La gran fiesta de la cultura japonesa vuelve a Madrid

El festival Japan Weekend regresa un año más al recinto ferial madrileño de IFEMA cargado de actividades que harán las delicias de todos los aficionados al manga, al cosplay o al k-pop. Del 14 al 15 de febrero

Este fin de semana, los apasionados de la cultura japonesa vuelven a estar de enhorabuena. Japan Weekend regresa a Madrid para poner en valor el ocio nipón a través de concursos de cosplay y k-pop, conciertos, charlas, exhibiciones de artes marciales y exposiciones de anime o manga.

Propuestas para todos los públicos que mezclan tradición y tecnología, baile y videojuegos, iniciación al japonés y torneos improvisados que han convertido este evento en un punto de reunión ideal para fans y creadores.

La cultura japonesa llega este fin de semana a Madrid cargada de manga, anime, talleres, videojuegos, cosplay y muchas más actividades de la mano de Japan Weekend.



De hecho, uno de los grandes atractivos de Japan Weekend Madrid es la Zona de Artistas, en la que diversos creadores ofrecerán ilustraciones y piezas artesanales inspiradas en el universo otaku. Además, la zona comercial permitirá al visitante hacerse con mangas, figuras, ropa y merchandising de todo tipo.

Algunos de los invitados

Raychell, la cantante y actriz de voz de Rei Wakana de RAISE A SUILEN en “BanG Dream!” ofrecerá un concierto y sesiones de firma en Madrid. Además de su trabajo en Bandori, también es conocida por interpretar temas de videojuegos como «Until the Justice» en Biohazard 0 HD Remaster o «All for love» en Final Fantasy BA: War of the Vision.



Emi Nitta es una seiyū y cantante originaria de Nagano, Japón. Es conocida por interpretar a Honoka Kousaka, una de las nueve protagonistas de «Love Live!», siendo la vocalista y líder del grupo μ’s. También es la voz de Ricca Morizono en «Da Capo III» y Tokoha Anjō en «Cardfight!! Vanguard G». Dará un concierto cada día, tendrá un Q&A y sesiones de firmas.

Haruna Luna, cantante de animes como Sword Art Online, Fate/Zero o Monogatari Series, es una famosa modelo lolita y cantante proveniente de Tokio. Hizo su debut al componer y cantar el ending de la segunda temporada de “Fate/Zero” y a lo largo de su carrera ha trabajado en muchos otros animes como “URAHARA” o “Saekano”. Además de su trabajo como cantante y modelo, también es diseñadora de moda, con su propia marca de vestidos de novia lolita “LunaMaria” y los famosos bolsos “Oshi to date”. También ofrecerá un concierto al día y sesiones de firmas en Japan Weekend Madrid.



Sai Westwood es una cosplayer y fotógrafa ucraniana. Su perfeccionismo a la hora de crear sus trajes la ha llevado a ganar múltiples concursos de cosplay, además de representar a Ucrania en eventos internacionales de prestigio como ICL en 2018 o WCS en 2020. Será jurado en el Concurso de Cosplay del sábado y en el EroCosplay.

Rafael Alonso Naranjo es un reconocido actor de doblaje español. A lo largo de su carrera ha dado voz a innumerables personajes, como Sonic el erizo, Ikki Tenryou en Medabots, Max en Goofy e hijo o Raphael en las Tortugas Ninja, entre muchos otros. Rafael participará como invitado en colaboración con Veotaku, asociación dedicada a la integración de personas con discapacidad en el mundo otaku, que este año celebran su 5º aniversario y prometen muchas sorpresas. Estará en el stand de Veotaku en Japan Weekend Madrid, donde ofrecerá una charla con un trivial y sesión de firmas desde las 17:00.

Un referente en Europa

Japan Weekend Madrid se ha consolidado como un punto de encuentro indispensable para los amantes de la cultura japonesa en España, superando en cada edición tanto el número de asistentes como la diversidad de su propuesta cultural y de entretenimiento.

En palabras de la organización: “Queremos que cada visitante viva Japón sin salir de Madrid, a través de experiencias únicas y una programación pensada para todos los públicos”.

Datos útiles

Fechas: sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026

Lugar: IFEMA MADRID, Pabellones 4 y 6 (Avenida del Partenón, 5, 28042 Madrid).

Entradas: pueden adquirirse a través de la web oficial del evento o en puntos de venta autorizados.