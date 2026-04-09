El talento artístico de Ramón y Cajal llega a los cines en un documental

La película, dirigida por Luis Gómez Juanes, desvela la insólita relación entre la fascinación del Premio Nobel aragonés por las imágenes y sus descubrimientos científicos en materia de neurociencia, poniendo en valor sus hallazgos, el proceso para llegar a ellos y la dimensión de Cajal como artista. Ya en cines

Más allá de una cronología vital, Ramón y Cajal: dibujos en la retina analiza la herencia científica de Cajal, su habilidad artística y su empeño por comprender los mecanismos cerebrales que dan forma a las imágenes. Este largometraje documental, producido por Zerkalo Films y Filmociencia (productora especializada en divulgación científica), llega a la cartelera española tras su estreno mundial el pasado mes de noviembre de 2025 en el Festival Rizoma de cultura entrelazada, que agotó todas sus entradas. Además, durante el pasado mes de marzo, el filme formó parte de la programación del Brain Film Fest en Barcelona.

Sobre estos insólitos dibujos del científico, exhibidos en una exposición en Nueva York en 2018, Descubrir el Arte publicó un artículo en su número 234 firmado por Francisco J. R. Chaparro bajo el título de «Santiago Ramón y Cajal, un cerebro maravilloso» .

Tráiler del documental “Ramón y Cajal: dibujos en la retina”.

Con un firme rigor histórico, esta película trasciende la biografía convencional para ofrecer una experiencia sensorial y envolvente sobre el legado de Santiago Ramón y Cajal. A través de voces de una veintena de científicos y artistas, entre los que se encuentran Rafael Yuste, Ángela Nieto, José Ramón Alonso, Laura López Mascaraque, Juan de Carlos, Paula Anta, Jaime Brihuega, Fernando de Castro, Yolanda Polo, José María Serrano o Juan Pimentel, el documental conecta los asombrosos hallazgos visionarios del genio con la neurociencia actual, invitando a espectadores y espectadoras a una reflexión profunda sobre la creación de imágenes, la mente y nuestra propia forma de mirar lo cotidiano.

La cinta, dirigida por Luis Gómez Juanes, se presenta ahora en cines en una serie de pases concebidos como sesiones especiales, donde la proyección se verá enriquecida por coloquios exclusivos. Estos encuentros con el director y destacados expertos ofrecerán a la audiencia una oportunidad única para profundizar en la dimensión humana y científica del genio.

Por el momento, el documental cuenta con proyecciones confirmadas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Oviedo, Santander, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Badajoz. A continuación se detallan localidades, fechas y cines, con link a compra de entradas en cada sala:

MADRID

CINE EMBAJADORES: 9 abril, 19.30h / Coloquio con director, Jaime Brihuega y Mª José Rebollo

MK2 CINE PAZ: 11 abril, 12.15h / Coloquio con director, Ángela Nieto y Ana Crespo

MK2 PALACIO DE HIELO: 13 abril, 20.00h / Coloquio con director, Fernando de Castro y Cristina Nombela

Pequeño Cine Estudio: 10, 11, 12 y 15 abril

ZARAGOZA

PALAFOX: 7 abril, 18.30h PREESTRENO / Coloquio con director, José Mª Serrano, Alberto J. Schuhmacher y Eva Pérez Sorribes

ARAGONIA: 11 y 12 de abril , 12.15h

PALAFOX: 14 y 21 de abril , 18.30h

CaixaForum: 29 abril / Coloquio con director

VALENCIA

ABC PARK: 11 abril, 20.00h / Coloquio con director e Isabel Fariñas

OVIEDO

CINE EMBAJADORES FONCALADA: 13 abril, 20.00h / Coloquio con productora, Juan José Martínez Jambrina y Ana Coto

SANTANDER

CINE EMBAJADORES SANTANDER: 14 abril, 20.00h / Coloquio con productora y Mª Fuencisla Pilar Cuéllar

BARCELONA

Cinemes Can Castellet: 16 abril, 17.00h y 21.00h

SEVILLA

MK2 NERVIÓN PLAZA: 20 abril, 20.00h / Coloquio con director, Susana P. Gaytán Guía y Mª del Rosario Martínez

CÁDIZ

MK2 BAHÍA DE CÁDIZ: 21 abril, 20.00h / Coloquio con director y Alberto Pascual Bravo

CÓRDOBA

MK2 EL TABLERO: 23 abril, 20.00h / Coloquio con director

BADAJOZ

MK2 CONQUISTADORES: 27 abril, 20.00h / Coloquio

Sobre el director y guionista del documental

Luis Gómez Juanes, director y guionista titulado por la ECAM y Licenciado en Ciencias Físicas por la UAM, es autor de varios proyectos audiovisuales destinados a cine y televisión. En el ámbito de la ficción, fue guionista del largometraje Europa (2017), seleccionado en festivales como Seminci o el Festival Internacional de Cine de Moscú.

En el panorama documental ha trabajado en varios largometrajes, entre los que destaca Behind Lucy (estrenado en RTVE como El viaje de Lucy). En la actualidad dirige su propia productora audiovisual, Filmociencia, y colabora como guionista y realizador de documentales con otras productoras.

Sobre la producción: entidades involucradas

El documental es una producción de Zerkalo Films y Filmociencia, y cuenta con financiación del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, con la participación de CreA SGR, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT) y la producción asociada de CaixaForum+.

Cartel oficial del documental sobre Ramón y Cajal.

Además, tiene el apoyo de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y de multitud de instituciones y entidades: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), Centro de Neurociencias Cajal-Instituto Cajal, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), Archivo Científico Fernando de Castro; Universidad de Zaragoza (UNIZAR), Real Academia de Medicina de Zaragoza, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Instituto de Neurociencias de Alicante, Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Residencia de Estudiantes, Biblioteca Nacional de España, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM, CSIC-UAM), Sociedad Española de Neurología, Museo Lázaro Galdiano, Real Academia Nacional de Medicina de España, Estudio Malafama, Centre de Recherche Cerveau et Cognition CerCo (CNRS, UPS), Factoría Heliográfica, Ayuntamiento de Ayerbe, Ayuntamiento de Petilla de Aragón, entre otros.