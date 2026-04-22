Fuensanta Nieto ingresa en la Real Academia de Bellas Artes

La arquitecta madrileña ha accedido a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con el discurso El museo en mutación. Memoria e invención. El académico Luis Fernández-Galiano pronunció la preceptiva contestación por parte de la Corporación

Su elección como académica de número por la Sección de Arquitectura tuvo lugar el 2 de junio de 2025. La candidatura fue presentada por la también arquitecta Ángela García de Paredes, el artista Daniel Canogar, y el compositor y director de la Academia, Tomás Marco.

En su discurso de ingreso como académica numeraria en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la arquitecta planteó una reflexión sobre la arquitectura entendida como una disciplina que trasciende lo material para situarse en el ámbito de la experiencia, la memoria y el tiempo. En el inicio de su disertación, expresó su gratitud a la institución y a quienes apoyaron su nombramiento, situando su intervención en un plano personal que entrelazó vivencias y práctica profesional.

El discurso se centró en el museo como tipología arquitectónica privilegiada para explorar esas relaciones. Para la nueva académica el museo se define como una arquitectura inherentemente inacabada, sujeta a ampliaciones, adaptaciones y reinterpretaciones constantes, siendo un campo de experimentación donde se manifiestan diversas estrategias arquitectónicas.

La arquitecta Fuensanta Nieto fotografiada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Para ilustrarlo, recurrió a ejemplos personales y ajenos, distinguió las ampliaciones de edificios existentes, con mayor o menor impacto y continuidad; abordó la relación entre museo y paisaje, destacando que la “intervención en el territorio implica interacción entre naturaleza, arquitectura y las obras expuestas”; y constató cómo en el ámbito urbano, el museo adquiere una dimensión cívica fundamental, creando lugares que trascienden la función expositiva y física del mismo, espacios abiertos que se integran en la vida cotidiana.

La arquitecta reafirmó la idea del museo como organismo vivo, en constante transformación, y como reflejo de la sociedad contemporánea. Subrayó que la arquitectura debe anticipar los cambios sociales y culturales, adoptando un papel activo en la construcción de espacios inclusivos y abiertos. Finalmente, expresó su compromiso con una práctica arquitectónica que equilibre tradición e innovación, memoria e invención, y que contribuya a enriquecer tanto el entorno construido como la experiencia humana.

Luis Fernández Galiano, en representación de la corporación, ensalzó la trayectoria de la recipiendaria, alabando aspectos únicos de su trayectoria como “la rotundidad formal y el cosmopolitismo vital”. Aprovechó la alusión a las obras mencionadas por la arquitecta en su discurso para llamar la atención sobre aspectos concretos genuinos en planteamiento y ejecución, que muestran la originalidad y excelencia de Fuensanta Nieto, felicitando así a la Academia por la nueva incorporación.

El acto estuvo acompañado de la intervención musical del organista Daniel Oyarzábal, quien interpretó un fragmento de Da Pacem Domine y Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt.