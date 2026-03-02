La Galería de Arte A Ciegas participa en JUSTMAD 2026 con un trío de artistas

Francesca Poza, Daniel Muñoz y Ana Sofía Batlle, esta última en colaboración con Walter Otero, exponen algunas de sus obras en el stand que la galería presenta en la XVI edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo JUSTMAD. Del 5 al 8 de marzo en el Palacio de Neptuno de Madrid

Tras afianzarse como la feria del descubrimiento y un espacio para el aprendizaje, JUSTMAD celebra su decimosexta edición con el firme compromiso de impulsar nuevos proyectos galerísticos. Este año participan un total de cuarenta galerías, quince de las cuales lo harán por primera vez en la feria, con la intención de reunir a destacados artistas del escenario emergente actual.

JUSTMAD busca ser un lugar de crecimiento, experimentación y proyección para las galerías. Además de localizar nuevos valores y proyectos artísticos, la feria trabaja para hacerlos crecer. Un acompañamiento que es sello de identidad de un evento que apuesta por colaborar en la creación de un sólido tejido artístico y su permanencia.

Un gabinete y un jardín

La Galería de Arte A Ciegas se presenta en esta nueva edición de JustMad del año 2026 con un trío de artistas. Dos de estos creadores sitúan como su centro de operaciones el papel, el papel como material y el papel como soporte. Hablamos de Francesca Poza y Daniel Muñoz.

Poza es una de las artistas catalanas de más prestigio a nivel nacional a la hora de reinterpretar la materialidad del papel como contenedor de significados.

A la izquierda: Como segunda piel (serie Literatura sin Lectura), 2025, papel Hahnemühle de 300gr. Tarlatana. Grabado. 102 x 82 cm. A la derecha: Es mucho más que papel (serie Tejido, tejido no es), 2024, tejido realizado en papel reciclado tyvek, encolado, escrito manualmente con poemas y notas del día a día. 450 x 450 x 350 x 4 mm. Más arriba: Material e inmaterial, Poema sin acabar y Soy de plata. Todas las obras son de Francesca Poza.

Muñoz es uno de los creadores españoles cuya carrera más se expande por el contexto internacional, gracias a una amplia trayectoria en el Arte Urbano, el cual respalda con un trabajo como dibujante en el que el papel se convierte en un plano donde cartografía sus relatos.

Sobre estas líneas: Souvenir 1, 2017, gouache y lápiz sobre papel, 40,7 x 30 cm. Arriba, de izquierda a derecha: Barricada 2, 2017, gouache sobre papel de 300 gr., 108 x 78 cm; y Souvenir 3, 2017, gouache y lápiz sobre papel, 40,7 x 30 cm. Las tres obras son de Daniel Muñoz.

Una poetiza, Francesca, y el otro, Daniel, relata. Ambos construyen lo que simbólicamente podría comprenderse como un extravagante gabinete de curiosidades donde el papel reina.

A ellos les acompaña la joven artista dominicana Ana Sofía Batlle, gracias a una colaboración entre la galería madrileña y la puertorriqueña Walter Otero Contemporary Art.

A la izquierda: Islas, 2025, óleo sobre lienzo, 50 x 60 cm. A la derecha: Haitises, 2026, óleo sobre lienzo, 50 x 60 cm. Ambas obras son de Ana Sofía Batlle (en colaboración con Walter Otero).

Su obra propone una mirada hacia el jardín, hacia un paisaje cercano, próximo, atravesado por una mirada ecosistémica, feminista, donde belleza natural y virtuosismo artístico se complementan, quizás con una mirada que nos desafía con una sonrisa, desde la habitación tranquila de un gabinete continuo.

Sobre JUSTMAD

JUSTMAD es un proyecto de Too Many Friends & Art Fairs, una empresa española promotora de Ferias de arte y eventos culturales. Ha organizado, desde 2009, las ferias MADRIDFOTO (Feria Internacional de Fotografía 4 ediciones en Madrid), JUSTMADMIA (Feria Internacional de Arte Emergente de Miami 1 edición), SUMMA (Feria Internacional de Arte Contemporáneo 3 ediciones), JUSTMAD (Feria Internacional de Arte Contemporáneo 14 ediciones) y JUSTLX en Lisboa (Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Lisboa 4 ediciones).

La dirección de JUSTMAD está a cargo de Óscar García García, comisario independiente, gestor cultural, fundador de PAC Plataforma de Arte Contemporáneo y autor del libro Dios salve el arte contemporáneo del Grupo Planeta.

Datos útiles

Feria Internacional de Arte Contemporáneo JUSTMAD

Palacio Neptuno (C/Cervantes 42, Madrid)

Del 5 al 8 de marzo de 2026