigüedades clásicas, que ocupan aproximadamente la mitad de la feria, también se puede encontrar arte moderno y contemporáneo, fotografía, joyería, diseño del siglo XX y obras sobre papel.

Acerca de AXA XL

AXA XL Insurance es la división de seguros generales (propiedad y accidentes) y riesgos especiales de AXA, conocida por resolver incluso los riesgos más complejos. AXA XL ofrece soluciones y servicios de seguros tradicionales e innovadores en más de 200 países y territorios.

Como parte de su oferta de riesgos especiales, AXA XL protege una amplia gama de objetos, entre los que se incluyen obras de arte, antigüedades, joyas, relojes, coches clásicos, piedras preciosas en bruto y pulidas, y lingotes, con edades que van desde miles de años hasta unas pocas semanas.

Durante los últimos 50 años y de cara al futuro, AXA XL, una aseguradora líder a nivel mundial de obras de arte y especies, ha redefinido y seguirá redefiniendo la forma en que presta sus servicios a sus clientes coleccionistas, museos, empresas, galerías, conservadores y artistas en toda Europa, el Reino Unido, América, Asia y la región del Pacífico, con una sincera consideración por la forma en que se aseguran los objetos valiosos y se protege el patrimonio cultural.