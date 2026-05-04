Anna Colom y EGERIA ponen la música este 2026 en el Museo Gregorio Prieto

Este espacio museístico ubicado en Valdepeñas (Ciudad Real) celebra la voz de la mujer a través del flamenco, las músicas de raíz y el repertorio vocal medieval con un concierto en septiembre y otro diciembre

Este año, la programación musical del Museo Gregorio Prieto gira en torno a un eje común: el protagonismo de la creación femenina. La elección no es casual: Gregorio Prieto fue, en una época en que no resultaba evidente, un defensor convencido del papel de la mujer en la cultura, tanto en su vida personal, donde algunas de sus mejores amistades intelectuales fueron María Zambrano, Rosa Chacel, Maruja Mallo o Concha Méndez, como en su obra, que elevó figuras femeninas, desde la Dama de Elche hasta Isabel la Católica, a la categoría de mitos de la identidad española.

La programación de 2026 recoge esta herencia y la proyecta al presente.

Anna Colom actuará en septiembre

El sábado 5 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas del Vino de Valdepeñas, el Patio de Columnas del museo acogerá a Anna Colom, una de las voces más singulares del panorama actual en el cruce entre el flamenco y las músicas tradicionales.

Anna Colom actuará en el el Patio de Columnas del Museo Gregorio Prieto en septiembre.

Formada en la ESMUC y en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco de Sevilla, Colom ha construido una trayectoria que la ha llevado desde el Palau de la Música Catalana y la Bienal de Flamenco de Sevilla hasta el Instituto Cervantes y el Centro Botín, además de giras internacionales por Europa, América, Asia y Oceanía e importantes colaboraciones con artistas relevantes como Rosalía o Silvia Pérez Cruz.

Su proyecto Cayana propone un recorrido por las tradiciones musicales que han influido en el flamenco, entendidas no como folklore, sino como patrimonio vivo: memoria colectiva y territorio de creación actual al mismo tiempo.

Sala de exposiciones del Museo Gregorio Prieto (fotografía de Debla Carbonell).

Ese tratamiento de la tradición popular como materia de renovación, y no de conservación, es uno de los principios que definieron a la Generación del 27. Para Gregorio Prieto y sus contemporáneos, el romancero, el cante y la lírica popular no eran el pasado, sino el punto de partida desde el que construir una modernidad propia. La propuesta de Anna Colom prolonga ese impulso con la misma naturalidad con la que Prieto trasladó el paisaje manchego al lenguaje de las vanguardias europeas.

EGERIA llegará en diciembre

El segundo concierto tendrá lugar el sábado 12 de diciembre y traerá al museo un repertorio que se aleja varios siglos en el tiempo para acercarse, paradójicamente, a uno de los intereses más persistentes en la obra tardía de Prieto.

EGERIA, ensemble vocal femenino fundado por Lucía Martín-Maestro y Fabiana Sans, es hoy una de las referencias internacionales en música medieval, especializado en polifonía del Ars Antiqua y en códices hispánicos de los siglos XII al XIV. Con más de cien conciertos en España, Francia, México, Bélgica y África, y un debut discográfico, Imperatrix Agatha (Lindoro, 2023), reconocido con el Premio MIN al Mejor Álbum de Música Clásica, el conjunto ha conseguido que el repertorio medieval suene, a la vez, riguroso y completamente vivo.

El colectivo EGERIA interpretará su repertorio en diciembre.

Tras su regreso del exilio en Londres, Gregorio Prieto dedicó una parte significativa de su producción a la España medieval: Alfonso X el Sabio, Doña Berenguela, castillos, iconografía románica, el imaginario de una historia que para él nunca fue arqueología, sino fuente de reinterpretación estética. El programa de EGERIA, concebido como un recorrido simbólico por las inquietudes de la sociedad hispánica medieval, dialoga con esa misma fascinación y la amplía: el Patio de Columnas del museo se convertirá en el espacio donde ocho siglos de patrimonio musical encuentran su lugar junto a la obra de un pintor que nunca entendió el pasado como algo clausurado.

Más detalles sobre los conciertos

La entrada a ambos conciertos tendrá un precio simbólico de 5 euros. Las entradas estarán disponibles online, a través de la página web del museo, y de forma presencial en la taquilla, aproximadamente un mes antes de cada cita. Los abonados anuales al Museo Gregorio Prieto tendrán preferencia en la reserva.

La celebración de ambos conciertos es posible gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación Gregorio Prieto, certificado en una subvención municipal que cubre aproximadamente el 68% del presupuesto total del proyecto. Gracias a este apoyo, el museo reafirma su condición de espacio vivo donde la música, la pintura y la memoria cultural continúan dialogando.

