El talento artístico de Ramón y Cajal llega a los cines en un documental

La película, dirigida por Luis Gómez Juanes, desvela la insólita relación entre la fascinación del Premio Nobel aragonés por las imágenes y sus descubrimientos científicos en materia de neurociencia, poniendo en valor sus hallazgos, el proceso para llegar a ellos y la dimensión de Cajal como artista. Ya en cines
Más allá de una cronología vital, Ramón y Cajal: dibujos en la retina analiza la herencia científica de Cajal, su habilidad artística y su empeño por comprender los mecanismos cerebrales que dan forma a las imágenes. Este largometraje documental, producido por Zerkalo Films y Filmociencia (productora especializada en divulgación científica), llega a la cartelera española tras su estreno mundial el pasado mes de noviembre de 2025 en el Festival Rizoma de cultura entrelazada, que agotó todas sus entradas. Además, durante el pasado mes de marzo, el filme formó parte de la programación del Brain Film Fest en Barcelona.
Sobre estos insólitos dibujos del científico, exhibidos en una exposición en Nueva York en 2018, Descubrir el Arte publicó un artículo en su número 234 firmado por Francisco J. R. Chaparro bajo el título de «Santiago Ramón y Cajal, un cerebro maravilloso» .
Con un firme rigor histórico, esta película trasciende la biografía convencional para ofrecer una experiencia sensorial y envolvente sobre el legado de Santiago Ramón y Cajal. A través de voces de una veintena de científicos y artistas, entre los que se encuentran Rafael Yuste, Ángela Nieto, José Ramón Alonso, Laura López Mascaraque, Juan de Carlos, Paula Anta, Jaime Brihuega, Fernando de Castro, Yolanda Polo, José María Serrano o Juan Pimentel, el documental conecta los asombrosos hallazgos visionarios del genio con la neurociencia actual, invitando a espectadores y espectadoras a una reflexión profunda sobre la creación de imágenes, la mente y nuestra propia forma de mirar lo cotidiano.
La cinta, dirigida por Luis Gómez Juanes, se presenta ahora en cines en una serie de pases concebidos como sesiones especiales, donde la proyección se verá enriquecida por coloquios exclusivos. Estos encuentros con el director y destacados expertos ofrecerán a la audiencia una oportunidad única para profundizar en la dimensión humana y científica del genio.
Por el momento, el documental cuenta con proyecciones confirmadas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Oviedo, Santander, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Badajoz. A continuación se detallan localidades, fechas y cines, con link a compra de entradas en cada sala:
MADRID
CINE EMBAJADORES: 9 abril, 19.30h / Coloquio con director, Jaime Brihuega y Mª José Rebollo
MK2 CINE PAZ: 11 abril, 12.15h / Coloquio con director, Ángela Nieto y Ana Crespo
MK2 PALACIO DE HIELO: 13 abril, 20.00h / Coloquio con director, Fernando de Castro y Cristina Nombela
Pequeño Cine Estudio: 10, 11, 12 y 15 abril
ZARAGOZA
PALAFOX: 7 abril, 18.30h PREESTRENO / Coloquio con director, José Mª Serrano, Alberto J. Schuhmacher y Eva Pérez Sorribes
ARAGONIA: 11 y 12 de abril , 12.15h
PALAFOX: 14 y 21 de abril , 18.30h
CaixaForum: 29 abril / Coloquio con director
VALENCIA
ABC PARK: 11 abril, 20.00h / Coloquio con director e Isabel Fariñas
OVIEDO
CINE EMBAJADORES FONCALADA: 13 abril, 20.00h / Coloquio con productora, Juan José Martínez Jambrina y Ana Coto
SANTANDER
CINE EMBAJADORES SANTANDER: 14 abril, 20.00h / Coloquio con productora y Mª Fuencisla Pilar Cuéllar
BARCELONA
Cinemes Can Castellet: 16 abril, 17.00h y 21.00h
SEVILLA
MK2 NERVIÓN PLAZA: 20 abril, 20.00h / Coloquio con director, Susana P. Gaytán Guía y Mª del Rosario Martínez
CÁDIZ
MK2 BAHÍA DE CÁDIZ: 21 abril, 20.00h / Coloquio con director y Alberto Pascual Bravo
CÓRDOBA
MK2 EL TABLERO: 23 abril, 20.00h / Coloquio con director
BADAJOZ
MK2 CONQUISTADORES: 27 abril, 20.00h / Coloquio
Sobre el director y guionista del documental
Luis Gómez Juanes, director y guionista titulado por la ECAM y Licenciado en Ciencias Físicas por la UAM, es autor de varios proyectos audiovisuales destinados a cine y televisión. En el ámbito de la ficción, fue guionista del largometraje Europa (2017), seleccionado en festivales como Seminci o el Festival Internacional de Cine de Moscú.
En el panorama documental ha trabajado en varios largometrajes, entre los que destaca Behind Lucy (estrenado en RTVE como El viaje de Lucy). En la actualidad dirige su propia productora audiovisual, Filmociencia, y colabora como guionista y realizador de documentales con otras productoras.
Sobre la producción: entidades involucradas
El documental es una producción de Zerkalo Films y Filmociencia, y cuenta con financiación del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, con la participación de CreA SGR, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FECYT) y la producción asociada de CaixaForum+.
Además, tiene el apoyo de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y de multitud de instituciones y entidades: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), Centro de Neurociencias Cajal-Instituto Cajal, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), Archivo Científico Fernando de Castro; Universidad de Zaragoza (UNIZAR), Real Academia de Medicina de Zaragoza, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Instituto de Neurociencias de Alicante, Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Residencia de Estudiantes, Biblioteca Nacional de España, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM, CSIC-UAM), Sociedad Española de Neurología, Museo Lázaro Galdiano, Real Academia Nacional de Medicina de España, Estudio Malafama, Centre de Recherche Cerveau et Cognition CerCo (CNRS, UPS), Factoría Heliográfica, Ayuntamiento de Ayerbe, Ayuntamiento de Petilla de Aragón, entre otros.