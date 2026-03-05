El arte inclusivo emerge estos días en ARCO de la mano de Fundación ONCE

La institución presenta este sábado 7 de marzo la X edición de su Bienal de Arte Contemporáneo, que se celebrará del 1 de julio al 11 de octubre bajo el título «El Encanto de la Ilusión: un puente entre realidad y percepción»

ARCO, la feria internacional de arte contemporáneo que se celebra en Madrid hasta el 8 de marzo, hace hueco este año al arte inclusivo y servirá como escenario de presentación de la X Bienal de arte de Fundación ONCE. El evento será un fantástico escaparate para los trabajos elaborados por alumnos con discapacidad intelectual de la Universidad de Málaga, que cuentan con un stand propio en el recinto y que en esta ocasión se encuentra dentro del recorrido que tienen previsto hacer los Reyes de España.

La X edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE se dará a conocer este sábado 7 de marzo en un acto que tendrá lugar en la Sala Presentaciones del Pabellón 7 de IFEMA, situado en Av. del Partenón, 5E, Local 23, Barajas.

El evento tiene previsto contar con la presencia de Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE; Antonella Montinaro, comisaria de la muestra, y Marina Vargas, artista, entre otros invitados.

La muestra celebra en 2026 su décima edición bajo el título «El Encanto de la Ilusión: un puente entre realidad y percepción» y tendrá lugar del 1 de julio al 11 de octubre en el espacio CentroCentro de Madrid, comisariada por Antonella Montinaro. Reunirá a más de 30 artistas de trayectorias diversas con y sin discapacidad y reafirma así el papel de Fundación ONCE como motor de inclusión cultural.

Para la entidad, esta nueva Bienal de Arte Contemporáneo es una celebración de dos décadas de compromiso con la creación, la accesibilidad y la inclusión y en ella el eje temático —la ilusión— se convierte en el hilo conductor de una reflexión sobre cómo percibimos, construimos y transformamos la realidad a través del arte.

Un stand muy inclusivo

Además del escenario de presentación de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, ARCOmadrid será también, y por tercer año consecutivo, el escaparate del stand que ocupan los alumnos del Título Propio de la Universidad de Málaga ‘Técnico Auxiliar en Entornos Culturales’, dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual en el marco del Programa «UniDiversidad» de Fundación ONCE.

En esta ocasión, los estudiantes expondrán sus obras en el stand 9C32, que se encuentra dentro del recorrido que tienen previsto hacer los Reyes de España por la feria. En él, los visitantes podrán conocer obras dirigidas por artistas como Eugenio Ampudia, Elo Vega, Miguel Fructuoso, Irene Beneitez, Beatriz Ruibal o Abraham Lacalle. Habrá también un retrato de grupo y unos autorretratos creados en el taller impartido por Museo Picasso Málaga, además de una Menina diseñada en el taller puesto en marcha con el Museo del Prado.

El título, dirigido por la profesora de la UMA María Jesús Martínez Silvente, es un proyecto que se engloba dentro de los programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco de la convocatoria de ayudas de Fundación ONCE, con el fin de que puedan desarrollar diferentes funciones dentro de distintas entidades relacionadas con la cultura.

La iniciativa cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a través del Programa de Empleo Juvenil. El curso finaliza con unas prácticas en museos y centros de arte.