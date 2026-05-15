Un ciclo de actividades en Madrid busca apoyar a Palestina a través de la cultura

Con vocación de consolidarse como una cita recurrente en la escena cultural, esta iniciativa contará en su primera edición con diversas actividades en el Museo Thyssen-Bornemisza, el Círculo de Bellas Artes, el Ateneo de Madrid y la sala La Riviera. Del 18 al 23 de mayo

UNRWA España lanza la iniciativa “Cultura Viva X Palestina y UNRWA”, un programa que busca aunar cultura y solidaridad con la población refugiada de Palestina mediante la movilización del sector cultural en España.

Esta primera edición tendrá lugar en Madrid del 18 al 23 de mayo de 2026 e incluirá cinco actividades en espacios culturales de referencia. El programa arranca el día 18 con la inauguración de la exposición Gaza, donde la vida resiste, que podrá visitarse de forma gratuita en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza del 18 de mayo al 14 de junio, ambos inclusive.

La muestra, obra de un fotógrafo gazatí de UNRWA que ha preferido mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, reúne diez retratos de niños, niñas, mujeres y hombres palestinos realizados en el contexto de la ofensiva israelí sobre Gaza. Cada retrato se acompaña de imágenes de objetos personales, configurando una composición indisociable entre sujeto y objeto que pone de relieve cómo elementos cotidianos adquieren un significado extraordinario en un contexto de devastación.

Por su parte, el día 20 de mayo a las 20:00h., la sala La Riviera acogerá un concierto solidario a favor de UNRWA con un cartel formado por Ginebras, Martín Urrutia, Shego, Restinga y Teo Lucadamo junto a su grupo Estrellas del Rap Nacional.

Cartel de las actividades de «Cultura Viva X Palestina y UNRWA».

A esta actividad se suma una escucha de disco solidaria junto al grupo Triángulo de Amor Bizarro, que tendrá lugar el 21 de mayo a las 20:30 horas en el Círculo de Bellas Artes. Será un encuentro íntimo para compartir música, reflexión y compromiso colectivo.

El Ateneo de Madrid acogerá el próximo 22 de mayo a las 19:00h. una velada junto al cantautor y poeta Marwán y amigos, en apoyo a Palestina. Un conversatorio único y solidario. Un encuentro cercano y lleno de sensibilidad artística, pensado para compartir palabras, emociones y compromiso en un espacio de reflexión colectiva. Evento dirigido a socios y socias de UNRWA España y ateneístas.

Asimismo, el 23 de mayo a las 19:00h., el Círculo de Bellas Artes proyectará la película Todo lo que fuimos, de la directora palestino-estadounidense Cherien Dabis, reconocida en festivales como Sundance y Sevilla. La cinta recorre más de siete décadas de historia a través de una familia marcada por la Nakba hasta nuestros días.

Sobre Cultura Viva X Palestina y UNRWA

“Cultura Viva X Palestina y UNRWA” nace con vocación de ser un proceso activo, participativo y transformador, capaz de generar impacto social más allá del ámbito artístico. La iniciativa busca activar espacios culturales como plataformas de sensibilización, implicar a artistas, instituciones y ciudadanía, generar una red de acciones coordinadas en todo el territorio y vincular creación artística con compromiso social.

Todos los beneficios obtenidos a través de la venta de entradas para los diferentes eventos se destinarán íntegramente a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Su labor es apoyar a seis millones de personas refugiadas de Palestina que viven en Gaza, Cisjordania (incluida Jerusalén Este), Jordania, Siria y Líbano, ofreciendo programas de desarrollo y ayuda humanitaria en 58 campamentos a través de servicios de educación, salud, servicios sociales, microfinanciación, protección de los derechos humanos y respuesta humanitaria y de emergencia.

Agenda de actividades

18 de mayo – 14 de junio: Exposición Gaza, donde la vida resiste. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Entrada gratuita

20 de mayo, 19:30h.: Concierto solidario. Sala La Riviera. Precio de la entrada: 22 euros.

21 de mayo, 20:30h. (apertura de puertas a las 20h.): Escucha de disco con Triángulo de Amor Bizarro. Círculo de Bellas Artes. Precio de la entrada: 12 euros.

22 de mayo, 19:00h.: Encuentro con Marwán y amigos. Ateneo de Madrid. Entrada para socios de UNRWA España y ateneístas.

23 de mayo, 19:30h.: Proyección de Todo lo que fuimos. Círculo de Bellas Artes. Precio de la entrada: 8 euros.

Toda la información disponible en la web del evento.