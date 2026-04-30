El concurso #VersionaThyssen alcanza su XXV edición

Este certamen convocado por el Museo Thyssen-Bornemisza invita a todo el mundo a reinterpretar obras de su colección permanente para optar a premios que van de 500 a 1.000 euros. Se pueden enviar propuestas hasta el 17 de mayo

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, presenta la vigesimoquinta edición de #VersionaThyssen, una convocatoria que, por primera vez, elimina el límite de edad, permitiendo que cualquier persona a partir de los 16 años pueda dar rienda suelta a su imaginación y realizar una versión de una de las obras elegidas de la colección permanente.

Hasta el 17 de mayo está abierto el plazo para presentar las creaciones en Instagram, incluyendo los hashtags #VersionaThyssen25 y #VersionaThyssen, la mención a @museothyssen, el título de su obra y el título del cuadro versionado. Cada participante puede enviar todas las reinterpretaciones que quiera y optar así a alguno de los premios de esta convocatoria, que van de 500 a 1.000 euros y ventajas en el museo.

Las seis obras propuestas para versionar en esta edición son: Retrato de una joven dama con rosario (h. 1609-1610), de Peter Paul Rubens; La sala del concejo del Ayuntamiento de Amsterdam (h.1663-1665), de Pieter Hendricksz. de Hooch; Bodegón con gato y pescado (1728), de Jean Baptiste Siméon Chardin; Retrato de un hombre de la isla de Dominica (?) (h. 1770-1780), del círculo de sir Joshua Reynolds (?); Atardecer (1888), de Edvard Munch, y Calle con prostituta de rojo (1914-1925) de Ernst Ludwig Kirchner.

Estas son las seis obras que el museo propone reinterpretar en la XXV edición de su #VersionaThyssen.

Los artistas invitados de esta convocatoria son Lucía Solla Sobral, Mister Piro y Belin, como ya lo fueron anteriormente Hugáceo Crujiente, Flavita Banana, Coco Dávez, Rocío Quillahuaman, Lara Lars o Polinho Trapalleiro, entre otros. Además, forman parte del jurado que seleccionará los trabajos ganadores, junto a representantes del museo y de la Comunidad de Madrid.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 27 de mayo a las 21:00 horas, durante la apertura nocturna de varias salas de la colección permanente en las que se podrán ver algunas de las versiones presentadas al concurso junto a las obras originales.

El evento contará con la actuación musical de Las Petunias y las entradas serán gratuitas, previa reserva online a partir del 25 de mayo.