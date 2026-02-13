¿Qué obras del Prado representan mejor a las películas nominadas a los Premios Goya?

Tres mil personas han respondido a una encuesta en la que la pinacoteca invitó a los usuarios a relacionar las cinco películas candidatas al Goya a Mejor película con una pieza de la colección

El Museo del Prado lanzó hace unos días una iniciativa participativa en redes sociales con la intención de que el público se animara a relacionar con su colección las películas seleccionadas para la 40 edición de los Premios de la Academia de Cine, cuya gala se celebra el próximo 28 de febrero en Barcelona.

La propuesta partía de la idea de que una obra de arte no ofrece una lectura única, sino que la mirada de cada espectador le dota de emociones y significados distintos.

Porque aunque hayan pasado siglos desde su creación, las colecciones del Prado siguen emocionándonos porque los temas y preocupaciones que tratan son, en esencia, los mismos de hoy.

Para cada una de las cintas nominadas a Mejor película en los Premios Goya (La cena, Los domingos, Maspalomas, Sirât y Sorda), el museo seleccionó cuatro obras de su colección que, por su temática, atmósfera, personajes o valores simbólicos, podían establecer conexiones con las historias y emociones que se desvelan en cada una de ellas.

A continuación se indican las cinco películas nominadas y la obra de la colección del Prado que finalmente eligió el público por mayoría.

LA CENA dirigida por Manuel Gómez Pereira

El aquelarre, de Goya

Cartel LA CENA – Aquelarre.

LOS DOMINGOS dirigida por Alauda Ruiz de Azúa

Agnus Dei, de Zurbarán

Cartel LOS DOMINGOS – Agnus Dei.

MASPALOMAS dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga

Viejo desnudo al sol, de Fortuny

Cartel MASPALOMAS – Viejo desnudo al sol.

SIRÂT dirigida por Oliver Laxe

El jardín de las delicias, del Bosco

Cartel SIRAT – El jardín de las delicias.

SORDA dirigida por Eva Libertad

El Oído, de Rubens y Jan Brueghel el Viejo