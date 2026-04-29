Goya y su obra viajan de Zaragoza a Madrid de la mano de Fundación Ibercaja

La localidad madrileña de Galapagar acoge esta muestra itinerante que tiene como objetivo acercar los cuadros que atesora el Museo Goya de la capital aragonesa mientras se realizan las obras de ampliación. Hasta el 23 de mayo

El arte y la cultura son una de las riquezas de la humanidad y su acceso por parte de toda la población es imprescindible. “Sacar” el Museo Goya de su espacio habitual en Zaragoza es el objetivo que Fundación Ibercaja cumple con su nueva exposición “Goya, un museo en movimiento”.

Se trata de una muestra inmersiva que va a itinerar por 14 localidades y que puede visitarse hasta el 23 de mayo de 2026 en el Centro Cultural de Galapagar, la octava parada de esta novedosa iniciativa que une arte, territorio y tecnología.

Una exposición inmersiva e itinerante

La exposición inmersiva permite contemplar, fuera del Museo Goya, en Zaragoza, una cuidada selección de imágenes de gran calidad de diferentes grabados y pinturas emblemáticas de Francisco de Goya, así como obras de otros artistas aragoneses como Antonio Saura o Francisco Pradilla, que forman parte del fondo patrimonial de Fundación Ibercaja.

Una de las instalaciones expositivas de “Goya, un museo en movimiento” en Galapagar (Madrid).

La particularidad de la exposición es que las obras de arte se unen a la innovación de las animaciones generadas por la IA en cada una de ellas. Además de un panel que nos introduce a la historia del edificio donde se encuentra el Museo Goya, el elemento principal de la muestra son las seis obras y los grabados de Francisco de Goya que cuentan con una detallada y completa explicación.

Recorrido por la muestra

La experiencia de la exposición permite contemplar de una forma diferente seis obras de grandes artistas aragoneses: Autorretrato, Retrato de Félix de Azara y Perera y Adoración del nombre de Dios por los ángeles, de Francisco de Goya; Virgen entronizada con el niño y rodeada de ángeles músicos, de Blasco de Grañén; Retrato de la Marquesa de Encinares, y Manda, de Antonio Saura.

La inauguración contó con la presencia de Myriam Monterde, comisaria de la muestra; Mayte Ciriza, jefa de Cultura de Fundación Ibercaja; Carla Greciano, alcaldesa de Galapagar; Íñigo Aguirre, jefe del Área de Madrid de Fundación Ibercaja, y Paloma Lorenzo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Galapagar.

Todas estas obras pasan de ser estáticas a dinámicas gracias a los movimientos y animaciones que adquieren los personajes en esta exposición. De esta forma, la contemplación de las obras se convierte en una experiencia multisensorial que involucra a los visitantes, quienes podrán explorar las obras a través del audio, los efectos visuales y las pantallas táctiles.

Junto con estas piezas, Fundación Ibercaja, que atesora y exhibe de forma permanente todas las series de Grabados que Goya realizó desde 1778 hasta 1825, exhibe desde su colección las piezas en diferentes tótems. Los visitantes podrán descubrir El triunfo de Baco, Capricho 43. El sueño de la razón produce monstruos, Desastre 44: Yo lo vi, Tauromaquia 33. La desgraciada muerte de Pepe Illo en la plaza de Madrid, Disparate. La lealtad y Diversión en España. El recorrido a través de la muestra se completa con un panel explicativo y didáctico a través de la historia y la colección del Museo Goya.

La muestra podrá contemplarse en el Centro Cultural de Galapagar (Madrid) hasta el 23 de mayo.

Esta exposición se ha contemplado con el objetivo de acercar el arte a todos los públicos fuera del espacio donde se encuentran habitualmente, una apuesta más de Fundación Ibercaja para llegar y conectar con todo el territorio. Una nueva forma de descubrir al aragonés más universal y la valiosa colección que atesora el Museo Goya hasta su gran reapertura en el mes de octubre.

Fundación Ibercaja

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, cuyos fines institucionales son la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales, impulsando el desarrollo de las personas y la mejora del territorio, a través de una adecuada gestión de su participación en Ibercaja Banco.

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