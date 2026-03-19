Michels de Champourcin Galería apuesta fuerte por el arte contemporáneo en Marbella

La galería de arte presenta en la Costa del Sol una exposición colectiva que reúne la obra de tres artistas de reconocida trayectoria internacional: Héctor Acevedo, Lina Cabrera y Goyo González. La inauguración será este 20 de marzo a las 18.00 h. en The Pool Marbella, con cocktail y actuación del DJ Kike Supermix

Después del éxito de «Horizontes», su primera exposición en The Pool Marbella, la galería de arte Michels de Champourcin inaugura «Umbrales y Silencios», una muestra que plantea un diálogo artístico entre tres lenguajes pictóricos distintivos que comparten una búsqueda común: la exploración de espacios emocionales donde habitan la presencia y la ausencia, el silencio y la expresión, lo visible y lo intuido.

Se trata de una exposición colectiva que rastrea los territorios de la introspección y la expresión contemporánea. En ella se podrá contemplar la obra de Héctor Acevedo, que con más de 33 años de trayectoria profesional desarrolla una obra que explora la memoria, el silencio y las miradas interiores. Galardonado con el Primer Premio en la V Bienal Internacional de Argentina 2022 y el Cuarto Premio en la XIII Bienal de Florencia 2021, su pintura construye narrativas visuales donde lo cotidiano se transforma en territorio de exploración psicológica.

Uno de los espacios de exposición en The Pool Marbella.

También se expone la obra de Lina Cabrera, artista que traza paisajes cromáticos donde el color se convierte en lenguaje emocional. Sus composiciones abstractas construyen estratos de memoria visual, invitando a la reflexión desde la pura expresividad pictórica.

La exposición se completa con la obra del periodista Goyo González. Sus piezas en pastel y tonos fluorescentes, trazan territorios emocionales: paisajes de soledad, fulgores interiores y una sutil resistencia a la desconexión. Sus lienzos revelan tensiones íntimas entre presencia y silencio.

«Esta exposición representa un momento de consolidación de nuestra propuesta artística en Marbella. Tres artistas cuya obra nace de la necesidad, no del espectáculo. Cada lienzo es una confesión, cada color un aliento que nombra lo que otros temen decir», asegura Lamo de Espinosa, CEO de Michels de Champourcin Galería.

Cartel de «Umbrales y Silencios», la muestra que la Galería Michels de Champourcin presenta en The Pool Marbella.

The Pool Marbella, con su arquitectura contemporánea y ubicación privilegiada en El Corte Inglés El Capricho, se consolida como espacio de referencia cultural en la Costa del Sol, ofreciendo a coleccionistas y amantes del arte contemporáneo acceso a obras de calidad museística en un entorno exclusivo.

Para asistir al evento puedes apuntarte en este enlace.