Esteban Ruiz reimagina Moby Dick en Madrid

El Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid acoge una exposición inspirada en la célebre novela de Herman Melville en la que el artista andaluz reúne una serie de obras que reinterpretan el universo simbólico de la ballena blanca desde una mirada contemporánea. Hasta el 26 de abril con entrada gratuita

A través de su pintura, Esteban Ruiz conecta arte, literatura y conciencia medioambiental, invitando a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el océano. “El proyecto fue presentado inicialmente en el marco del programa internacional ACCOBAMS dedicado al estudio y conservación de los cetáceos del Mediterráneo. Desde entonces, la colección ha continuado creciendo y ha sido expuesta en diversos espacios y proyectos culturales nacionales e internacionales”, explica el artista.

El descubrimiento del entorno marino ha llevado a Esteban Ruiz a retornar al medio pictórico, abandonado varios años dedicados al desarrollo de obra escultórica e instalaciones. Pinturas, puras pinturas repletas de formas y volúmenes, texturas y mar. Esta aproximación al mar que vivió durante la travesía en el Trache a Horzier (un velero de 14 metros) en 2005 entre las islas de Madeira y La Graciosa, hizo que las impresiones que quedaron grabadas en su memoria y sus sensaciones fueran fielmente reflejadas en su primera colección.

Según Esteban Ruiz: “Moby Dick es una metáfora de la obsesión humana frente a la inmensidad de la naturaleza. Con esta serie intento explorar ese diálogo entre el hombre, el mar y el misterio que habita en ambos”. El artista andaluz ha utilizado piezas intencionadamente explícitas, que no permiten la más mínima desviación en su comprensión. Al entrar directamente y sin miedo en el análisis e interpretación de sus aspectos y personajes, se aboca a un lenguaje a través del trabajo intensivo de taller cualitativamente figurativo, de madurez, bien fundamentado, que refleja los resortes literarios e icónicos de la obra, la obstinación, interpretados espontáneamente y sin miedos estéticos.

Algunas de las obras de Esteban Ruiz que pueden contemplarse en su exposición Moby Dick. The Dream of Captain Ahab en el Centro Cultural Casa de Vacas (Madrid).

La relectura de Moby Dick de Melville y el descubrimiento de algunos logbook de barcos balleneros del siglo XIX y sus bellos grafismos, argumentaron su necesidad de sumergirse en esta nueva colección a la que hoy les invita. El escenario de la exposición es el mar, los cetáceos y Moby Dick, planteada como una odisea donde van pasando los diferentes capítulos como una búsqueda de las formas, ritmos, cadencias y movimientos que nos cautivan como cantos de sirena.

Esteban Ruiz matiza que “estas telas y obras de una estética neta y clara, lo son también en su aspecto conceptual, ya que en ellos reflejo mis sentimientos más abrumadores, vivencias y miedos a través de un estudio en profundidad del entorno marino y el libro Moby Dick que ha marcado el rumbo a seguir a lo largo de esta intensa travesía. Es un trabajo en torno a una idea de la que luego desarrollo la obra, en dos dimensiones y con una gran carga simbólica. Son, asimismo, escenas impactantes que invitan a que se pueda tomar partido”.

Sobre el artista

Esteban Ruiz es un artista con una amplia trayectoria internacional. Ha desarrollado casi toda su vida profesional en París, donde tiene su taller que comparte con el de Almodóvar del Río (Córdoba) y ha trabajado previamente en ciudades como Nueva York, Washington y Tavira.

Su obra forma parte de numerosas colecciones privadas en todo el mundo y ha colaborado con galerías y fundaciones europeas. Su trabajo se caracteriza por una fuerte disciplina creativa y una iconografía que oscila entre la austeridad y la exuberancia cromática, invitando al espectador a descubrir significados ocultos y reflexionar sobre cuestiones universales y atemporales.

Datos útiles

Moby Dick. The Dream of Captain Ahab

Centro Cultural Casa de Vacas (Paseo de Colombia. Parque de El Retiro, Madrid)

Del 2 al 26 de abril

Horario: de lunes a domingo de 10h a 21.00 horas Entrada gratuita