La escritora Leïla Slimani participará en el programa literario del Museo del Prado

Ganadora del Premio Goncourt 2016 por Chanson douce, la autora francomarroquí se integrará este mes de abril en la vida del museo para desarrollar un texto inédito vinculado a la pinacoteca nacional. Slimani mantendrá además un coloquio abierto al público el próximo 5 de mayo

Leïla Slimani llegará a Madrid el 19 de abril de 2026 para iniciar su residencia en “Escribir el Prado”, la iniciativa del Museo Nacional del Prado y la Fundación LOEWE, en colaboración con Granta en español, que invita a autores de prestigio internacional a explorar las colecciones y la historia del Museo como fuente directa de creación literaria.

Este programa, concebido para propiciar un diálogo sostenido entre literatura y artes plásticas, cuenta con el asesoramiento editorial de la cofundadora de Granta en español, Valerie Miles, y se enmarca en la estrategia del Prado por abrir nuevas lecturas contemporáneas de su patrimonio.

Durante su estancia, Slimani integrará su proceso creativo en la vida diaria del Museo con acceso a salas, talleres de restauración, laboratorios y almacenes, y con interlocución directa con equipos de conservación e investigación; un marco de trabajo inmersivo que ha caracterizado a las residencias previas del programa. El resultado se materializará en un relato de ficción inédito, que el Museo publicará en edición bilingüe (español–inglés) dentro de la colección “Escribir el Prado”.

Leïla Slimani, 2024. Foto Francesca Mantovani © Éditions Gallimard.

Además, como es habitual, la autora mantendrá un coloquio abierto al público durante la residencia, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Sobre la autora

Leïla Slimani (Rabat, 1981) es una de las voces más destacadas de la narrativa contemporánea en lengua francesa. Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y en la Escuela Superior de Comercio, y ejerció como periodista en L’Express y Jeune Afrique antes de dedicarse plenamente a la literatura. Es autora, entre otros títulos, de En el jardín del ogro (2014), Sexo y mentiras (2017), El perfume de las flores de noche (2021) y del ciclo El país de los otros, cuya trilogía culmina con Me llevaré el fuego, publicada en español por Cabaret Voltaire. Por El país de los otros recibió en España el Premio de los Libreros de Madrid 2021 y el Premi Llibreter 2021.

Su proyección internacional quedó consagrada con el Premio Goncourt 2016 por Chanson douce (Canción dulce), obra que confirmó su amplitud temática y su capacidad para interrogar con mirada incisiva cuestiones de gran calado social.