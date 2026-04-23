FOD experimenta con la geometría en el Instituto Cervantes de Palermo

La Iglesia de Santa Eulalia de los Catalanes, sede de la institución cervantina en la capital de Sicilia, acoge la intervención artística Geometrías habitables. Perspectivas desde el umbral. Este proyecto de Francisco Olivares Díaz (FOD), concebido específicamente para este espacio histórico, establece un diálogo entre pintura, escultura y arquitectura. Hasta el 27 de mayo

Este proyecto de FOD (Francisco Olivares Díaz), comisariado por Pedro Medina, plantea una intervención artística concebida específicamente para la Iglesia de Santa Eulalia de los Catalanes de Palermo, sede del Instituto Cervantes de la ciudad siciliana, entendida no solo como contenedor expositivo, sino como un cuerpo arquitectónico activo con el que establecer un diálogo formal, simbólico y material.

El trabajo del artista se articula desde la relación entre arquitectura, geometría, línea y simetría, pero en esta ocasión el eje principal se desplaza hacia la escultura y la ocupación del espacio, proponiendo un recorrido que oscila entre lo construido y lo imaginado.

La propuesta, por tanto, se concibe como un viaje de ida y vuelta hacia las formas más primitivas de la construcción, aquellas que surgen del impulso humano por crear refugios: espacios instintivos, abstractos y esenciales. Desde esta perspectiva, la arquitectura se revela también como un ejercicio de abstracción, donde pintura y escultura se convierten en herramientas para generar posibles “arquitecturas inventadas”, incluso soñadas.

Cartel de la intervención de FOD en Palermo, Geometrías habitables. Perspectivas desde el umbral.

De este modo, el proyecto se sostiene sobre dos dimensiones fundamentales:

– Por un lado, el carácter ficcional del proceso creativo, vinculado etimológicamente al verbo latino fingere: modelar, formar, imaginar. Esta noción permite pensar la obra como una construcción mental y material a la vez.

– Por otro, la idea de habitar el espacio atendiendo no solo a su volumen edificado, sino también a sus intersticios, a los huecos y vacíos que forman parte esencial de cualquier estructura. En este sentido, el concepto de “pliegue”, desarrollado por Gilles Deleuze, resulta clave: una realidad entendida como un continuo de transformaciones, de pliegues y despliegues, donde nada permanece fijo.

El artista trabajando en su estudio.

La atención que el pensamiento barroco presta al movimiento y a la multiplicidad se traduce aquí en una observación directa de las geometrías presentes en los suelos de templos y palacios de Palermo. Sus tramas, perspectivas y ritmos cromáticos sirven como punto de partida para la creación de nuevas representaciones, que se despliegan en pintura, escultura e instalación.

Sobre la intervención

A través de intervalos, tensiones y perspectivas cambiantes, las estructuras generan una experiencia espacial dinámica. Se sitúa así al espectador en el umbral entre arquitectura real y arquitectura imaginada.

Desde esta perspectiva, la exposición invita a pensar el espacio como un lugar de tránsito y de posibilidad, donde la geometría se convierte en una herramienta para habitar el límite entre lo construido y lo que aún puede llegar a ser.

El proyecto es fruto de un proceso de investigación iniciado durante la estancia del artista en la Real Academia de España en Roma (2024-2025), donde estudió las geometrías presentes en pavimentos históricos y desarrolló nuevas formas instalativas. Estas exploraciones han continuado posteriormente en Cartagena y Madrid, encontrando ahora en Palermo una nueva etapa de este viaje.

La muestra está financiada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia en el marco de su plan de impulso a la internacionalización de los creadores murcianos

Sobre el artista y el comisario

Francisco Olivares Díaz (FOD, Puerto Lumbreras, 1973) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Su obra investiga la relación entre arquitectura, espacio y memoria a partir de la abstracción geométrica y el uso de materiales reutilizados. Ha presentado proyectos en numerosos centros institucionales y ferias internacionales, con una presencia continuada en ARCO. Actualmente reside en Madrid, trabajando con las galerías T20 y Juan Silió.

Pedro Medina Reinón (Murcia, 1973) es licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias de la Cultura. Posee una amplia trayectoria como investigador, docente y gestor cultural en instituciones académicas y artísticas de España e Italia, y ha dirigido el Área de Cultura y la editorial del IED. Es especialista en Teoría y Didáctica del Arte, además de crítico y comisario de exposiciones, con más de 100 organizadas. También es autor de numerosas publicaciones especializadas.