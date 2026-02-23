Algunas de las mejores obras mexicanas del siglo XX se exhibirán en Santander

La Fundación Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para gestionar la Colección Gelman, la cual cuenta con pinturas de grandes artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Faro Santander, el nuevo centro cultural del banco en la ciudad, acogerá una primera exposición este mes de junio

En virtud de un acuerdo entre el Banco Santander y la familia Zambrano, cuyo proceso fue acompañado por la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Fundación Banco Santander se encargará de la conservación, investigación y exhibición de la Colección Gelman Santander.

Compuesta por un total de 160 piezas, esta colección incluye pinturas de extraordinario valor histórico y cultural de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Gunther Gerzso, Francisco Toledo y David Alfaro Siqueiros, además de una importante selección de fotografía mexicana de autores como Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo.

Es especialmente significativa la presencia de 18 obras de Frida Kahlo, una de las artistas más apreciadas del arte moderno y que tiene una producción escasa y muy valorada. Este conjunto, que cubre toda la trayectoria artística de Frida, incluye diez pinturas, siete dibujos y un grabado, entre los que destacan autorretratos icónicos como Diego en mi pensamiento, Autorretrato con collar y Autorretrato con monos.

Autorretrato con collar, por Frida Kahlo, 1933. Más arriba, Retrato de Natasha Gelman, por Diego Rivera, 1943. © 2026 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / VEGAP. Fotografías: © Gerardo Suter

Una primera selección de obras será presentada en Faro Santander, coincidiendo con la inauguración de este espacio cultural en la ciudad de Santander este próximo mes de junio, convirtiéndose en un pilar fundamental de la programación del centro, junto con la Colección Banco Santander. La Colección Gelman Santander también será exhibida en importantes museos de todo el mundo.

Ana Botín, presidenta de Santander, afirmó lo siguiente: “Este acuerdo es una gran expresión de la confianza y la amistad entre México y España, dos países con tanta relación económica, social y cultural. La Colección Gelman Santander es una de las más importantes del arte del siglo XX y una muestra extraordinaria de la riqueza artística de México. Es una gran noticia que Santander, a través de su Fundación, asuma la gestión de este conjunto artístico excepcional y contribuya a su difusión internacional. Me hace gran ilusión anunciar que esta será la primera gran exposición de Faro Santander antes del verano».

A la izquierda: Pasisaje con cactus, por Diego Rivera, 1931. © 2026 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / VEGAP. A la derecha: Retrato de Natasha Gelman, por David Alfaro Siqueiros, 1950. © David Alfaro Siqueiros, VEGAP. Ambas fotografías: © Gerardo Suter.

Con este acuerdo, Santander refuerza su compromiso con la cultura, la conservación del patrimonio artístico y la cooperación internacional, impulsando proyectos que contribuyen a preservar y difundir el legado cultural de los países en los que opera.

Apoyo a la cultura, la educación y la acción social

La Fundación Banco Santander trabaja para construir una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible mediante proyectos que abarcan tres líneas principales de actuación: cultura, educación y acción social. En el ámbito cultural, la Fundación desarrolla programas de mecenazgo dirigidos a la difusión del arte, la literatura, la historia y otras disciplinas culturales, promoviendo el acceso público, la investigación y la colaboración con instituciones culturales nacionales e internacionales.

La Fundación es responsable de la conservación, gestión, investigación y difusión de la Colección Banco Santander, un fondo patrimonial de arte que incluye más de mil piezas de pintura, escultura, dibujo y artes decorativas que abarcan desde el siglo III a. C. hasta la actualidad.

Acerca de la Colección Gelman

La Colección Jacques y Natasha Gelman se formó desde la década de 1940 por el matrimonio Jacques y Natasha Gelman, que establecieron en México una colección centrada en la pintura moderna y contemporánea mexicana.

Jacques Gelman se formó en Europa en el ámbito del cine y llegó a México en 1938, donde se estableció definitivamente tras casarse con Natasha Zahalka en 1941. Impulsó la industria cinematográfica al producir películas exitosas y lanzar la carrera de Cantinflas, lo que le permitió financiar su creciente pasión por el coleccionismo artístico.

El matrimonio Gelman creó tres importantes colecciones: una de arte moderno europeo con 81 obras de aristas tan relevantes como Renoir, Matisse, Kandinsky, Modigliani, Picasso, Braque, Dalí, Balthus, y Miró, que fue donada al Museo Metropolitano de Nueva York en 1998; otra de escultura pre-colombina; y una tercera, de arte moderno mexicano compuesta por más de 90 obras que se inició con el encargo del retrato de Natasha a Diego Rivera en 1943.

Diego Rivera, fotografiado por Lola Álvarez Bravo, sin fecha. © Lola Alvarez Bravo, VEGAP, Madrid, Fotografía: © Gerardo Suter.

En la Colección Gelman de arte moderno mexicano destaca especialmente el importante núcleo de 18 obras de Frida Kahlo, además de trabajos clave de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Francisco Toledo, Carlos Mérida y Gunther Gerzso, entre otros.

Además de su labor de mecenazgo, el matrimonio Gelman mantuvo una relación muy estrecha con algunos de los artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo o Gunther Gerzso y contribuyó decisivamente al reconocimiento internacional del arte moderno mexicano.

Tras el fallecimiento de Jacques Gelman en 1986, Natasha Gelman siguió ampliando la colección asesorada por el curador norteamericano Robert R. Littman, a quien nombró albacea de la misma en su testamento. Tras el fallecimiento de Natasha Gelman en 1998, Robert R. Littman creó la Fundación Vergel para administrar la colección a partir de 1999 y siguió incorporando a la misma nuevas obras de arte moderno y contemporáneo mexicano. En 2023, la Familia Zambrano llega a un acuerdo con la Fundación Vergel para adquirir la Colección Gelman.

En las últimas décadas, la colección completa o selecciones de la misma han sido objeto de importantes exhibiciones internacionales organizadas por instituciones como Tate Modern, Victoria & Albert Museum, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, National Gallery of Australia, Nagoya Museum of Art, Musée National des Beaux-arts du Québec, Art Gallery of Ontario, Dallas Museum of Art, o Brooklyn Museum of Art.