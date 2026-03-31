Un documental de ARTE.TV revela el colorido legado de la Grecia antigua

Tras varias investigaciones científicas, reconstrucciones y un viaje por Europa del cineasta Olivier Lemaître, esta cinta muestra cómo templos y esculturas de la Acrópolis de Atenas o de los palacios de Cnosos estuvieron originalmente cubiertos de intensos colores

El mito de la Grecia blanca ha marcado durante siglos nuestra manera de imaginar el arte de la Antigüedad. Sin embargo, la investigación científica revela hoy una realidad muy distinta: templos y esculturas que hoy vemos de un blanco inmaculado estuvieron en su origen cubiertos de intensos colores. Este es el punto de partida de Policromía: los colores de la Antigüedad , un nuevo documental que llega a la plataforma de streaming cultural ARTE.tv que supone una fascinante exploración del verdadero aspecto del arte de la antigua Grecia.

Las esculturas de mármol que han llegado hasta nuestros días, aparentemente puras y monocromas, fueron en realidad obras vibrantes, ricamente policromadas. Con el paso del tiempo, la erosión y la acción humana borraron casi por completo los pigmentos que adornaban estatuas y templos.

Fotograma del documental Policromía: los colores de la antigüedad.

Gracias a los avances de la arqueología y a nuevas tecnologías de análisis, científicos y especialistas han logrado recuperar esa dimensión perdida. Estudios realizados tanto en yacimientos arqueológicos como en laboratorios permiten detectar restos invisibles de pigmentos y reconstruir el color original de muchas obras maestras, desde los templos de la Acrópolis de Atenas hasta los palacios minoicos de Cnosos.

El documental, dirigido por el cineasta Olivier Lemaître, emprende un viaje por distintos países europeos para seguir las huellas de esos colores perdidos. A lo largo de la investigación, expertos explican qué pigmentos utilizaban los artistas de la Antigüedad, qué técnicas dominaban y cómo impactaban estos monumentos llenos de color en las sociedades de su tiempo.

A través de espectaculares reconstrucciones y visualizaciones digitales, la película devuelve la vida a la Antigüedad policromada, con estatuas con tonos de piel realistas, tejidos decorados y joyas pintadas que transformaban completamente su apariencia. El resultado es una nueva mirada sobre el arte griego que desafía nuestra percepción moderna.

Recreación del Partenon de Atenas, en un fotograma del documental de ARTE.tv.

Producido por NDR para ARTE, esta producción combina rigor científico y sensibilidad artística para redescubrir el colorido legado de la Grecia antigua y preguntarse por qué, durante tanto tiempo, olvidamos que su mundo fue mucho más vibrante de lo que imaginábamos.

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