El Museo ICO examina la evolución de la escultura española en el siglo XX

A partir de los fondos de este espacio expositivo, que celebra este año su treinta aniversario, la Fundación ICO reúne obras de 34 grandes escultores y arquitectos de nuestro país en una muestra que también exhibe una selección de dibujos que adentran al visitante en los procesos creativos de los artistas y permite establecer un diálogo entre ambos lenguajes. Hasta el 10 de mayo

Comisariada por María Toral, Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO propone un recorrido esencial por el arte de la última centuria, revelando cómo los lenguajes del trazo y el volumen han dialogado con los cambios sociales, políticos y estéticos del tiempo.

Desde figuras históricas fundamentales, como Julio González, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza o Pablo Picasso, a creadores clave del panorama actual, como Miquel Barceló, Susana Solano, Jaume Plensa o Juan Muñoz, el Museo ICO invita al visitante a contemplar obras de pequeño formato extraídas de sus propia colección de más de una treintena de artistas. Piezas que han permitido a la institución efectuar una ambiciosa revisión de la escultura española de entre los primeros años del siglo y la década de 1980.

Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO.

Además de las esculturas, la muestra incorpora una selección de dibujos que permite comprender los procesos creativos de los artistas y establecer un diálogo entre ambos lenguajes, así como la evolución de la forma, el espacio y los materiales, desde la fragilidad del papel hasta la contundencia de la materia escultórica.

Sobre estas líneas, Arlequín, por Juan Gris, 1923, metal recortado y pintado, 25 x 21 cm (© Juan Gris). Arriba, de izquierda a derecha: Sin título, por Andreu Alfaro, 1988, hierro pintado, 120 x 42 x 42 cm (© Andreu Alfaro, VEGAP, Madrid, 2026); Femme au miroir (Mujer ante el espejo), por Julio González, 1934, bronce, 51,5 x 12,3 x 14 cm, y Sin título, por Esteban Vicente, 1970, cartón pluma, madera de pino, fieltro, puntas de hierro, cartón y papel de color pintados con acrílico y gauche, 33 cm (alto).

En cuanto al recorrido expositivo, las distintas salas del museo abarcan desde las primeras vanguardias del siglo XX, con especial atención al cubismo y su ruptura definitiva con la tradición escultórica, hasta los años de la transición democrática y la década de 1980, un periodo marcado por el auge del individualismo artístico y la apertura a lo multidisciplinar, pasando por supuesto por la experimentación surrealista, las prácticas desarrolladas en el exilio tras la Guerra Civil y el informalismo de las décadas de 1950 y 1960, siempre en diálogo con el expresionismo abstracto.

Oposición de dos diedros, por Jorge Oteiza, 1959, hierro, 65 x 37 x 36 cm.

Esta exposición, que aspira a ofrecer una lectura pedagógica y transversal de un siglo marcado por profundas transformaciones formales, conceptuales y materiales, es la primera de las tres que conforman el programa expositivo del treinta aniversario del Museo ICO, inaugurado en 1996.

Datos útiles

Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO

Museo ICO (C./ de Zorrilla, 3, Centro, 28014 Madrid)

Entrada gratuita

Del 10 de febrero hasta el 10 de mayo

De martes a sábado: 11.00 – 20.00 h. Domingo y festivos: 10.00 – 14.00 h