El Museo Thyssen imparte un nuevo curso híbrido dedicado a la pintura flamenca

Tras el éxito de la primera edición, la pinacoteca presenta la segunda parte del curso In Situ / Ex Situ, que se centra en la evolución de la pintura flamenca en los siglos XX y XXI. El curso, patrocinado por Visit Flanders, tendrá lugar del 23 de abril al 20 de junio en formato online y presencial

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de VISITFLANDERS, presenta In Situ / Ex Situ II, la segunda parte del primer curso patrocinado del Programa de Amigos, dedicado a los principales pintores flamencos y a sus obras, algunas de ellas concebidas para los lugares en los que siguen actualmente expuestas. Tras una primera edición centrada en el estudio de artistas que trabajaron en Flandes durante los siglos XV y XVII, en esta ocasión el programa se enfoca en la evolución de la pintura flamenca desde finales del siglo XIX a la actualidad. El curso se desarrollará del 23 de abril al 20 de junio, en formato online y presencial.

Dividida en cinco sesiones, esta nueva entrega permite a los participantes estudiar a fondo la vida y obra de artistas como Rysselberghe, Ensor, Delvaux o Magritte, así como de otros creadores del siglo XXI. El curso analiza la pervivencia y las distintas reinterpretaciones de cuestiones como la mirada, la materialidad o la relación con el entorno, ofreciendo nuevas claves para entender el arte flamenco en el contexto contemporáneo.

René Magritte, La llave de los campos (La Clef des champs), 1936. Óleo sobre lienzo. 80 x 60 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. © René Magritte, VEGAP, Madrid

La primera sesión, titulada Rysselberghe el pintor neoimpresionista, tendrá lugar el jueves 23 y el sábado 25 de abril. En ella, la profesora Almudena Rodríguez Guridi, licenciada en Geografía e Historia por la UCM, se adentra en las obras de uno de los fundadores de la sociedad artística Les Vingt, dedicada a la promoción del arte moderno. Influenciado por el impresionismo y el post-impresionismo, realizó múltiples viajes a España y Marruecos, que reflejó en pinturas como La puerta de El Khemis, Mequinez, perteneciente a la colección del museo.

Continúa el 7 y 10 de mayo con James Ensor, el hombre tras la máscara. Impartido por Teresa de la Vega Menocal, licenciada en Historia del Arte por la UCM, esta clase está dedicada a este multifacético pintor belga, cuya obra desarrolla un lenguaje visual único, marcado por el gusto por lo grotesco y por las máscaras, como las que aparecen en su lienzo Teatro de máscaras.

El jueves 4 y el sábado 6 de junio, tiene lugar la tercera sesión titulada Felix de Boeck, Victor Servranckx y el cubismo en Flandes. En esta ocasión, la profesora Mª José Mateos Fernández presenta al artista Felix de Boeck, vinculado en sus comienzos al postimpresionismo, fauvismo y futurismo. Durante la I Guerra Mundial conoció y expuso con Victor Servranckx, el otro protagonista de esta clase. A partir de entonces su obra se hizo más abstracta como respuesta a los cambios sociales y económicas derivados de la guerra.

La cuarta sesión, René Magritte, Paul Delvaux y el surrealismo, se celebrará el jueves 11 y el sábado 13 de junio con María Corral Aznar, licenciada en Historia del Arte por la UAM. En ella, se aborda uno de los movimientos más rupturistas del siglo XX, el Surrealismo, que obtuvo una personalidad propia en Flandes de mano de pintores como Magritte y sus enigmáticas escenas, y Paul Delvaux con su inquietante universo onírico.

El ciclo se cierra el jueves 18 y el sábado 20 de junio con Arte en Flandes s. XXI, un escenario artístico vibrante, impartida por María Cunillera, doctora en Historia del arte por la UCM. Esta quinta sesión ofrece una aproximación a Flandes como epicentro del arte actual, no solo por sus artistas más significativos, como Luc Tuymans o Ann Veronica Janssens (británica asentada en Bélgica desde hace años), sino también por el importante rol de sus museos de arte contemporáneo, galerías y citas internacionales, como la feria de arte de Bruselas.

El curso se puede adquirir en este enlace.

Datos útiles

Curso In situ / Ex situ II

Fechas

Del 23 de abril al 20 de junio

Horarios

Grupo online: jueves de 17:30 a 18:45 (salvo jueves 18: 18:00 19:15)

Grupo presencial: sábados (y domingo 10 de mayo) de 12 a 13:15

Lugar

Grupo online: Plataforma Teams.

Grupo presencial: Salón de Actos del Museo Thyssen-Bornemisza

Precio

Amigos del museo y asociaciones Amigas: 120€

Público general: 160€