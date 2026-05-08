Abierto el plazo para participar en el 41 Premio BMW de Pintura

El certamen convoca una nueva edición con sus ya clásicas categorías: una de pintura, dotada con 25.000€, y otra de arte digital, que repartirá 6.000€. Las propuestas podrán enviarse hasta el 12 de junio

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Premio BMW de Pintura consolida su papel como impulsor del talento creativo y como plataforma clave para visibilizar nuevas formas de expresión artística, desde la pintura contemporánea hasta la creación digital.

Desde su creación en 1986, el Premio ha contado con la participación de más de 29.000 artistas de más de 39 nacionalidades, convirtiéndose en un escaparate de excelencia, diversidad e innovación artística. A lo largo de estos años, el Grupo BMW ha mantenido firme su compromiso con la cultura, evolucionando de la mano del arte y adaptándose a sus nuevos lenguajes, integrando también la creación digital como parte del certamen.

Cartel de la 41.ª edición del Premio BMW de Pintura.

El jurado de esta 41.ª edición estará compuesto por reconocidas figuras del mundo del arte y la cultura, entre ellas: Antonio López, pintor, escultor y dibujante; Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, fundadora y presidenta de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; y Lucía Casani, directora de la Fundación Carasso.

Las obras serán evaluadas atendiendo tanto a su valor artístico como a la trayectoria y proyección del autor, teniendo en cuenta el currículum, el dossier de trabajos anteriores y el enfoque conceptual de la obra presentada.

En la anterior edición, la artista navarra Amaya Suberviola se alzó con el premio en la categoría de Pintura por su obra ST25061 (Coger una pestaña con los dedos).

La convocatoria contempla dos categorías excluyentes entre sí: el Premio BMW de Pintura, dotado con 25.000 euros, y el Premio BMW de Arte Digital, con una dotación de 6.000 euros.

En la pasada edición, la artista navarra Amaya Suberviola se alzó con el premio en la categoría de Pintura por su obra ST25061 (Coger una pestaña con los dedos), mientras que en la categoría de Arte Digital el galardón recayó en Chino Moya por su pieza audiovisual Metapope.

Las bases completas y el acceso al formulario de participación están disponibles en la página oficial.

En su 41.ª edición, el Premio BMW de Pintura reafirma su compromiso con la cultura como motor de transformación social y con el impulso continuado del talento artístico en España.