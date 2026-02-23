El MEAM impulsa la 8ª edición de “The MEAM Hall” en Barcelona y Madrid

La iniciativa expositiva del Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) abre una nueva convocatoria para artistas figurativos y consolida su doble sede con muestras en Barcelona y Madrid en 2026. Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo o hasta agotar las plazas disponibles

La Fundació Privada de les Arts i els Artistes ha puesto en marcha la 8ª edición de The MEAM Hall, un proyecto expositivo vinculado al MEAM cuyo objetivo es potenciar y difundir la obra de artistas figurativos, facilitando su acceso al público en un marco institucional. La iniciativa se integra en la línea programática del museo, centrada en la promoción del arte figurativo contemporáneo y en el apoyo a creadores tanto nacionales como internacionales.

Desde sus primeras ediciones, The MEAM Hall se ha configurado como una exposición colectiva de pequeño formato concebida como plataforma de visibilidad para artistas figurativos. El proyecto se articula en torno a la exhibición simultánea de obras de 20 x 20 cm en el vestíbulo del Palau Gomis (sede del museo en Barcelona), estableciendo un diálogo directo entre el espacio de acceso al museo y la producción contemporánea. En ediciones recientes, la propuesta ha ampliado su alcance con una segunda sede en Madrid, reforzando su dimensión territorial y su proyección pública.

La convocatoria de 2026 ofrece un total de 161 plazas, que se asignarán conforme a la recepción y selección de solicitudes. Está dirigida a artistas mayores de edad, españoles o extranjeros, que podrán participar de forma individual o colectiva. También se contempla la participación de menores con la correspondiente autorización legal. La temática y la técnica son libres dentro del marco del arte figurativo, quedando excluidas las esculturas (salvo bajorrelieves) y la fotografía.

Las obras deberán ajustarse a un formato de 20 x 20 cm, con un soporte de grosor máximo de 1,5 cm. La Fundación asumirá el enmarcado con marco blanco, que será devuelto al artista tras la finalización de las exposiciones. Además, algunos participantes podrán presentar, con selección previa y de forma gratuita, una obra de mayor formato (hasta 100 x 100 cm) que se exhibirá en la tercera planta del MEAM. Esta posibilidad amplía la visibilidad de determinadas propuestas dentro del propio espacio museístico.

La exposición en Barcelona tendrá lugar del 10 de julio al 1 de noviembre de 2026, con inauguración y entrega de certificados el 10 de julio. Las obras de mayor formato permanecerán expuestas hasta el 27 de septiembre. Posteriormente, las piezas viajarán a La Zona Gallery de Madrid, donde se mostrarán del 12 al 29 de noviembre de 2026, con inauguración el 12 de noviembre. Tras la clausura de la muestra madrileña, todas las obras regresarán al MEAM de Barcelona.

La tasa de participación asciende a 260 euros e incluye el enmarcado de la obra de 20 x 20 cm, la exhibición en ambas sedes, el embalaje y envío a Madrid, así como una suscripción anual a la plataforma virtual del museo. La Fundación no aplica comisión por la venta de las obras; cualquier transacción se gestionará directamente entre artista y comprador, actuando la institución como intermediaria en la primera toma de contacto.

Según recoge la normativa, la participación en la iniciativa no implica relación contractual ni laboral entre los artistas y la Fundación, y supone la aceptación íntegra de las bases. Con esta octava edición, The MEAM Hall reafirma su consolidación como un formato expositivo estable dentro de la programación del MEAM, orientado a la promoción del arte figurativo contemporáneo y a la creación de un espacio colectivo de visibilidad entre Barcelona y Madrid.

Datos útiles

Fecha de inscripción: hasta el 31 de mayo o hasta agotar las plazas disponibles a través de la web oficial de la fundación.

Lugar: Fundación de las Artes y los Artistas (Carrer Barra de Ferro, 5, 08003 Barcelona).

Para más información sobre las bases de participación, descargar el programa a través de la web del MEAM.