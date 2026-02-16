Un original de Picasso por una buena causa

La principal entidad que financia la investigación del Alzheimer en Francia sortea un cuadro del artista malagueño por solo 100 euros con la intención de recaudar fondos para el estudio de la enfermedad. El plazo para participar finaliza el 14 de abril

Cada participación que se adquiera ofrece la oportunidad única a su comprador de convertirse en el propietario de Tête de femme, una obra de arte original realizada por Pablo Picasso en 1941 y valorada en 1 millón de euros, a la vez que con su gesto apoya la investigación científica de la enfermedad de Alzheimer.

La tercera edición del sorteo «1 Picasso por 100 euros» está organizada por la Fondation Recherche Alzheimer, una fundación de interés público, que persigue recaudar fondos para sufragar programas científicos innovadores destinados a comprender mejor los mecanismos de la enfermedad, desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Tête de Femme, por Pablo Picasso, guache sobre papel, 1941. Procede de las colecciones de OPERA GALLERY, fundada por Gilles Dyan en 1994. © Succession Picasso, París 2025.

Desde su creación en 2013, esta iniciativa impulsada por Péri Cochin que ya ha recaudado más de 10 millones de euros en todo el mundo, ha demostrado que una obra de arte puede hacer mucho más que cambiar una sola vida, puesto que logra transformar el día a día de miles de personas.

Tras el sorteo, la fundación lanzará una importante convocatoria de proyectos para apoyar programas de investigación que fomenten las sinergias entre los principales centros de investigación de Francia, Europa, Estados Unidos y Canadá.

Se puede participar a través de la web www.1picasso100euros.com hasta el 14 de abril.

Sobre la fundación

Fundada en 2004, y reconocida como fundación de interés público desde 2016, la Fondation Recherche Alzheimer es la principal entidad que financia la investigación del Alzheimer en Francia. Apoya a más de cuarenta equipos de investigación en toda Francia y Europa.

Su trabajo contribuye a la identificación de biomarcadores tempranos, al estudio de los factores de riesgo (nutrición, sueño, actividad física, medio ambiente) y al desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos a la prevención de la degeneración neuronal.

No olvidemos que 35 millones de personas en todo el mundo padecen la enfermedad de Alzheimer y que es la principal causa de dependencia entre las personas mayores. En Francia, se diagnostican más de 600 nuevos casos al día, y más de un millón de personas viven actualmente con la enfermedad. En España, se diagnostican más de 40.000 casos de Alzheimer al año y se estima que más de 800.000 personas la padecen. Para 2050, el número de casos podría duplicarse, según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre las ediciones anteriores

El primer sorteo, celebrado en 2013, recaudó 5 millones de euros para la International Association for the Safeguard of TYRE, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los fondos se utilizaron para construir una aldea artesanal de 1500 m², inaugurada en 2017, con el fin de revivir la artesanía tradicional, crear puestos de trabajo y estimular el desarrollo económico local.

El ganador, Jeffrey Gonano, un joven de 25 años de Pensilvania, se convirtió en el propietario de un dibujo original de Picasso valorado en más de un millón de dólares.

La segunda edición del sorteo, organizada el 21 de octubre de 2019, alcanzó un éxito mundial con 51.140 boletos vendidos en más de 100 países, recaudando más de 5 millones de euros para la ONG CARE.

El bodegón pintado por Picasso en 1921 titulado Naturaleza muerta (izquierda) fue la obra sorteada en 2020 que sirvió para sufragar uno de los proyectos solidarios de Care (derecha).

Los fondos se destinaron a programas de agua potable e higiene en las regiones más vulnerables de África, una cuestión crucial durante la pandemia mundial de COVID-19.

La ganadora fue Claudia Borgogno, una contable italiana de Ventimiglia, cuyo hijo Lorenzo, de 25 años, le había regalado una participación por Navidad. Se convirtió en la propietaria de un bodegón de Picasso de 1921, valorado en un millón de euros, de la colección del importante coleccionista David Nahmad.

¿Cómo se puede participar?

Participaciones disponibles exclusivamente en la web de la iniciativa «1 Picasso por 100 euros»

El sorteo será el 14 de abril de 2026 a las 18:00 h.

Se celebrará en Christie’s Francia (9 avenue Matignon – 75008, París) y podrá seguirse en directo