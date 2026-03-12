El Museo ICO examina la evolución de la escultura española en el siglo XX

A partir de los fondos de este espacio expositivo, que celebra este año su treinta aniversario, la Fundación ICO reúne obras de 34 grandes escultores y arquitectos de nuestro país en una muestra que también exhibe una selección de dibujos que adentran al visitante en los procesos creativos de los artistas y permite establecer un diálogo entre ambos lenguajes. Hasta el 10 de mayo
Comisariada por María Toral, Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO propone un recorrido esencial por el arte de la última centuria, revelando cómo los lenguajes del trazo y el volumen han dialogado con los cambios sociales, políticos y estéticos del tiempo.
Desde figuras históricas fundamentales, como Julio González, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza o Pablo Picasso, a creadores clave del panorama actual, como Miquel Barceló, Susana Solano, Jaume Plensa o Juan Muñoz, el Museo ICO invita al visitante a contemplar obras de pequeño formato extraídas de sus propia colección de más de una treintena de artistas. Piezas que han permitido a la institución efectuar una ambiciosa revisión de la escultura española de entre los primeros años del siglo y la década de 1980.
Además de las esculturas, la muestra incorpora una selección de dibujos que permite comprender los procesos creativos de los artistas y establecer un diálogo entre ambos lenguajes, así como la evolución de la forma, el espacio y los materiales, desde la fragilidad del papel hasta la contundencia de la materia escultórica.
En cuanto al recorrido expositivo, las distintas salas del museo abarcan desde las primeras vanguardias del siglo XX, con especial atención al cubismo y su ruptura definitiva con la tradición escultórica, hasta los años de la transición democrática y la década de 1980, un periodo marcado por el auge del individualismo artístico y la apertura a lo multidisciplinar, pasando por supuesto por la experimentación surrealista, las prácticas desarrolladas en el exilio tras la Guerra Civil y el informalismo de las décadas de 1950 y 1960, siempre en diálogo con el expresionismo abstracto.
Esta exposición, que aspira a ofrecer una lectura pedagógica y transversal de un siglo marcado por profundas transformaciones formales, conceptuales y materiales, es la primera de las tres que conforman el programa expositivo del treinta aniversario del Museo ICO, inaugurado en 1996.
Datos útiles
Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO
Museo ICO (C./ de Zorrilla, 3, Centro, 28014 Madrid)
Entrada gratuita
Del 10 de febrero hasta el 10 de mayo
De martes a sábado: 11.00 – 20.00 h. Domingo y festivos: 10.00 – 14.00 h