El Museo del Prado «viaja» a las calles de Murcia

Tras su paso por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana, la muestra «El Prado en las calles», promovida por la pinacoteca nacional y la Fundación Iberdrola España, recorre Murcia con el objetivo de impulsar el conocimiento y la identidad cultural del patrimonio histórico del país. Hasta el 10 de mayo

Esta gran exposición al aire libre, coordinada por el Área de Educación del Museo Nacional del Prado, ofrece al público visitante realizar un repaso por las diferentes escuelas que componen el panorama artístico de la colección permanente del Prado y conocer la historia de España, de Europa y del arte occidental en general de la mano de los grandes maestros de la pintura.

Mediante reproducciones fotográficas en tamaño real, medio centenar de las obras más relevantes de la colección llegan a las calles de Murcia para poner en valor las escuelas española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa, que estarán presentes a través de sus protagonistas desde el siglo XII a los primeros años del XX.

Las reproducciones se muestran a escala 1:1, por lo que, atendiendo a las dimensiones de los soportes expositivos, de algunos cuadros de gran tamaño tan solo puede ofrecerse un magnífico y grandioso detalle de la obra, que se podrá ver completa en la cartela explicativa.

“El Prado en las calles” en las calles de Murcia.

La muestra, promovida por la Fundación Iberdrola España y el Museo del Prado, cuenta con la colaboración de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia. Como ya sucedió durante su paso por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana, la exposición en la capital murciana recrea una visita al museo madrileño al contemplar las pinturas en sus dimensiones reales, viviendo una experiencia semejante a la de situarse frente a una auténtica obra de arte.

Las reproducciones de las obras expuestas podrán visitarse hasta el 10 de mayo en la Gran vía Alfonso X el Sabio (altura calle Santa Clara) de la capital murciana.

Una extensión más de la acción divulgativa y educativa del Prado

Este proyecto plantea una nueva vía de acercamiento a las colecciones del Prado que se puede completar visitando los contenidos de la web del Museo, con más 16.000 imágenes en alta calidad y fichas de obras de su colección, videos explicativos sobre obras, exposiciones y restauraciones, multitud de recursos educativos interactivos así como el acceso al Archivo Digital y la Enciclopedia online.

Esta oferta digital se amplía con su presencia en las plataformas educativas iTunesU y MiríadaX; con cuentas activas en las principales redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook o Youtube; así como con el desarrollo de apps innovadoras como Second Canvas Museo del Prado.

Fundación Iberdrola España, miembro Protector del Museo del Prado

La Fundación Iberdrola España centra uno de sus principales ejes de actividad en el desarrollo cultural, enfocado en el cuidado y mantenimiento de las riquezas culturales y artísticas.

De esta forma, La Fundación colabora, desde el año 2010, con el Museo del Prado a través del apoyo a los programas de conservación y restauración que desarrolla la pinacoteca, así como en el desarrollo de 4 becas anuales para jóvenes restauradores. Además, en el marco del Programa Extraordinario para la Conmemoración del Bicentenario del Museo del Prado, impulsó la celebración de esta exposición itinerante, que continua su recorrido por España.

La Fundación Iberdrola ha destinado, desde el año 2011, un total de 13 millones de euros al área de Arte y Cultura, que centra sus recursos, principalmente, en el Programa Restauraciones, que apoya a los talleres de restauración de museos de referencia para la conservación de su patrimonio pictórico y artístico; y al Programa de Iluminaciones, que contempla el diseño, ejecución y financiación de proyectos de iluminación artística en edificios singulares y monumentos.