Estreno de “El arquitecto”: arquitectura, poder y autoría en el cine de Stéphane Demoustier

El estreno de la nueva película del director francés propone una mirada cinematográfica a la relación entre arquitectura, creación artística y poder político a través de la historia real de la construcción del Arco de la Défense de París

La película El arquitecto, dirigida por Stéphane Demoustier (La chica del brazalete, Borgo), se presenta como una obra cinematográfica que aborda la compleja relación entre la creación artística y las dinámicas del poder político. El filme llegará a las salas de cine el próximo 13 de marzo de la mano de LAZONA, y ha despertado un notable interés crítico y profesional, reflejado en sus ocho nominaciones en la 51ª edición de los Premios César otorgados por la Academia del Cine Francés. Entre estas nominaciones se incluyen las categorías de Mejor Director y Mejor Guion Adaptado para Demoustier, Mejor Actor para Claes Bang, Mejor Actor de Reparto para Xavier Dolan, Swann Arlaud y Michel Fau, Mejor Diseño de Producción para Catherine Cosme y Mejores Efectos Especiales para Lise Fischer.

La trayectoria reciente del filme confirma su relevancia dentro del circuito cinematográfico internacional. El arquitecto ha formado parte de la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, una plataforma reconocida por acoger propuestas autorales y narrativas cinematográficas innovadoras. También ha sido la encargada de clausurar la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, consolidando su presencia en el panorama festivalero europeo antes de su estreno comercial.

La obra está basada en hechos reales y reconstruye la historia del proyecto arquitectónico del Arco de la Défense de París, uno de los grandes hitos arquitectónicos de la ciudad durante el siglo XX. Se centra en la figura de Johan Otto von Spreckelsen, un arquitecto danés prácticamente desconocido hasta el momento de ganar el concurso convocado por el gobierno francés en 1983. Este concurso, considerado el mayor certamen de arquitectura del país en ese momento, fue disputado por grandes estudios internacionales. Sin embargo, el proyecto ganador resultó ser el de Spreckelsen, quien, hasta entonces, había construido únicamente su propia vivienda y tres pequeñas capillas.

La premisa narrativa del filme se articula en torno al contraste entre la magnitud del proyecto adjudicado y la trayectoria previa del arquitecto. De manera repentina, Spreckelsen se encuentra al frente de la construcción de L’arche de la Défense, un edificio monumental situado en uno de los principales ejes urbanos de París. La película explora las tensiones que surgen cuando el arquitecto intenta preservar su visión creativa frente a las presiones derivadas del contexto político y administrativo.

Escena de «El arquitecto», 13 de marzo en cines. Flamingo Comunicación.

El reparto reúne a intérpretes de amplia trayectoria en el cine europeo. Claes Bang, reconocido con el Premio de Cine Europeo (EFA) a Mejor Actor por The Square, encarna al arquitecto protagonista. Junto a él participa Xavier Dolan, cineasta y actor conocido por títulos como Mommy o Las ilusiones perdidas, quien regresa a la gran pantalla con este proyecto. El elenco se completa con Swann Arlaud, ganador de tres Premios César, el más reciente por Anatomía de una caída, además de Michel Fau y Sidse Babett Knudsen, esta última reconocida con un premio BAFTA por la serie Borgen.

El guion de la película se basa en la novela La Grande Arche, de Laurence Cossé, que narra el proceso de concepción y construcción de este edificio. A través de esta adaptación, Demoustier propone una reflexión cinematográfica sobre la figura del arquitecto como autor y sobre las complejas negociaciones que atraviesan los grandes proyectos urbanos contemporáneos.

La producción cuenta con la participación de Agat Films – Ex Nihilo, productora francesa responsable de la película Por todo lo alto, y de Zentropa, la compañía danesa detrás de Valor sentimental. La distribución corre a cargo de LAZONA, empresa fundada en 2003 como productora de artes audiovisuales y escénicas que integra cine, series y teatro. En 2023 amplió su actividad con la creación de LAZONA Pictures, dedicada a la distribución cinematográfica, y LAZONA Zinema, una productora con sede en el País Vasco. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha producido una treintena de largometrajes, entre ellos No habrá paz para los malvados, Ocho apellidos vascos o La consagración de la primavera, además de series como Gigantes y La noche más larga y más de setenta producciones teatrales.