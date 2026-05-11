La Visitación de Pontormo se exhibe en el Prado

Se trata de una de las obras más enigmáticas y complejas del primer manierismo italiano. Mostrada fuera de su lugar de origen en escasas ocasiones, el Museo del Prado la expone ahora por primera vez en España. Hasta el 18 de junio

El Museo Nacional del Prado, con la colaboración de la Fundación Amigos del Museo del Prado, expone en la sala 49 del edificio Villanueva, hasta el próximo 18 de junio, La Visitación de Jacopo Carucci, Pontormo (1494–1557), pintada hacia 1528 y prestada excepcionalmente por la iglesia parroquial de San Michele Arcangelo de Carmignano (Prato), Diócesis de Pistoia.

La Visitación, por Jacopo Carucci, hacia 1528. Iglesia parroquial de San Michele Arcangelo de Carmignano (Prato), Diócesis de Pistoia.

Es una oportunidad única para ver por primera vez en España una obra clave del primer manierismo, mostrada fuera de su lugar de origen en escasas ocasiones.

El préstamo se enmarca en el programa “La obra invitada”, patrocinado por la Fundación Amigos del Museo del Prado desde 2010, destinado a enriquecer la visita y propiciar lecturas comparadas con las colecciones del Museo, dentro de su política de colaboración con instituciones nacionales e internacionales.

Imagen de La Visitación en las salas del Museo del Prado. Foto © Museo Nacional del Prado.

En 2026 este intercambio adquiere un sentido especial con L’Aquila como “Capital Italiana de la Cultura” porque el Prado contribuirá a esta efeméride con el préstamo de La Visitación de Rafael.