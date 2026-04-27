Los españoles prefieren leer libros en papel

Según el último estudio efectuado por el Foro del Papel, una encuesta que analiza la convivencia entre los formatos físicos y digitales en la lectura, los libros en papel conservan un rol central en la educación, el ocio y la cultura en España

Con motivo del Día Internacional del Libro, celebrado el pasado 23 de abril, el Foro del Papel ha presentado los resultados de una encuesta que analiza la convivencia de los formatos físicos y digitales a la hora de difundir la cultura. Su «Estudio sobre la percepción de los productos papeleros», elaborado por IO Investigación, confirma que el libro en papel mantiene su posición como formato preferido por los lectores.

El 45,7% de los encuestados asegura que, en su día a día, prefiere leer los libros en papel, mientras que el 31,8% se decanta por los soportes digitales y el 18,7% combina habitualmente ambos formatos. Aunque estos datos ponen en valor la importancia de la cultura escrita, los soportes digitales ganan protagonismo a la hora de informarse sobre temas de actualidad, con un 57,4% de los encuestados que prefiere hacerlo a través de Internet, frente al 20,1% que se decanta por la prensa escrita y publicaciones impresas.

Por otro lado, el estudio también refleja que el papel mantendrá su importancia en los próximos años como soporte esencial para la transmisión del conocimiento. Cerca del 80% de los encuestados considera que los formatos impresos seguirán teniendo gran relevancia de cara al futuro, lo que pone de manifiesto su presencia consolidada en los hábitos de la sociedad.

Visitantes de una edición anterior de la Feria del Libro de Madrid.

Estos datos vienen a confirmar las conclusiones extraídas del último informe «Hábitos de lectura y compra de libros en España 2025«, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España. Dicho informe destaca que, del conjunto de los lectores, solo el 33,2 % de ellos prefieren hacerlo en soporte digital. Asimismo, la última edición del «Informe del Comercio Interior del Libro», elaborado también por la Federación de Gremios de Editores de España, destaca que la facturación de los libros en formato papel representa el 94,5 % del total de las ventas en el mercado español del libro.

Tal y como resume Manuel Domínguez, portavoz del Foro del Papel: “Aunque algunas voces pronosticaban la desaparición de los formatos impresos, la realidad demuestra que el papel sigue siendo un soporte esencial para la transmisión del conocimiento, ya sea en forma de libros, cuadernos, material educativo, prensa escrita o revistas. En el Día Internacional del Libro, conviene recordar que el papel es una opción sostenible, práctica y plenamente vigente para acercar la lectura a todas las generaciones”.

A través de este estudio, el Foro del Papel, organización integrada por ACE, AFCO, AIFEC, ANELE, ASPACK, Asociación Clúster del Papel de Euskadi, ASPAPEL, FEIGRAF, FGEE, la Bolsa de Papel, NEOBIS y Repacar, busca tomar el pulso de los hábitos de consumo y la percepción de la sociedad respecto a los productos papeleros, en el marco de su labor de divulgación sobre el valor de estos materiales en la vida cotidiana.

Más allá del ocio

Aunque tras la pandemia se incrementó el uso de dispositivos electrónicos en el entorno educativo, el libro en papel está recuperando su presencia por sus beneficios pedagógicos. Diferentes estudios han demostrado que las páginas de un libro generan una conexión emocional con el contenido, potenciando la atención, la comprensión y la memoria. Así, los profesores Ismael Sanz y Álvaro Choi, en un análisis del Informe PISA 2022, concluyeron que los estudiantes con acceso a libros impresos en el hogar y en la escuela obtienen mejores resultados en materias como lectura, matemáticas y ciencias.

En una línea similar, el informe «Impacto de los dispositivos digitales en el sistema educativo», elaborado por la Asociación Española de Pediatría, considera que el uso de medios digitales como soporte preferente para el aprendizaje no ha demostrado diferencias significativas respecto al soporte impreso; mientras que múltiples estudios sí asocian un mayor tiempo de pantalla con menor rendimiento académico.

Por ello, regiones como Aragón, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha están impulsando de nuevo el uso de los libros de texto, limitando a su vez la exposición a dispositivos digitales en el aula. De igual forma, países como Portugal, Finlandia, Singapur y Suecia están trabajando para reforzar el acceso a materiales impresos en el entorno educativo, apostando por la vuelta de los libros de texto.

Varias personas consultan libros en papel en Madrid.

Tal y como explica Manuel Domínguez, portavoz del Foro del Papel: “Preparar a los jóvenes para un entorno digital no pasa por prescindir del papel, sino por encontrar el equilibrio. Apostar por un modelo híbrido permite aprovechar las ventajas de ambos formatos y enriquecer el aprendizaje”.

El papel, percibido como el material más sostenible

Más allá de su rol a la hora de difundir la cultura y fomentar la lectura, el papel también destaca por su sostenibilidad. Según el estudio realizado por IO Investigación para el Foro del Papel, dos de cada tres españoles consideran los productos de papel y cartón como los más sostenibles, asociándolos con valores como la confianza, la naturalidad y la calidad.

El estudio también muestra que el papel y el cartón son percibidos como los materiales más circulares: el 34,9% de los españoles los identifica como los que mejor se reciclan en España y el 85,5% asegura reciclarlos correctamente. De hecho, España ocupa el tercer puesto entre los países más recicladores de papel y cartón de la Unión Europea, con una tasa de reciclaje del 83,6% en 2024.

Acerca del estudio

Estudio elaborado por IO Investigación con un total de 1.109 encuestas a través de correo electrónico (CAWI). El estudio se llevó a cabo entre individuos de 16 a 65 años y residentes en España, entre el 9 de octubre y el 16 de octubre de 2025, dando como resultado un error muestral máximo al 95% de confianza y un P=Q=50%: ±2,9%.

Sobre el Foro del Papel

El Foro del Papel es una iniciativa de las organizaciones de la cadena de valor de la celulosa, el papel y el cartón para transmitir a la sociedad la realidad del sector y sus productos. Está formado por las siguientes organizaciones: Alianza para los Cartones para Alimentos y Bebidas por el Medio Ambiente (ACE); Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO); Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo (AIFEC); Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE); Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón (ASPACK); Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL); Asociación Clúster del Papel de Euskadi; Federación Empresarial de Industrial Gráficas de España (FEIGRAF); Federación de Gremios de Editores de España (FGEE); Plataforma de Fabricantes de Papel para Bolsas y Productores de Bolsas de Papel (LA BOLSA DE PAPEL); Asociación de Comunicación Gráfica (NEOBIS), y Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar).