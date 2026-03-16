Murado y Elvira Arquitectos se alzan con el Premio MINI de Diseño 2026

Madrid Design Festival concede el galardón en la categoría profesional al proyecto “Aceleradora Unoentrecienmil”, una instalación en la cubierta del Hospital Universitario La Paz de Madrid que incorpora el ejercicio físico al tratamiento en oncología pediátrica. La propuesta ganadora en la categoría de Nuevos Talentos ha recaído en María Navarro y su diseño para transformar un paso de peatones convencional en un sistema inteligente

El Premio MINI de Diseño, una iniciativa que cumple seis ediciones buscando apoyar proyectos capaces de mejorar la vida en las ciudades, se ha consolidado como un referente en el ámbito nacional, distinguiendo tanto a grandes figuras del diseño como a nuevos talentos que están redefiniendo el panorama creativo. El galardón, concedido en el marco del Madrid Design Festival, cuenta con dos categorías –Profesional y Nuevos Talentos– y, a lo largo de sus seis ediciones, ha recibido más de 781 candidaturas. Solo en esta edición se han presentado 66 propuestas en la categoría profesional y 65 en la de nuevos talentos.

Este 2026 el jurado ha otorgado el Premio MINI de Diseño en la categoría profesional a «Aceleradora Unoentrecienmil«, que aborda la creación de un pabellón industrializado ubicado en el Hospital La Paz de Madrid, concebido como el primero de una serie que se implementará en distintos hospitales. En este espacio, niños y niñas pacientes de cáncer pueden realizar ejercicio físico como parte de un programa terapéutico no farmacológico que ha demostrado acelerar la curación del cáncer infantil en un 17%. Murado y Elvira Arquitectos firman el proyecto.

El Premio MINI de Diseño en la categoría profesional ha distinguido el proyecto «Aceleradora Unoentrecienmil», firmado por Murado y Elvira Arquitectos.

La selección de los finalistas en la categoría profesional ha sido posible gracias a un comité de más de 100 personas, encargadas de realizar una primera criba de proyectos que posteriormente valora el jurado. En esta edición, el jurado ha estado compuesto por Victoria de Pereda, Senior Consultant y fundadora de To Dodesign; Elena Valderrábano, consultora estratégica; Vincent Morales, socio fundador de KAUH Arquitectura y Paisajismo y ganador del Premio MINI de Diseño 2025; Mireia Escobar, directora de Disseny Hub Barcelona i Promoció del Disseny; y Carlos Martínez, director general de MINI.

En la categoría de Nuevos Talentos, el ganador ha sido Senseline, de la diseñadora María Navarro. Se trata de un proyecto que aborda la transformación de un paso de peatones convencional en un sistema inteligente capaz de comunicar por luz, vibración y forma, permitiendo que personas con discapacidad visual, auditiva o sordoceguera crucen con mayor seguridad.

María Navarro recibiendo el galardón Nuevos Talentos por su proyecto Senselines.

Proyectos nominados en la categoría profesional

Entre los proyectos nominados han destacado iniciativas que abordan la transformación urbana desde distintas perspectivas:

Extra, de Ferpal Studio. Un proyecto de diseño urbano y cultural que reactiva un quiosco de prensa tradicional como espacio activo de barrio, poniendo en valor las infraestructuras existentes y resignificando su papel en la comunidad.

La barbacoa comunal, de h3o arquitectos. Una intervención que transforma un antiguo aparcamiento asfaltado y desconectado de su entorno en un lugar de encuentro vecinal. A partir de una pequeña barbacoa municipal, el proyecto recupera el potencial de la comida como elemento socializador y catalizador de comunidad.

Biotopía Industrial, de Santa-Cruz arquitectos. Un proyecto que interviene en un edificio de oficinas situado en un polígono industrial con el objetivo de compatibilizar su actividad con la regeneración del entorno. La propuesta integra soluciones basadas en la naturaleza, sistemas bioclimáticos, materiales locales y un diseño centrado en el bienestar y la interacción social.

Con esta nueva edición, el Premio MINI de Diseño reafirma su compromiso con un diseño que no solo responde a retos estéticos o funcionales, sino que actúa como herramienta estratégica para construir ciudades más humanas, sostenibles y cohesionadas.