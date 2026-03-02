ARTIST 360: una feria de arte para todos

Concebida como un espacio abierto, cercano y accesible, la novena edición de esta feria propone una experiencia donde el arte se presenta sin barreras ni prejuicios, tanto para coleccionistas consolidados como para quienes se aproximan al arte por primera vez. Del 4 al 8 de marzo en el Centro de Convenciones del Hotel Ilunion Pío XII de Madrid

Con la participación de más de 100 artistas nacionales e internacionales y 60 expositores, ARTIST 360 ofrece una amplia panorámica del arte contemporáneo actual, reuniendo lenguajes diversos como la figuración, la abstracción, el arte urbano, el pop art o las propuestas experimentales.

La feria apuesta por un modelo de relación directa entre artistas y público, fomentando el descubrimiento, el diálogo y el acceso al coleccionismo a través de obras originales en distintos rangos de precios. Una feria construida desde la pluralidad, la independencia y una mirada propia, donde el arte se vive, se comprende y también se puede llevar a casa.

La feria ARTIST 360 podrá visitarse hasta el 8 de marzo.

Moisés Bentata, director de la feria, señala que “ARTIST 360 ha consolidado un modelo propio dentro del panorama ferial, basado en la cercanía, la diversidad de propuestas y una relación directa entre el arte y las personas”. En este sentido, destaca que “la cultura y el arte deben concebirse como bienes abiertos y cercanos, alejados de cualquier planteamiento elitista, de modo que puedan cumplir su papel de enriquecer, inspirar y fomentar el pensamiento crítico”.

De este modo, ARTIST 360 presenta obras de arte en distintos rangos de precios, lo que permite a muchos visitantes iniciarse en el coleccionismo y tener la oportunidad de comenzar su propia colección. Asimismo, la feria promueve la participación tanto de galerías de arte como de artistas independientes bajo un modelo de auto-representación.

Cartel de la feria de arte contemporáneo ARTIST 360.

“La ausencia de intermediación favorece una relación directa entre artistas y público, lo que no solo enriquece la experiencia, sino que también contribuye a que las obras puedan ofrecerse en condiciones más accesibles”, explica Bentata.

Un programa paralelo de actividades

El Programa Paralelo de ARTIST 360 volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la feria, abordando el papel del arte como herramienta de crecimiento personal, emocional y social, así como su capacidad para generar reflexión y transformación en la vida cotidiana. A través de un ciclo de charlas y encuentros, la feria propone un espacio de diálogo en torno al impacto del arte en el contexto actual.

El evento asume también una clara vocación didáctica, al concebir el arte como una experiencia que trasciende el ámbito expositivo. “De la mano de expertos y profesionales del sector, el objetivo es acercar al público temas de especial interés y relevancia para nuestro tiempo”, señala el director de la feria.

ESENCIALES en ARTIST 360

La sección ESENCIALES de ARTIST 360 pone el foco en artistas que, por la solidez y coherencia de su trayectoria, adquieren un protagonismo especial dentro de la feria.

En esta edición, la sección reúne las propuestas de Armando Williams y de Mughu, dos miradas complementarias sobre el lenguaje visual contemporáneo.

Armando Williams, artista peruano con más de cuatro décadas de trayectoria entre América Latina y Estados Unidos, fue miembro del conceptualismo limeño de los años setenta y del histórico colectivo EPS Huayco. Su obra, de gran rigor formal y conceptual, es una referencia del arte contemporáneo peruano y latinoamericano.

Por lo que respecta a Mughu, es Doctor en Arte Contemporáneo y desarrolla una práctica que transita entre la pintura, el muralismo y el tatuaje, centrada en la figuración y en la piel como territorio simbólico, donde la marca y la huella se convierten en ejes de una reflexión crítica sobre la intervención humana.

La feria refuerza su identidad conectando artistas, público y coleccionismo sin intermediarios.

En esta edición, ARTIST 360 cuenta con el patrocinio de Cervezas Alhambra, que amplía su colaboración presentando el Programa ESENCIALES y reafirmando así su compromiso con la creación contemporánea. Fiel a su filosofía, la marca impulsa iniciativas que celebran el arte contemporáneo sin prisa, la dedicación artesanal y la belleza de los detalles, valores que ha defendido durante más de un siglo desde su origen en Granada. Con esta propuesta, Cervezas Alhambra vuelve a apostar por la creación artística como una forma de vivir y sentir con los cinco sentidos, invitando a detener el tiempo y a disfrutar de experiencias que van más allá de lo visual.

A través del Programa ESENCIALES, la marca refuerza su compromiso con el arte contemporáneo, ofreciendo momentos en los que cualquier manifestación artística se disfruta sin prisa y con los sentidos. Así, Cervezas Alhambra continúa acompañando a artistas y creadores, poniendo en valor el proceso creativo y subrayando que, al igual que en el arte, en sus cervezas hay un ingrediente esencial: el tiempo.

Una feria pensada para disfrutar sin prejuicios

“La visita a ARTIST 360 es una invitación a acercarse al arte desde la experiencia directa: conversar con los artistas, conocer de primera mano sus proyectos y descubrir las historias que hay detrás de cada obra, contadas por sus propios creadores. Un espacio abierto al encuentro, al diálogo y al disfrute del arte en todas sus formas”, asegura Bentata.

“Hemos querido crear una feria donde cualquier persona, independientemente de su edad o experiencia previa, pueda sentirse cómoda, curiosa y libre a la hora de acercarse al arte”, concluye el director de la feria.

Datos útiles

Feria de Arte Contemporáneo ARTIST 360

Centro de Convenciones del Hotel Ilunion Pío XII (Av./ Pío XII, 77. Madrid)

Del 4 al 8 de marzo 2026

Horario: jueves, viernes y sábado de 11.00 a 21.00 h. Domingo, de 11.00 a 20.00 h.